Листья бодрые, а внутри дубина: неправильный полив лишит свёклу сладости и сочности

Режим полива свеклы определяет не только размер корнеплода, но и его структуру: при резких перепадах влажности овощ трескается, а в условиях засухи становится жестким и теряет сахарный вкус. Успех зависит от поддержания стабильного уровня увлажнения без застоя воды в почве.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Свекла

Как организовать полив свеклы в период вегетации Метод подходит для всех сортов сахарной и кормовой свеклы. Главная цель — избежать резких скачков влажности, которые провоцируют растрескивание тканей корнеплода. Когда выполнять: с момента всходов и на протяжении всего периода формирования корнеплодов, особенно в засушливые периоды. Шаг 1. Выбор времени Полив проводят рано утром или вечером. Это предотвращает испарение воды с поверхности и исключает ожоги листьев от солнечных лучей. Шаг 2. Дозированное увлажнение Поливают растение умеренно и равномерно. Почва должна оставаться влажной, но не превращаться в болото; избыток воды провоцирует развитие грибковых заболеваний. Шаг 3. Рыхление почвы После полива или в перерывах между ним проводят рыхление поверхности. Это разрушает корку, восстанавливает доступ кислорода к корням и помогает удерживать влагу внутри грунта.

Агроном-консультант Ольга Семёнова напоминает, что критически важно избегать ситуации "засуха — залив". Если после долгого периода без воды обильно полить свеклу, корнеплод из-за быстрого притока влаги может растрескаться.

Условия и ограничения

Метод регулярного увлажнения будет работать только при условии правильного выбора места посадки. Свекла плохо переносит застой воды, поэтому участок должен иметь хороший дренаж.

Признак Причина Результат для корнеплода Трещины на поверхности Резкий полив после засухи Потеря товарного вида, гниение Жесткая, "дубовая" мякоть Сильный недолив Снижение содержания сахаров Желтизна листьев/гнили Переувлажнение почвы Замедление роста, болезни корня

Основным действием для получения качественного урожая является поддержание равномерной влажности почвы. Результат проверяют по упругости листьев и отсутствию трещин на корнеплодах при частичной выкопке одного экземпляра. После завершения основного периода роста полив постепенно сокращают, чтобы растение подготовилось к сбору.