Названы сроки осенней посадки клубники в зависимости от региона

Посадка клубники определяет, будет ли ягода сладкой или растение погибнет от гнили в первую же зиму. Успех зависит не от количества удобрений, а от точности расположения корневой шейки и качества дренажа: слишком глубокая посадка приведет к загниванию центральной почки, а слишком высокая — к вымерзанию.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Грядка с клубникой

Где разместить грядку

Клубника теряет во вкусе и размере плодов при недостатке света. Оптимальное место — открытый солнечный участок, защищенный от сильных сквозняков (например, с северной стороны забора или живой изгороди). Избегайте низин, где застаивается вода: избыточная влажность в корневой зоне провоцирует грибковые заболевания.

Агроном-консультант Ольга Семёнова напоминает, что подготовка почвы должна учитывать её структуру. На тяжелых глинистых грунтах без обеспечения дренажа даже самые дорогие сорта будут развиваться медленно из-за нехватки кислорода в корнях.

Как посадить клубнику Процедура направлена на создание условий для быстрого укоренения и развития корневой системы. Метод подходит как для рассады с открытым корнем, так и для контейнерных растений. Когда выполнять: весной (после схода снега, но до начала активного роста листьев) или осенью (сентябрь-октябрь), в зависимости от региона и сорта. Шаг 1. Подготовка грунта Перекопайте почву на глубину 20-25 см. Внесите перегной или компост, чтобы сделать землю рыхлой и питательной. Если почва слишком тяжелая, добавьте песок или торф для улучшения воздухообмена. Шаг 2. Заполнение лунки Подготовьте посадочную ямку. На дно внесите 1-2 литра перегноя или компоста, добавьте порцию фосфорных (суперфосфат) и калийных удобрений согласно инструкции производителя. Тщательно перемешайте органику с землей, чтобы корни не соприкасались с концентрированным удобрением напрямую. Шаг 3. Размещение растения Установите саженец в лунку. Соблюдайте расстояние между кустами 20-30 см. Главный контроль: корневая шейка (место перехода корня в стебель) должна находиться строго на уровне поверхности почвы. Не заглубляйте её и не оставляйте корни оголенными. Шаг 4. Закрепление и полив Присыпьте корни землей, слегка прижмите её руками для удаления воздушных пустот. Сразу после посадки обильно полейте растение, чтобы почва плотно облепила корни.

Дальнейший уход и контроль

После посадки следите за влажностью грунта: почва должна быть увлажнена, но не превращаться в болото. В жаркие периоды полив проводят под корень. По мере роста удаляйте отцветшие листья и поврежденные плоды, чтобы растение не тратило силы на больных или старых тканей.

Весенние и летние подкормки должны соответствовать фазе развития: азот для роста зеленой массы весной и калий-фосфор для сладости ягод в период созревания.

Основным действием при посадке является соблюдение уровня корневой шейки. Успех зависит от выбора солнечного места с хорошим дренажем. Результатом правильной работы станет упругость листьев и отсутствие гнили у основания куста, что позволит перейти к регулярному поливу и своевременной подкормке.