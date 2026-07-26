Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Томаты по-фински вдруг стали любимыми: домашняя заготовка с луком, чесноком и тройной заливкой
В Нижнем Новгороде и белорусской деревне Сычково установлены памятные знаки в честь Кирилла Чернова
Набор веса у подростков: где проходит грань между нормой развития и болезнью
В лесах Подмосковья начался настоящий ажиотаж: туристы массово пошли в грибные туры
Лечо перестало быть скучным: правильно подготовленные баклажаны меняют вкус на праздничный
Всего 20 минут на площадке: эти упражнения заставят мышцы кора работать на полную мощность
Прогулы на работе привели минчанина к уголовному делу о неуплате алиментов
Ученые бьют тревогу: люди живут дольше, но все чаще проводят последние годы в болезнях
Домашние гекконы с редкой вариацией стали моделью для изучения метастазирования рака

Паутинный клещ атакует незаметно: как спасти флоксы до того, как кусты потеряют всю красоту

Садоводство

Июль для метельчатых флоксов — период максимальной нагрузки, когда растение отдает все силы на формирование пышных соцветий. Ошибки в уходе на этом этапе, будь то пренебрежение опорами или неправильный полив, приводят к преждевременному увяданию кустов и потере их декоративности. Чтобы избежать превращения цветника в увядший гербарий, важно соблюдать баланс влаги и питания, учитывая непредсказуемый характер летней погоды.

Флоксы
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Pomakis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флоксы

Основные работы по уходу за флоксами в июле

Метельчатые флоксы — крупные многолетники, требующие интенсивного питания в разгар вегетации. В период бутонизации растения расходуют колоссальные запасы влаги.

Если игнорировать полив, стебли станут хрупкими, а соцветия заметно обмельчают, что часто случается, когда дачники пытаются сэкономить время, объединяя овощи и цветы на одной грядке без учета потребностей культур.

"Для поддержания яркости лепестков флоксы нужно подкармливать калийно-фосфорными составами. Азот в июле лучше исключить, иначе вместо цветов дачник получит непропорционально разросшуюся ботву", — пояснил в беседе с Pravda.Ru Роман Едигаров.

Полив необходимо проводить исключительно под корень. Капли воды на листьях в сочетании с перепадами температур провоцируют развитие грибковых заболеваний.

Также важно не забывать про мульчирование скошенной травой или перегноем: это предохранит почву от перегрева и сохранит доступ влаги к корням. Тем, кто привык к реанимации растений, стоит помнить: профилактика всегда эффективнее спасения увядающего куста.

Защита от вредителей и болезней

В жаркие дни главным врагом становится паутинный клещ. Вредитель обживает нижнюю сторону листа, провоцируя появление светлых точек, постепенное пожелтение и опадание зелени. Если вовремя не заметить первые признаки, куст утратит свою привлекательность за пару недель.

"При обнаружении паутинного клеща используйте специальные инсектициды строго по инструкции. Опрыскивайте кусты только вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов”, — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Савельев.

Для борьбы подходят препараты на основе имидаклоприда или карбофоса. Важно соблюдать интервал между обработками в 7-10 дней, не допуская избыточного использования химии, чтобы не ослабить иммунитет многолетников перед зимой.

Региональный календарь работ

Планирование садовых дел напрямую зависит от региона. Например, для тех, кто выращивает клубневую бегонию или другие капризные культуры в тени, рекомендации могут отличаться, но базовые принципы полива остаются прежними.

Ситуация Рекомендация
Сильный ветер (>10 м/с) Обязательная установка опор
Засуха и жара Глубокий полив и мульчирование
Дожди и грозы Рыхление почвы после высыхания

После непогоды обязательно уделите внимание состоянию почвы вокруг кустов. Как и в случае с уходом за лилиями после цветения, флоксы требуют особого подхода — бережного обращения, чтобы не повредить поверхностную корневую систему при рыхлении.

"Если на участке сложились экстремальные условия, не пытайтесь проводить все работы в один день. Лучше уделить внимание защите корней мульчей, чем перегружать растение подкормками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы о флоксах

Можно ли поливать флоксы дождеванием?

Нет, полив должен быть строго под корень. Попадание воды на соцветия и листья в сырую погоду провоцирует грибковые болезни.

Что делать, если стебли начали разваливаться?

Высокорослые сорта необходимо подвязывать к опорам до начала активного цветения. Опоздав с этим, вы рискуете переломить стебли в процессе установки конструкций.

Нужны ли азотные удобрения в конце июля?

В середине лета азот сокращают, иначе растение начнет активно наращивать зеленую массу в ущерб цветению и подготовке к зиме.

Как понять, что пора бороться с клещом?

На нижней стороне листа появляются мелкие светлые точки, которые со временем превращаются в пожелтевшие сухие участки. Куст при этом выглядит угнетенным.

Читайте также

Экспертная проверка: агрохимик Роман Едигаров, энтомолог Дмитрий Савельев, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир. Новости мира
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Еда и рецепты
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Садоводство, цветоводство
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Последние материалы
Прогулы на работе привели минчанина к уголовному делу о неуплате алиментов
Паутинный клещ атакует незаметно: как спасти флоксы до того, как кусты потеряют всю красоту
Ученые бьют тревогу: люди живут дольше, но все чаще проводят последние годы в болезнях
Домашние гекконы с редкой вариацией стали моделью для изучения метастазирования рака
То, что просилось в мусорку, теперь собирает взгляды: банки станут главным декором сада
Забытый метод против дряблого живота: одна утренняя привычка подарит идеальную талию без спорта
Один комплект — десятки упражнений: какой спортивный инвентарь стоит купить каждому для тренировок дома
Идеальное зрение за пару минут: кому подходит лазерная коррекция и как проходит операция
Анализ образцов с миссии «Чанъэ-6» выявил асимметрию лунного грунта
Не добавляйте молоко сразу: этот способ приготовления рисовой каши делает ее намного вкуснее и нежнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.