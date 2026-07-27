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Главная ошибка при сборе кабачков: 4 шага к спасению урожая от влажности и плесени

Садоводство » Овощи

Кабачки способны лежать 8-10 месяцев, если собрать их в фазу полной ботанической зрелости и обеспечить сухую прохладную обстановку. Главная ошибка — срыв плодов в молочной зрелости: у них тонкая кожа, слабая защита от микрофлоры и они портятся за недели.

Грядка с кабачками
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грядка с кабачками

Уборка — после высыхания плодоножки и уплотнения кожицы (обычно сентябрь в средней полосе, ориентируйтесь на погоду и состояние растения); укладка в хранилище — сразу после сбора и подсушки.

Шаг 1. Дождитесь полной зрелости на кусте

Оставьте плоды до тех пор, пока плодоножка не станет сухой, пробчатой и легко отламывается, а кожица не станет твёрдой — ноготь в неё не впивается. В этот момент накапливаются сухие вещества и сахара, обеспечивающие сохранность. Собирайте в сухую погоду, срезая ножницами с куском плодоножки 3-5 см.

Шаг 2. Подсушите и отсортируйте

Разложите кабачки в один слой под навесом или в хорошо проветриваемом помещении на 5-7 дней при температуре 15-20 °C. Кожа окончательно загрубеет, ранки закалится. Отберите только целые экземпляры без царапин, вмятин и признаков гниения у плодоножки.

Шаг 3. Установите режим хранения

Перенесите плоды в сухое, темное, хорошо проветриваемое помещение с температурой 10-15 °C и относительной влажностью 70-80 %. Высокая влажность и конденсат вызывают плесень, температура выше 18 °C ускоряет дыхание и прорастание семян внутри, ниже 5 °C — холодовость и потерю вкуса. Прямые солнечные лучи недопустимы.

Шаг 4. Обеспечьте циркуляцию и контроль

Выкладывайте кабачки в один слой на стеллажах, решётках или сухой подстилке (солому, картон) так, чтобы они не касались друг друга. Это позволяет заметить начало гниения и изолировать повреждённый плод. Проводите осмотр раз в 2-3 недели, удаляйте подозрительные экземпляры.

Срок хранения закладывается ещё на грядке: только полностью вызревший плод с сухой плодоножкой и задеревеневшей кожицей обладает физиологической спокоем и устойчивостью к патогенам. Сбор "по календарю" или по достижению рыночного размера без учёта фазы зрелости лишает кабачки естественного защитного барьера.

Основное действие — не спешить с уборкой и обеспечить сухую прохладу с проветриванием. Успех проверяется по состоянию кожицы: она остаётся твёрдой, глянцевой, без мягких пятен и плесневого налёта. Дальнейший уход — регулярный осмотр и своевременное удаление начавших портиться плодов, чтобы спасти остальную партию.

Экспертная проверка:

специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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