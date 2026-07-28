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Зелёная энергия корней: 7 популярных растений, которые категорически нельзя стричь в июле

Садоводство » Цветы

Желание привести цветник в порядок после первой волны цветения часто приводит к ошибке — удалению ветвей, которые уже стали основой для будущих бутонов. Летняя стрижка некоторых многолетников не просто убирает эстетические недостатки, а буквально отсекает урожай и цветы следующего сезона.

Пионы в саду
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пионы в саду

Какие растения нельзя стричь в середине лета

Основной риск летней обрезки заключается в удалении "старых" побегов. Многие культуры закладывают цветочные почки заранее, и если срезать ветку сейчас, растение не успеет сформировать новые до наступления холодов.

Культура Почему нельзя стричь летом Когда выполнять обрезку
Клематисы Цветут на побегах прошлого года; риск потери цветения в следующем сезоне. Весной или сразу после первой волны цветения.
Пионы Цветочные почки закладываются заранее на старых побегах. Осенью, когда опадут листья.
Рододендроны Срезание верхушек удаляет будущие бутоны. Сразу после завершения цветения.
Хризантемы Летняя стрижка может полностью отменить осеннее цветение. Весной или осенью.
Розы (повторноцветущие) Стресс от обрезки ослабляет куст и сокращает количество бутонов. Весной или осенью.
Лаванда, сальвия Неправильный срок стрижки нарушает цикл развития многолетников. Весной или осенью.
Барбарис, жасмин Цветение происходит на старой древесине. Сразу после цветения.

Визуальная "запущенность" куста в июле не всегда означает необходимость обрезки: удаление отцветших соцветий (дедхединг) обычно безопасно, но радикальное сокращение длины ветвей может стать критичным для растения.

Как контролировать процесс

Чтобы не навредить саду, ориентируйтесь на следующие признаки:

  • Если растение формирует бутоны на древесине прошлого года — любые срезы до осени запрещены.
  • Если после цветения побег остается зеленым и упругим, он продолжает работать на питание корневой системы и закладку почек.
  • Для повторноцветущих роз допустимо удалять только отдельные засохшие цветки, не затрагивая основные ветви.

Основным действием летом остается санитарная чистка: удаление только полностью сухих, больных или сломанных веток. Успех сохранения декоративности зависит от соблюдения сроков обрезки для каждой группы растений. Результатом правильного подхода станет сохранение структуры куста и полноценное цветение в следующем году; далее за растениями следует обычный уход — полив и подкормка согласно фазе развития.

Экспертная проверка:

агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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