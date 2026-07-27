Томаты скрутились в "бараний рог"? 5 шагов, которые расправят скрученные листья

Скручивание верхушек томатов в спираль, напоминающую "бараний рог", сигнализирует о сбое в питании или внешнем стрессе. Если вовремя не определить причину, рост побега остановится, что приведет к потере части урожая или гибели растения.
Деформация верхушки редко происходит сама по себе — обычно это результат одного из следующих факторов:
"Бараний рог" часто является вторичным признаком: растение реагирует скручиванием на проблему, которая возникла ниже — в почве или корневой системе.
Комплекс мер по стабилизации состояния томатов и восстановлению точки роста. Выполнять сразу после обнаружения первых признаков скручивания листьев на макушке побега.
Проверьте влажность почвы на глубине 10-15 см. Если земля сухая, обеспечьте равномерный полив без резких перепадов между пересыханием и затоплением.
Осмотрите внутреннюю сторону верхних листьев. При обнаружении насекомых проведите обработку инсектицидами согласно инструкции препарата.
Внесите удобрения с содержанием азота и калия. Это поможет восстановить структуру тканей и поддержать развитие новых листьев.
При сильных ветрах или резких перепадах температур установите укрывные материалы или садовые сети, чтобы снизить испарение влаги и защитить макушки.
Если верхушка полностью погибла или деформирована настолько, что не разворачивается, удалите поврежденную часть до здоровой ткани, чтобы стимулировать рост боковых побегов.
После проведения этих мер наблюдайте за появлением новых листьев. Если новые разворачиваются ровно и сохраняют упругость, значит, причина была устранена. В случае глубокого повреждения корневой системы в открытом грунте пересадка взрослого растения может быть рискованной и привести к дополнительному стрессу.
Основным действием при "бараньем роге" является поиск причины — от вредителей до полива. Успех зависит от скорости реакции: чем раньше скорректирован режим питания или влажности, тем выше вероятность восстановления точки роста. Результатом считается разворачивание новых листьев в нормальной форме.
специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов
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