Что успеть сделать на даче с 27 июля по 2 августа: лунный календарь для отменного урожая

Переход от июля к августу — критический момент для дачника, когда растения перенаправляют энергию с роста ботвы на формирование плодов и подготовку к зимовке. В этот период ошибки в поливе или несвоевременная обрезка могут спровоцировать вспышку болезней и потерю части урожая. Лунный цикл с 27 июля по 2 августа 2026 года предлагает четкий график работ: от высадки многолетников до закладки погреба и борьбы с инфекциями, что поможет сохранить растения здоровыми до конца сезона.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Садовод на участке

27–28 июля: укрепление корней и новые посадки

Начало недели проходит под знаком Козерога при растущей Луне. Этот период считается временем «крепкого скелета»: растения, посаженные сейчас, медленно наращивают надземную часть, зато формируют мощную и выносливую корневую систему. Это идеальный момент для тех, кто планирует обновить любимый розарий или высадить декоративные кустарники.

"В дни Козерога хорошо приживаются любые многолетники. Если вы планируете делить и пересаживать ирисы или лилии, делайте это сейчас. Также не забывайте про повторные посевы: салат, укроп и руккола успеют дать отличный урожай к сентябрю", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Для повышения плодородия стоит засеять пустующие после ранней зелени грядки сидератами. Горчица или фацелия успеют набрать зеленую массу, которая послужит отличным удобрением. Важно помнить, что зелень на подоконнике тоже подчиняется этим ритмам, поэтому можно закладывать новые мини-грядки и в домашних условиях.

29 июля: Полнолуние и санитарная гигиена сада

В день Полнолуния соки растений максимально сконцентрированы в верхней части, а корневая система становится крайне чувствительной к любым повреждениям. Агрономы рекомендуют отказаться от посадок и переключиться на очистку участка. Это лучший день, чтобы исключить болезни роз лечение которых может затянуться, если вовремя не удалить зараженные побеги.

"Полнолуние — стрессовое время для тканей растений. Вместо посадок займитесь борьбой с сорняками. Удаленная в этот день сорная трава отрастает значительно медленнее, так как корень истощен", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

30–31 июля: сбор урожая на хранение и защита

Луна начинает убывать, перемещаясь в знак Водолея. Энергия уходит в почву, сокодвижение замедляется. Для огородника это сигнал к началу уборки корнеплодов. Известно, что репчатый лук до весны долежит только в том случае, если он был вовремя выкопан и правильно просушен под навесом.

Наступает удачное время для профилактических обработок против грибковых инфекций. Поскольку растения впитывают влагу менее активно, риск накопления препаратов в плодах снижается. Также уделите внимание подготовке хранилищ: правильный выбор соседей по полке и дезинфекция погреба известью помогут сберечь урожай до следующего лета.

Период Рекомендуемое действие 27–28 июля Посев сидератов и посадка многолетних цветов 29 июля Удаление больных веток и прополка сорняков 30–31 июля Сбор лука, моркови и сушка картофеля 1–2 августа Обильный полив и калийно-фосфорные подкормки

1–2 августа: время сочных плодов и подкормок

Завершается неделя в знаке Рыб. Это время максимальной жажды растений. Любая подкормка, будь то монофосфат калия для укрепления иммунитета кустарников или органика для овощей, будет усвоена практически мгновенно.

"Сейчас растениям не нужен азот, он только затянет созревание. Используйте калий и фосфор в жидком виде. Это поможет плодам накопить сахар, а побегам — одревеснеть перед морозами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Избегайте сильной обрезки деревьев в воскресенье. Из-за активного сокодвижения в знаке Рыб раны заживают плохо, что может привлечь вредителей или вызвать загнивание древесины. Лучше потратьте время на посев зелени для осеннего употребления.

Ответы на популярные вопросы о лунном календаре

Можно ли поливать огород в Полнолуние?

Полив разрешен, но он должен быть умеренным. Основной акцент в этот день стоит сделать на поверхностном увлажнении почвы или опрыскивании листвы, так как корни плохо справляются с избытком влаги.

Почему нельзя собирать корнеплоды в знак Рыб?

В этот период плоды максимально насыщены водой. Если выкопать картофель или морковь в Дни Листа, они будут быстро гнить и плохо храниться. Такие овощи лучше сразу употреблять в пищу.

Подходит ли конец июля для посева газона?

Да, особенно 27 и 28 июля. Почва достаточно прогрета, а растущая Луна в Козероге поможет траве сформировать живучую дернину, которая не вымерзнет в первую же зиму.

Что делать, если пропустил время подкормки?

Если вы не успели внести удобрения 1–2 августа, лучше дождаться следующего благоприятного периода в знаке Тельца или Рака, избегая бесплодных дней Водолея, когда питание просто уйдет вглубь почвы без пользы.

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