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Жара в теплице сжигает всё: одно решение в июле предопредет судьбу вашего урожая

Садоводство

В июле температура в теплице может достигать +40 °C, что ведет к остановке роста плодов и развитию грибка. Ошибка многих дачников — использовать одну схему вентиляции для всех культур, хотя томаты и огурцы по-разному реагируют на движение воздуха и влажность.

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Алексей Тихонов is licensed under publiс domain
Теплица

Разница в требованиях: томаты против огурцов

Томаты чувствительны к резким перепадам температуры и сквознякам. Избыточная влажность при закрытых дверях провоцирует фитофтороз, но слишком интенсивное проветривание может привести к сбросу завязей.

Огурцы, напротив, требуют высокой влажности воздуха, но при этом нуждаются в постоянном притоке кислорода. Для них критичен застой воздуха, который тормозит развитие корневой системы и плодоношение.

Агроном-консультант Ольга Семёнова предупреждает: попытка создать универсальный режим в одной теплице часто приводит к тому, что одна культура страдает от жары, а другая — от пересушивания воздуха.

Как организовать проветривание в июле

Регулирование температуры и влажности для предотвращения болезней и перегрева растений.

Когда выполнять: ежедневно в течение всего июля, ориентируясь на прогноз погоды и время суток.

Шаг 1. Утренний запуск воздуха

Откройте двери и форточки до наступления пика жары. Это позволит заменить застоявшийся ночной воздух на свежий и снизить риск развития грибковых инфекций.

Шаг 2. Ограничение вентиляции в полдень

В самые жаркие часы (с 12:00 до 16:00) сократите интенсивность проветривания. Полностью открытые двери в этот период могут привести к чрезмерному испарению влаги из листьев и перегреву тканей растений.

Шаг 3. Вечернее охлаждение

Снова откройте теплицу после спада температуры. Это поможет сбросить накопленный за день жар и обеспечить доступ кислорода к растениям на ночь.

Шаг 4. Контроль влажности

Следите за состоянием листьев: если они начинают вянуть (при достаточном поливе) или на них появляется конденсат, измените угол открытия дверей.

После проветривания важно следить за влажностью почвы. Интенсивное движение воздуха ускоряет пересыхание верхнего слоя грунта, поэтому полив следует скорректировать в соответствии с режимом вентиляции.

Основным действием является дробное проветривание несколько раз в сутки. Успех зависит от умения соблюсти баланс между притоком кислорода и сохранением необходимой влажности. Результатом станет отсутствие конденсата на листьях и сохранение упругости стеблей. Дальнейший уход включает регулярный мониторинг температуры внутри теплицы в разные фазы дня.

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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