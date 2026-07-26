Огурцы гонят ботву, а не урожай? Одна ошибка с подкормкой лишает десятков хрустящих плодов

Когда огуречные плети превращаются в непролазные джунгли при пустых завязях, дачники часто совершают фатальную ошибку, внося избыточный азот и только усугубляя проблему. Чтобы избежать пожелтения плодов, их деформации или полной остановки урожайности, важно пересмотреть питание культуры на разных стадиях роста и научиться правильно сочетать органику с минеральными компонентами.
Первая подкормка проводится после формирования 3-4 полноценных листьев. В этот момент растение нуждается в азоте для зелени и фосфоре для корневой системы. Однако борьба с пустоцветом требует баланса: избыток азота спровоцирует бурный рост ботвы в ущерб будущему урожаю.
Распространенная ошибка — смешивание коровяка и золы. Из-за щелочной реакции золы полезный азот из органики улетучивается в виде аммиака, который способен сжечь нежные листья. Правильнее сначала вносить настой коровяка (1:10) или помета (1:20), а спустя несколько дней — зольный настой.
"Если переборщить с азотом, растение начнёт активно наращивать ботву, а урожая может стать меньше", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
При отсутствии органики применяют минеральные комплексы. Раствор с гуматом калия и азофоской помогает развивать всасывающие корешки, что критически важно в июльский период. Полив проводят только по увлажненному грунту, расходуя до 1 литра на куст.
Когда начинается массовое цветение, потребности куста меняются: продление плодоношения зависит от калия, фосфора и бора. Азотные подкормки в этой фазе отменяют, чтобы не спровоцировать деформацию плодов.
"Калий помогает плодам наливаться, а бор напрямую влияет на качество опыления и количество завязей, исключая появление крючков", — объяснил специалист по овощным культурам Алексей Данилов.
Для подкормки используют монофосфат калия (20 г на 10 л воды) с добавлением борной кислоты. Такой состав обеспечивает правильный уход в середине лета, предотвращая осыпание завязей. Рабочего раствора хватает на обработку 2-3 кв. м грядки.
Если погода портится, важно сберечь тепло огуречных грядок. Мульчирование соломой или травой удерживает температуру почвы. В прохладные периоды поливы сокращают, переходя на опрыскивание антистрессовыми препаратами.
"Применение стимуляторов перед понижением температуры помогает растениям адаптироваться к стрессу и не сбросить молодую завязь", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам Ирина Колесникова.
|Стадия развития
|Рекомендация
|Наростание ботвы (3-4 листа)
|Азотно-фосфорное питание, исключить золу
|Массовое цветение
|Калийно-фосфорное питание, добавление бора
|Прохладная погода
|Мульчирование, сокращение полива, антистрессанты
Подкормки лучше проводить рано утром или вечером, когда солнце снижает активность. Перед внесением удобрений обязательно полейте грядку простой водой.
Часто это связано с дефицитом бора или нарушением температурного режима, из-за чего пыльца становится стерильной.
Нет, мульча защищает корни от перегрева и сохраняет влагу, поэтому её слой желательно поддерживать в течение всего сезона.
Да, настой коровяка эффективен на этапе вегетации, однако в период активного плодоношения минеральные составы предпочтительнее для контроля точной дозировки элементов.
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