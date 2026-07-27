Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Якутии одновременно борются с масштабным паводком и лесными пожарами
Битва фараона спустя 3400 лет: древний рельеф раскрыл секреты имперского Египта
Сотни новых квартир и десятки домов появились в Петербурге за один месяц
В Ливнах подвели итоги исполнения городского бюджета за первую половину 2026 года
Энергоснабжение в Алуште временно прекращено на фоне проблем с энергосистемой Крыма
Более 20 тонн дизельного топлива разлились в окрестностях деревни Хмелинец
Повидло из дыни и яблок с необычным сочетанием специй
В Калмыкии выявлены очаги опустынивания земель из-за перегрузки пастбищ
Предприятия Курской области привлекли миллиард рублей на развитие производства

Подземные лабиринты пряного куста: как обрезать мяту после цветения и не дать ей задушить цветник

Садоводство

В июле цветущая мята часто превращается в агрессивного захватчика, вытесняя соседей по грядке и теряя товарный вид из-за загущения. Простое укорачивание верхушек дает лишь временный косметический эффект, не решая главной проблемы — бесконтрольного расползания мощных подземных корневищ. 

Мята
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мята

Как правильно обновить куст в разгар цветения

Когда мята начинает цвести, она расходует основные ресурсы на формирование семян, из-за чего листья могут мельчать и терять насыщенность эфирными маслами. Если стоит задача получить качественное сырье для кухни, цветоносы необходимо удалять. Однако радикальная стрижка "под ноль" в середине лета — опасная ошибка. Растению нужно оставить часть зеленой массы для обеспечения фотосинтеза и питания корневой системы.

"При летней заготовке мяты всегда срезайте побеги над здоровой парой листьев, не вырывая куст целиком. Оставшаяся зелень позволит растению быстрее восстановиться и дать вторую волну нежной листвы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Важно помнить, что своевременная уборка цветоносов также предотвращает самосев, который может стать дополнительным источником засорения участка. Срезанную массу нельзя оставлять во влажных кучах — это приводит к моментальному загниванию. Листья раскладывают в один слой в тени, предварительно отбраковав стебли с пятнами или признаками болезней, чтобы многолетники могли радовать до холодов при правильном уходе.

Методы поиска и удаления скрытых корневищ

После дождей мята наращивает подземную массу особенно активно. Внутри старой куртины стебли начинают вылегаться, а молодые ростки "выстреливают" далеко за пределы отведенного места. Чтобы обнаружить беглецов, нужно аккуратно отодвинуть верхний слой почвы лопаткой. Светлые, сочные корни, ползущие горизонтально, — это и есть будущие проблемы вашего цветника.

Удалять такие отростки следует целиком. Если просто оборвать верхушку, оставшийся в земле фрагмент корневища быстро восстановится. Работа в увлажненном грунте облегчает задачу, так как корни выходят легче и меньше травмируют соседей. После очистки территории полезно применить простой метод сделать почву мягкой, чтобы в дальнейшем было проще контролировать новые побеги пальцами.

"Мятное корневище обладает феноменальной живучестью. Малейший кусочек, оставленный после небрежной прополки, за пару недель превращается в новый полноценный куст, поэтому после чистки границ обязательно осмотрите участок повторно", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Правила летней стрижки без риска для растения

Оптимальное время для работы — сухое утро, когда роса уже испарилась, или вечер. Использование чистого секатора минимизирует риск занесения инфекций в ткани. Если куст слишком высокий и густой, лучше проводить обрезку в два этапа с интервалом в несколько дней. Это позволит оценить реакцию растения и избежать стресса от резкой потери всей листвы.

После процедуры следует исключить полив по листьям, особенно в вечернее время. Влага, запертая внутри плотной куртины, провоцирует развитие грибковых заболеваний. Также стоит воздержаться от ударных доз удобрений. Например, избыточный азот в июле погубит пышный куст, заставляя его гнать водянистую зелень, которая моментально поражается мучнистой росой в условиях плохой вентиляции.

Проблема Решение
Загущение центра куртины Прореживание, удаление слабых и лежачих стеблей
Расползание корневищ Установка жестких ограничителей на глубину 20-30 см
Измельчание листьев Омолаживающее деление куста с пересадкой деленок
Поражение вредителями Улучшение светового режима и циркуляции воздуха

Создание барьеров: как остановить экспансию

Для усмирения мяты подходят глубоко вкопанные бордюрные ленты, старые ведра без дна или специальные контейнеры. Поверхностные ограждения из тонкого гибкого пластика часто оказываются бесполезными: мощные корни легко находят щели или проходят под барьером. Если вы используете горшки, помните, что корни могут выйти через дренажные отверстия прямо в грунт.

"Если мята уже захватила лишние метры, после удаления корней оставьте эту полосу пустой на месяц. Только так вы увидите скрытые остатки корневой системы до того, как они заглушат новые посадки", — предупредил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Важно правильно подбирать соседей: не размещайте мяту рядом с требовательными культурами. Если, например, огурцы гонят ботву из-за перекоса в питании, соседство с агрессивной мятой только усугубит конкуренцию за ресурсы. Между ароматной грядкой и остальным огородом всегда должен оставаться чистый проход для регулярного контроля.

Ответы на популярные вопросы о мяте

Когда лучше всего проводить радикальную обрезку мяты?

Оптимально делать это в начале цветения, когда растение накопило максимум эфирных масел, но еще не начало тратить силы на семена. Однако полную срезку под корень летом лучше не проводить, оставляя 10-15 см стеблей.

Можно ли использовать мульчу как барьер от расползания корней?

Нет, мульча не является механическим препятствием. Напротив, под слоем органики почва дольше остается влажной и рыхлой, что только стимулирует рост подземных побегов мяты в разные стороны.

Как обновить старую мяту, если она перестала пахнуть?

Потребуется деление куста. Нужно выкопать растение, выбрать молодые здоровые деленки с края куртины и пересадить их на новое солнечное место с рыхлой почвой.

Что делать, если мята начала расти прямо в центре куста клубники?

В этом случае придется аккуратно раскопать корни обоих растений. Вытянуть мяту "за хвост" не получится — корень оборвется. Нужно полностью извлечь фрагмент мятного корневища, стараясь не повредить землянику.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Популярное
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе

Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.

Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Последние материалы
Лизинговый рынок России стабилизировался после периода резкого падения
Звонок от соседей снизу — вопрос времени: главная ошибка при подключении смесителя
Жара в теплице сжигает всё: одно решение в июле предопредет судьбу вашего урожая
Как приготовить торт с хрустящим основанием из воздушного риса
Врио губернатора Егор Ковальчук поручил разработать программы развития районов Брянской области
Зарплаты сотрудников госучреждений Якутии вырастут на 5,4% с сентября 2026 года
Сильный ветер и износ сетей создадут риск отключения электричества в Курской области
В Республике Коми откроют новый корпус детской больницы на 68 пациентов
Владельцам земли в Воронежской области грозят штрафы за инвазивные растения
В Калининградской области запретили лодки и дайвинг в ряде приграничных зон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.