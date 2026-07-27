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Многолетники могут радовать до холодов: агрономы нашли способ заставить сад выпускать бутоны

Садоводство » Цветы

Срок цветения многолетников зависит от того, насколько быстро растение перенаправит ресурсы с формирования семян на поддержку бутонов и развитие корневой системы перед зимой. Распространенная ошибка — оставлять увядшие соцветия на стеблях, что заставляет растение преждевременно прекратить выпуск новых цветов.

многолетники для сада
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
многолетники для сада

Как продлить период цветения многолетников

Методы стимулируют повторный выпуск бутонов и поддерживают тонус растения в условиях понижения температуры воздуха.

Когда выполнять: с момента начала первого массового цветения и до наступления устойчивых ночных заморозков.

Шаг 1. Удаление увядших соцветий (дедхединг)

Срезайте или отщипывайте засохшие цветы, как только они теряют яркость. Это предотвращает трату сил растения на созревание семян и стимулирует развитие новых боковых побегов с бутонами.

Шаг 2. Прищипывание верхушек

В начале периода цветения прищипните верхушки молодых побегов. Это приведет к ветвлению куста, что увеличит общее количество цветков на одном растении.

Шаг 3. Регулирование полива и влажности

Поддерживайте равномерную влажность почвы, чтобы растение не сбрасывало бутоны из-за стресса. В засушливые периоды используйте мульчу из компоста или торфа: слой органики удержит воду у корней и сгладит перепады температуры почвы.

Шаг 4. Осенняя подкормка

В начале осени внесите удобрения с преобладанием калия и фосфора. Эти элементы укрепляют клеточную структуру цветков и помогают корням подготовиться к зиме, в отличие от азотных подкормок, которые могут вызвать ненужный рост зеленой массы.

Шаг 5. Санитарная обрезка

Для культур с возможностью повторного цветения (например, некоторых видов лилий или гладиолусов) проведите обрезку после первой волны. Удалите поврежденные и сухие части стеблей, чтобы освободить ресурсы для нового прироста.

Агроном-консультант Ольга Семёнова напоминает, что интенсивность ухода должна зависеть от фазы развития растения: избыточный полив или поздняя азотная подкормка в холодной почве могут привести к вымоканию корней и ослаблению иммунитета перед зимой.

Успех продления цветения зависит от своевременного удаления семенных коробочек и баланса питательных веществ. Результатом станет сохранение декоративности куста без преждевременного увядания листвы. После завершения осеннего цветения необходимо очистить приствольный круг от сухой органики, чтобы избежать развития гнилей под снегом.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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