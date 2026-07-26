Деревья с дурной славой: три породы, способных испортить почву и разрушить дом

Народные поверья о "злых" деревьях, которые якобы приносят хозяевам одни несчастья, имеют под собой вполне осязаемую ботаническую основу. Многие запреты предков на высадку определенных пород рядом с домом продиктованы не мистикой, а суровым опытом эксплуатации участка. Агрессивные корни, разрушающие фундамент, или химическая борьба с соседями по грядке — вот реальные причины, по которым некоторые деревья лучше обходить стороной при планировании сада, сообщает "Русская семерка".

Фото: commons.wikimedia.org by Уве Тобаэ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тополь в пуху

Осина: химический агрессор на участке

Осина в фольклоре наделена дурной славой, однако с точки зрения агрономии этот статус вполне заслужен. Главная проблема дерева — невероятная скорость экспансии корневой системы. За один сезон поросль может захватить до 40 квадратных метров территории, подавляя любые культурные растения рядом. Причем эта агрессия не ограничивается борьбой за воду: корни осины способны проникать в малейшие трещины бетона и разрушать асфальтовые покрытия.

"Корневая система осины — это настоящий пылесос для питательных веществ в почве. Если высадить её поблизости от огорода, конкуренция за ресурсы будет проиграна всеми прочими посадками, что усложнит подготовку почвы к севу других овощей", — отметил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Дополнительную опасность представляет листва осины. В процессе естественного опадания и разложения растения выделяют специфические фенольные соединения и дубильные вещества. Этот "химический коктейль" создает в почве неблагоприятную среду для жизни других культур, поэтому осина фактически работает как автономный гербицид.

Тополь: угроза дренажным системам

Тополь часто выбирают для озеленения из-за его способности эффективно очищать воздух от пыли. Однако у этой медали есть обратная сторона. Корни тополя способны уходить вглубь грунта на 15 метров, буквально высасывая из него всю влагу. В условиях СНТ это приводит к тому, что близлежащие растения начинают страдать от засухи.

Масштабы проблемы осознали еще в начале прошлого века, когда городские службы начали фиксировать массовое разрушение дренажных коммуникаций древесными корнями. Кроме того, чрезмерная активность испарения влаги деревом создает специфический микроклимат в радиусе кроны, а постоянный шум листвы, который называют эффектом "ветра в трубе", нередко провоцирует у людей подсознательное чувство тревоги.

Ива: скрытый разрушитель фундамента

Ива — дерево с "плачущей" репутацией, часто встречающееся у природных водоемов. Но высаживать её возле жилых построек крайне рискованно. Биологическая мощь этого растения заключается в колоссальном водопотреблении: взрослое дерево способно поглощать до 150 литров влаги в сутки.

Постоянная перекачка таких объемов воды через себя провоцирует резкие перепады влажности в прикорневой зоне. Зимой это приводит к активному вспучиванию грунта, что крайне опасно для бетонных оснований. Даже если само дерево не касается строения, его воздействие на почву может привести к серьезным деформациям отмостки и разрушению фундамента. Если же на вашем участке уже возникли сложности с расстоянием от забора до дерева, стоит заранее изучить нормы безопасности, чтобы не столкнуться с юридическими претензиями.

"Именно из-за невероятной любви к влаге ивы часто встречались на краю кладбищ. Эти места выбирали в низинах, где грунтовые воды максимально приближены к поверхности, а вовсе не из-за мистики. Ошибка многих дачников — не учитывать дренаж почвы перед посадкой влаголюбивых пород", — подчеркнул специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Тип дерева Основной садовый риск Осина Подавление роста других растений химическим составом опада Тополь Разрушение дренажных систем и пересушивание почвы Ива Деформация фундамента из-за перепадов влажности грунта

Кстати, если вы предпочитаете выращивать менее капризные и "безобидные" культуры, обратите внимание на песчаную вишню. Она прекрасно чувствует себя на бедных почвах и не несет таких угроз для построек. Ведь правильный выбор растения — это залог того, что вам не придется бороться с последствиями неудачного соседства.

"Работая над дизайном участка, важно не только визуализировать красоту, но и оценивать физиологию каждого саженца. Если культура требует специфических условий, например, как выращивание лаванды, лучше отвести под неё обособленную зону, не смешивая с агрессивными деревьями", — посоветовала ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Ответы на популярные вопросы о посадке деревьев

Можно ли сажать иву, если дренажная система глубокая?

Нет, корни ивы способны проникать на значительную глубину и в поисках влаги могут повредить даже глубоко проложенные трубы.

Как быстро осина истощает плодородный слой почвы?

Корни осины захватывают площадь до 40 квадратных метров за один сезон, забирая все питательные вещества из грунта, что критично для любого огорода.

Почему тополь считается фильтром воздуха?

Его листва обладает способностью эффективно оседать и удерживать частицы пыли, что делает его отличным санитарным барьером, если дерево высажено вдали от жилых зданий.

Существуют ли народные средства для защиты фундамента от корней деревьев?

Нет, никакие народные методы не способны остановить рост корней. Единственный способ обезопасить дом — соблюдать правильные дистанции при посадке.

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