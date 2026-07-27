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Вредители идут прямо к сердцевине: августовская капуста может лишиться урожая за несколько дней

Садоводство

В августе уход за капустой определяет, сформируется ли плотный кочан или растение уйдет в рост листвы. Главный риск этого периода — резкие перепады влажности и активность вредителей, которые способны уничтожить урожай за несколько дней.

Капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капуста

Особенности августовского ухода

В этот период растениям требуется стабильный водный режим и поддержка корневой системы для финального налива плодов. Методы ухода подходят для всех видов капусты: белокочанной, брюссельской, брокколи, цветной и кольраби.

Как подготовить капусту к сбору урожая

Комплекс мер по поддержанию влажности и защите растений в августе для получения полноценных кочанов.

Когда выполнять: в течение всего августа, ориентируясь на прогноз погоды и состояние почвы.

Шаг 1. Организация полива

Увлажняйте почву утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев на солнце. Воду направляйте строго под корень, не допуская попадания на листву. Контрольный признак: почва должна оставаться умеренно влажной, без образования глубоких трещин.

Шаг 2. Мульчирование поверхности

Закройте открытый грунт слоем мульчи. Это удержит влагу в корневой зоне и ограничит рост сорняков, что особенно важно в засушливые периоды августа.

Шаг 3. Подвязка нижних листьев

Соберите и аккуратно подвяжите нижние листья в форме бутона. Это снижает испарение влаги через листовую пластину и перенаправляет ресурсы растения на развитие кочана.

Шаг 4. Калийная подкормка

Внесите калийно-фосфорное удобрение или раствор золы. Важно проводить процедуру только по влажной почве, чтобы избежать ожога корней и обеспечить усвоение элементов.

Шаг 5. Контроль вредителей

Проверяйте листья на наличие гусениц и крестоцветной блошки. Своевременное обнаружение повреждений позволяет локализовать проблему до того, как вредители повредят сердцевину кочана.

Агроном-консультант Ольга Семёнова предупреждает: чрезмерный полив в сочетании с избытком азотных удобрений в августе может привести к растрескиванию плодов и их плохому хранению зимой.

Основным действием месяца является поддержание равномерного увлажнения почвы. Успех зависит от отсутствия резких скачков влажности: пересыхание с последующим обильным поливом часто приводит к разлому кочана. Результат оценивают по плотности и форме овоща, после чего приступают к поэтапному сбору урожая в зависимости от сорта.

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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