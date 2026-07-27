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Томаты скрутились в "бараний рог"? 5 шагов, которые расправят скрученные листья

Садоводство

Скручивание верхушек томатов в спираль, напоминающую "бараний рог", сигнализирует о сбое в питании или внешнем стрессе. Если вовремя не определить причину, рост побега остановится, что приведет к потере части урожая или гибели растения.

скручивание листьев у томатов
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
скручивание листьев у томатов

Почему томаты скручиваются: основные причины

Деформация верхушки редко происходит сама по себе — обычно это результат одного из следующих факторов:

  • Нарушение водного режима. При засухе или резких перепадах влажности ткани верхушки теряют тургор и деформируются.
  • Повреждение корней. Механические травмы корневой системы (например, при неудальной пересадке или рыхлении) блокируют доставку воды и минералов к точке роста.
  • Дефицит питания. Недостаток азота и калия нарушает синтез необходимых белков и углеводов, что ведет к аномальному росту тканей.
  • Атаки вредителей. Мелкие насекомые, высасывающие соки из молодых листьев, провоцируют их скручивание.
  • Температурный стресс. Резкие перепады температур и сильные сквозняки нарушают метаболизм растения.

"Бараний рог" часто является вторичным признаком: растение реагирует скручиванием на проблему, которая возникла ниже — в почве или корневой системе.

Порядок действий при деформации верхушек

Комплекс мер по стабилизации состояния томатов и восстановлению точки роста. Выполнять сразу после обнаружения первых признаков скручивания листьев на макушке побега.

  • Шаг 1. Ревизия полива

Проверьте влажность почвы на глубине 10-15 см. Если земля сухая, обеспечьте равномерный полив без резких перепадов между пересыханием и затоплением.

  • Шаг 2. Проверка на вредителей

Осмотрите внутреннюю сторону верхних листьев. При обнаружении насекомых проведите обработку инсектицидами согласно инструкции препарата.

  • Шаг 3. Коррекция питания

Внесите удобрения с содержанием азота и калия. Это поможет восстановить структуру тканей и поддержать развитие новых листьев.

  • Шаг 4. Защита от среды

При сильных ветрах или резких перепадах температур установите укрывные материалы или садовые сети, чтобы снизить испарение влаги и защитить макушки.

  • Шаг 5. Санитарная обрезка

Если верхушка полностью погибла или деформирована настолько, что не разворачивается, удалите поврежденную часть до здоровой ткани, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

После проведения этих мер наблюдайте за появлением новых листьев. Если новые разворачиваются ровно и сохраняют упругость, значит, причина была устранена. В случае глубокого повреждения корневой системы в открытом грунте пересадка взрослого растения может быть рискованной и привести к дополнительному стрессу.

Основным действием при "бараньем роге" является поиск причины — от вредителей до полива. Успех зависит от скорости реакции: чем раньше скорректирован режим питания или влажности, тем выше вероятность восстановления точки роста. Результатом считается разворачивание новых листьев в нормальной форме.

Экспертная проверка:

специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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