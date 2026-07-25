Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Система «Дозор» протестирована в Кировском и Промышленном районах Самары
Вице-премьер Александр Новак сообщил о временном возврате к выпуску бензина Евро-3
Липецкая область инвестировала более 2,6 млрд рублей в развитие торговой отрасли
РТРС предупредила о временных отключениях телеканалов в Сургуте
Саратовская область финансирует решение острых проблем водоснабжения сельских территорий
Штаб по благоустройству Новосибирска фиксирует нарушения состояния фасадов зданий
Витебская область убрала 9% запланированного объема зерновых и зернобобовых культур
Сроки завершения работ на кольце Ленина в Сургуте пересмотрели с 24 на 31 июля
Спортивная площадка в деревне Борисовичи обеспечит доступ к спорту сельским жителям

Названы сроки осенней посадки клубники в зависимости от региона

Садоводство

Посадка клубники определяет, будет ли ягода сладкой или растение погибнет от гнили в первую же зиму. Успех зависит не от количества удобрений, а от точности расположения корневой шейки и качества дренажа: слишком глубокая посадка приведет к загниванию центральной почки, а слишком высокая — к вымерзанию.

Грядка с клубникой
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грядка с клубникой

Где разместить грядку

Клубника теряет во вкусе и размере плодов при недостатке света. Оптимальное место — открытый солнечный участок, защищенный от сильных сквозняков (например, с северной стороны забора или живой изгороди). Избегайте низин, где застаивается вода: избыточная влажность в корневой зоне провоцирует грибковые заболевания.

Агроном-консультант Ольга Семёнова напоминает, что подготовка почвы должна учитывать её структуру. На тяжелых глинистых грунтах без обеспечения дренажа даже самые дорогие сорта будут развиваться медленно из-за нехватки кислорода в корнях.

Как посадить клубнику

Процедура направлена на создание условий для быстрого укоренения и развития корневой системы. Метод подходит как для рассады с открытым корнем, так и для контейнерных растений.

Когда выполнять: весной (после схода снега, но до начала активного роста листьев) или осенью (сентябрь-октябрь), в зависимости от региона и сорта.

Шаг 1. Подготовка грунта

Перекопайте почву на глубину 20-25 см. Внесите перегной или компост, чтобы сделать землю рыхлой и питательной. Если почва слишком тяжелая, добавьте песок или торф для улучшения воздухообмена.

Шаг 2. Заполнение лунки

Подготовьте посадочную ямку. На дно внесите 1-2 литра перегноя или компоста, добавьте порцию фосфорных (суперфосфат) и калийных удобрений согласно инструкции производителя. Тщательно перемешайте органику с землей, чтобы корни не соприкасались с концентрированным удобрением напрямую.

Шаг 3. Размещение растения

Установите саженец в лунку. Соблюдайте расстояние между кустами 20-30 см. Главный контроль: корневая шейка (место перехода корня в стебель) должна находиться строго на уровне поверхности почвы. Не заглубляйте её и не оставляйте корни оголенными.

Шаг 4. Закрепление и полив

Присыпьте корни землей, слегка прижмите её руками для удаления воздушных пустот. Сразу после посадки обильно полейте растение, чтобы почва плотно облепила корни.

Дальнейший уход и контроль

После посадки следите за влажностью грунта: почва должна быть увлажнена, но не превращаться в болото. В жаркие периоды полив проводят под корень. По мере роста удаляйте отцветшие листья и поврежденные плоды, чтобы растение не тратило силы на больных или старых тканей.

Весенние и летние подкормки должны соответствовать фазе развития: азот для роста зеленой массы весной и калий-фосфор для сладости ягод в период созревания.

Основным действием при посадке является соблюдение уровня корневой шейки. Успех зависит от выбора солнечного места с хорошим дренажем. Результатом правильной работы станет упругость листьев и отсутствие гнили у основания куста, что позволит перейти к регулярному поливу и своевременной подкормке.

Экспертная проверка:
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Приморский край
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Шоу-бизнес
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Экономика и бизнес
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Популярное
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Последние материалы
РТРС предупредила о временных отключениях телеканалов в Сургуте
Саратовская область финансирует решение острых проблем водоснабжения сельских территорий
Штаб по благоустройству Новосибирска фиксирует нарушения состояния фасадов зданий
Витебская область убрала 9% запланированного объема зерновых и зернобобовых культур
Сроки завершения работ на кольце Ленина в Сургуте пересмотрели с 24 на 31 июля
Спортивная площадка в деревне Борисовичи обеспечит доступ к спорту сельским жителям
Администрация Калининграда ограничила доступ к карьеру "Мечта" по санитарным нормам
В Кузбассе зафиксировали более трех тысяч случаев кибермошенничества за полгода
Названы сроки осенней посадки клубники в зависимости от региона
В Мордовии предупреждают о риске заражения боррелиозом и анаплазмозом через укусы клещей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.