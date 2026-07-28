Белое пятно на ягоде — приговор или тревожный звонок? 4 шага к спасению спеющего винограда

Белый налёт или пятна на винограднике могут быть вызваны разными возбудителями: от грибков до бактерий. Прежде чем применять фунгициды, важно определить локализацию признака и динамику его развития, так как средства от милдью не помогут при бактериальном раке.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ виноград

Как распознать причину повреждения

Первым делом осмотрите листья с обеих сторон, проверьте состояние ягод и структуру стеблей. Обратите внимание на цвет и консистенцию налёта или пятен.

Признак Вероятная причина Что проверить Допустимое действие Беловатый налёт, желтение листьев Милдью (ложная мучнистая роса) Расположение налёта (часто снизу листа), связь с влажностью Удалить сильно поражённые листья Серо-белая плесень, темные пятна на ягодах Оидиум (настоящая мучнистая роса) Наличие налёта на верхней стороне листа и ягодах Изолировать поражённые грозди Красноватые пятна с белым краем, мелкие плоды Антракноз Состояние стеблей и плодов на предмет вдавленных пятен Санитарная обрезка поражённых ветвей Бугорки на стеблях, темные пятна, гниль плодов Бактериальный рак Текстура коры (наличие наростов/язв) Срочная изоляция растения Мягкие ягоды с белой или серой плесенью Белая или серая гниль Скорость размягчения ткани плода, наличие гнили в грозди Удалить гнилые ягоды из сада Черные гнилостные участки на лозе и плодах Чёрная гниль или фомопсис Наличие темных пятен именно на стеблях (для фомопсиса) Очистить лозу от поражённых частей

Многие грибковые заболевания мимикрируют под друг друга. Чтобы отличить инфекцию от физиологического стресса, нужно проследить, распространяется ли пятно на соседние здоровые ткани или остаётся статичным.

Порядок действий при обнаружении признаков болезни

Алгоритм первичной проверки для предотвращения массового заражения виноградника.

Шаг 1. Локальный осмотр

Проверьте нижнюю и верхнюю стороны листьев, а также пазухи побегов на наличие плесени, налёта или липких выделений.

Шаг 2. Оценка динамики

Определите, затронуто ли одно растение или болезнь распространяется по ряду после дождя или тумана.

Шаг 3. Санитарная очистка

Удалите опавшие листья и поражённые ягоды с поверхности почвы, чтобы снизить количество инокулята (источника инфекции).

Шаг 4. Улучшение вентиляции

Проведите легкую обрезку лишних побегов, чтобы обеспечить проветривание внутри куста и снизить влажность.

Если после санитарных мер и улучшения проветривания пятна продолжают расти или растение начинает увядать, требуется профессиональная диагностика. Особенно это важно при подозрении на бактериальный рак, так как он требует специфического подхода.

Наиболее вероятной причиной массового появления белого налёта в дождливое лето является милдью или оидиум. Первым действием должна стать проверка расположения налёта и удаление инфекционных остатков. Динамику оценивайте по появлению новых пятен на молодых листьях; при быстром распространении на весь виноградник необходимо обратиться к специалисту.