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Популярный метод подкормки: ошибка с дрожжами на грядках лишит урожай защиты от инфекций

Садоводство

Использование дрожжевых настоев на грядках часто связывают с профилактикой грибковых заболеваний томатов. Однако прежде чем применять такие средства, важно понимать, что дрожжи не являются фунгицидом в прямом смысле этого слова: они не уничтожают возбудителя болезни, а влияют на общие кондиции растения и состояние почвы.

Дрожжевая подкормка для растений в огороде
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрожжевая подкормка для растений в огороде

Механизм действия дрожжевых смесей

Дрожжи содержат азот, фосфор и калий, а также микроэлементы, которые при попадании в почву или на листья могут временно стимулировать рост и укреплять ткани растения. В теории это делает культуру более устойчивой к инфекциям, но не заменяет специфическую защиту при активном распространении болезни.

При применении дрожжей в виде опрыскивания или полива происходит следующее: сахар в составе смеси служит питательной средой для активации дрожжевых грибков, которые после разбавления водой воздействуют на растение и почвенную микрофлору.

Фитопатолог Наталья Дроздова напоминает, что стимуляция роста не равна лечению. Если растение уже поражено грибком (например, фитофторой или альтернариозом), подкормка азотистыми соединениями, содержащимися в дрожжах, может даже ускорить развитие болезни, так как избыточный рост молодых, нежных тканей облегчает проникновение патогенов.

Подготовка и применение дрожжевого настоя

Профилактический метод улучшения питания растений и стимуляции роста.

Шаг 1. Приготовление основы

Смешайте дрожжи с водой, добавив небольшое количество сахара для активации процесса брожения.

Шаг 2. Настаивание

Оставьте смесь на определенное время до завершения первичного процесса брожения.

Шаг 3. Разбавление

Обязательно разведите концентрат чистой водой до рабочей концентрации, чтобы избежать химического ожога корней или листьев.

Шаг 4. Нанесение

Используйте раствор для полива под корень или для опрыскивания листовой поверхности.

При выборе этого метода стоит учитывать, что он относится к органическим способам ухода и безопасен для окружающей среды, животных и человека. Однако он не дает гарантии полной защиты от инфекций в условиях высокой влажности или при наличии зараженного семенного материала.

Наиболее вероятно, что дрожжи сработают как мягкое удобрение и стимулятор. Чтобы понять, нужна ли более серьезная обработка, проверьте наличие специфических признаков: темных пятен с концентрическим кругами, белого или серого налета на листьях. Если такие симптомы появились, одних настоев будет недостаточно, и потребуется консультация специалиста для подбора защитных средств.

Экспертная проверка: фитопатолог, специалист по болезням садовых растений Наталья Дроздова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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