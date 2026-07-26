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Сырой и тёмный угол сада больше не пустует: этот многолетник превратил его в яркий акцент

Садоводство

Роджерсия поможет превратить тенистые и сырые уголки участка в декоративные зоны, не требующие изнурительной заботы. Многие дачники ошибочно полагают, что на таких местах ничего не вырастет, и оставляют пространство пустовать, рискуя зарастанием сорняками. Используя это неприхотливое многолетнее растение, вы не только решите проблему неудачного ландшафта, но и получите эффектное украшение сада с минимальными трудозатратами.

Роджерсия стополистная
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей1571, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Роджерсия стополистная

Ботанические особенности и сорта

Роджерсия (Rodgersia) относится к семейству Камнеломковых. В природе это растение заселяет тенистые лесные массивы и берега ручьев в Восточной Азии и Гималаях. Название культуре присвоили в честь американского исследователя адмирала Джона Роджерса, чья экспедиция первой задокументировала находку.

Главная гордость растения — рельефные листья, достигающие в диаметре полуметра. Окраска куста динамично меняется: весной листва приобретает роскошные бронзовые или пурпурные оттенки, летом становится глубоко-зеленой, а к осени пылает медными и бордовыми красками, что делает ее интереснее, чем стандартная посадка лаванды.

"Роджерсия идеально подходит для создания текстурных контрастов в цветнике. Ее мощная листва отлично скрывает недостатки почвы, но важно помнить, что в первый год после высадки ей критически не хватает стабильной влажности", — отметил в беседе с Pravda.Ru садовник Сергей Михеев.

Лучшие условия для роста

Для развития роджерсии идеально подходят участки с рассеянным светом или глубокая тень. Важно выбирать защищенные от сильных ветров места, так как парусность огромных листьев может привести к их повреждению. При планировании посадок помните, что даже соблюдение норм расстояния от забора не защитит растение от сквозняков, поэтому выбирайте укромные уголки.

Для активного роста требуется легкий, богатый гумусом субстрат с уровнем кислотности pH 5-6,5. Хотя растение любит влажную среду, избегайте мест с застоем воды, где корни могут начать гнить, как это случается при неправильном уходе за малиной.

Посадка: главные правила

Высаживать многолетник можно в начале весны или осенью, минимум за 30 дней до наступления серьезных заморозков. Для успешного укоренения выкопайте лунку размером 50-60 см в ширину и до 40 см в глубину. Обязательно обеспечьте хороший дренажный слой на дне ямы, чтобы предотвратить губительное для растения переувлажнение.

"При подготовке грунта к посадке лучше избегать избытка минеральных удобрений, лучше добавить качественный компост, как мы делаем при посадке клубники, где важна структура почвы", — пояснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Секреты ухода и полива

В июне-июле роджерсия выпускает соцветия-метелки. Цветки белого, кремового или красного оттенка сохраняют декоративность около трех недель. Важнейшая часть ухода — регулярный полив. В засушливые периоды почва должна оставаться умеренно влажной, для чего профессионалы советуют использовать мульчу, что также спасает участок от вредителей, наряду с методами, которыми ведется борьба со слизнями.

Осенью работа с кустом проста: обрежьте стебли под корень, чтобы подготовить культуру к зимнему покою. В отличие от работ с пионом после цветения, здесь не требуется сложная подкормка, достаточно базового мульчирования органикой.

"Главная ошибка дачников — попытка подкормить роджерсию в конце сезона, когда куст уже готовится к зиме. Это провоцирует рост ненужных побегов, которые гарантированно вымерзнут", — предупредил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Период Действие
Весна Высадка, мульчирование свежим компостом
Лето Регулярный полив, контроль влажности почвы
Осень Обрезание стеблей под уровень земли

Ответы на популярные вопросы о роджерсии

Можно ли сажать роджерсию там, где весной скапливается вода?

Да, растение хорошо переносит кратковременное переувлажнение, поэтому отлично подходит для участков с плохим дренажем, где другие цветы могут выпревать.

Почему листья роджерсии сохнут летом?

Чаще всего причина — недостаток полива. Роджерсия любит влажность и негативно реагирует на пересыхание грунта, особенно при размещении на участках, где солнце попадает на нее в полуденные часы.

Нужно ли укрывать роджерсию на зиму?

Взрослые растения достаточно морозостойки. Достаточно обрезать наземную часть, и слой мульчи будет достаточным укрытием для корневой системы.

Подходит ли растение для выращивания в контейнерах?

Из-за своих внушительных размеров и мощной корневой системы роджерсия лучше чувствует себя в открытом грунте. В контейнерах ей будет тесно, что приведет к быстрой потере декоративности.

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Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Едигаров
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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