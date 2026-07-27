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Риск азотных подкормок в августе: почему они вредят саду перед зимой

Садоводство

Августовские работы определяют состояние сада к зиме и стартовые возможности следующего сезона. Главная ошибка этого периода — попытка максимально продлить вегетацию азотными подкормками, что мешает вызреванию древесины и делает растения уязвимыми к заморозкам.

Подкормка томатов под корень
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкормка томатов под корень

Приоритеты августа: от сбора урожая к подготовке почвы

В этот период нагрузка на садовода распределяется между завершением летнего цикла и закладкой базы на будущий год. Первоочередная задача — своевременный сбор овощей и ягод, чтобы предотвратить гниение плодов на кустах и развитие грибковых заболеваний.

Параллельно с уборкой начинается работа по ограничению роста многолетников. Обрезка части надземной массы в конце лета позволяет растению перестать тратить ресурсы на развитие новых побегов и перенаправить питательные вещества в корневую систему.

Агроном-консультант Ольга Семёнова поясняет, что сроки обрезки и посева новых культур зависят от региона: в южных районах август остается временем активного роста, тогда как в средней полосе и северных регионах акцент смещается на подготовку к покою.

Последовательность основных работ

Комплекс мер по сбору урожая, обновлению посевов и подготовке многолетников к зиме.

Когда выполнять: в течение августа, ориентируясь на стадию зрелости плодов и прогноз погоды.

Шаг 1. Сбор урожая

Уберите созревшие овощи и ягоды. Регулярный сбор стимулирует растение к дальнейшему плодоношению и снижает риск распространения вредителей.

Шаг 2. Обрезка многолетников

Удалите отцветшие части и излишнюю зелень многолетних культур. Это предотвратит чрезмерный вынос питательных веществ из почвы в ненужные побеги.

Шаг 3. Посев новых культур

Высейте быстрорастущие овощи и зелень (например, редис или салат) для осеннего сбора. Проверьте влажность почвы: семена должны быть увлажнены до всходов.

Шаг 4. Контроль полива

При засушливой погоде обеспечьте глубокий полив. Вода должна достигать корнеобитаемого слоя, чтобы растения накопили влагу перед осенним похолоданием.

После проведения обрезки и посева потребуется следить за состоянием новых всходов и чистотой участка от растительных остатков. Важно избегать избыточного внесения азотных удобрений в этот период, так как это спровоцирует рост молодых ветвей, которые не успеют одревеснеть до первых морозов.

Экспертная проверка:
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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