Веточкой не приживается, а почкой — за милую душу: как правильно прививать деревья в июле

Летнее размножение плодовых деревьев методом окулировки позволяет дачнику сэкономить на покупке саженцев и быстро перепривить старый сад. Главная опасность при работе с почкой — использование пересушенного материала или попытки привить глазок на старую, загрубевшую древесину, что неизбежно ведет к отторжению привоя. Если нарушить сроки или технику обвязки, щиток просто засохнет, а садовод потеряет целый сезон ожидания.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прививка почкой

Основные правила выбора побегов и подвоя

Для успешной окулировки критически важен возраст тканей. Оптимальный вариант — использование хорошо вызревшего однолетнего побега текущего года. Наибольшей силой обладают почки, расположенные в средней части ветки. Верхушечные почки часто оказываются недоразвитыми, а нижние — слишком слабыми для активного роста. В отличие от других видов работ, таких как посадка клубники, где важна глубина заделки, в прививке успех зависит от активности камбия.

"Никогда не берите почки со старых, двух- или трехлетних веток. У них слишком грубая кора и низкая биологическая активность тканей. Щиток на месте контакта просто не сможет срастись с основой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Место для прививки должно быть молодым. Лучше всего почка приживается на однолетнем или двухлетнем подвое. Если вы планируете обновить старое дерево, ищите свежий прирост или тонкие боковые ветви с гладкой корой. Старая древесина в силу своих физиологических особенностей часто «выталкивает» чужеродный щиток, не давая ему прирасти. Это так же важно, как и соблюдение норм посадки деревьев относительно границ участка для предотвращения конфликтов.

Пошаговая техника Т-образной окулировки

Инструмент для работы должен быть идеально острым и стерильным. Вам потребуются окулировочный нож, секатор и лента для обвязки. На подвое, примерно в 5–10 см от уровня земли (если это молодой саженец), делается поперечный разрез длиной 1 см, а затем продольный — на 2–3 см. В получившийся Т-образный "кармашек" вставляется срезанный с привоя щиток с почкой. При планировании сада стоит учитывать не только технику прививки, но и расстояние от забора до дерева, чтобы дерево не пришлось вырубать в будущем.

"Если кора отходит плохо из-за нехватки влаги или в конце сезона, используйте метод 'вприклад'. В этом случае вырезается полоска коры на подвое и замещается аналогичным по размеру щитком привоя. Главное — совместить слои камбия хотя бы по одной стороне", — отметил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

После установки почки место разреза туго обматывается лентой, при этом сама почка ("глазок") обязательно оставляется открытой. Важно, чтобы прилегание тканей было максимально плотным. В отличие от таких культур, как лаванда узколистная, которая требует специфического укрытия на зиму, привитая почка нуждается лишь в защите от пересыхания в первые недели после операции.

Типичные ошибки: почему прививка не приживается

Основная причина неудач — работа с подсохшим материалом. Даже если побег кажется живым, почки на нем могут погибнуть всего за час пребывания на прямом солнце. Вторая распространенная ошибка — работа вне сроков активного сокодвижения, когда кора отделяется с трудом. Правильное удобрение для клубники или деревьев перед важными процедурами может стимулировать рост, но не исправит структурных ошибок обрезки и прививки.

"Слабая обвязка — это приговор для почки. Воздушная прослойка между щитком и подвоем мгновенно окисляет срезы, и срастания не происходит. Используйте только специальные эластичные ленты, которые обеспечивают герметичность", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Проблема при окулировке Последствия для дерева Прививка на старую ветку Щиток засыхает и выдавливается наплывом коры Использование верхушки побега Почка не просыпается из-за недоразвитости Недостаточная обвязка Окисление тканей и гибель привоя Грязный инструмент Инфицирование раны и гниение привоя

Ответы на популярные вопросы о прививке деревьев

Когда лучше всего проводить летнюю окулировку?

Оптимальный период — время второго сокодвижения, которое обычно приходится на конец июля или август, в зависимости от региона и погоды.

Как быстро станет понятно, прижилась ли почка?

Результат виден через 14–21 день: если черешок листа при легком прикосновении отпадает, а щиток выглядит свежим — окулировка удалась.

Можно ли прививать сразу несколько сортов на одно дерево?

Да, это отличный способ создать дерево-сад, но важно выбирать ветви одинаковой силы роста, чтобы один сорт не подавил другой.

Нужно ли снимать обвязочную ленту перед зимой?

Если лента не саморазрушающаяся, её нужно ослабить или снять через месяц, чтобы она не врезалась в утолщающийся побег и не перекрыла питание.

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