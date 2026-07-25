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Рекомендации по посеву редиса, дайкона и редьки в августе

Садоводство

После уборки ранних овощей и зелени на грядках освобождаются участки, которые можно использовать для повторного посева. Лето — подходящее время для высадки культур короткого дня: они не уходят в стрелку, остаются сочными и меньше подвержены воздействию вредителей.

Сбор свеклы на поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сбор свеклы на поле

Подготовка почвы к летнему севу

Для повторных посадок рекомендуют использовать скороспелые гибриды. Важно соблюдать севооборот: нельзя высаживать растения одного семейства друг за другом.

Перед посевом необходимо очистить землю от растительных остатков, перекопать или глубоко распушить почву. Полив проводят в несколько приемов до полного пропитывания слоя 10-15 см (ориентировочно 25-30 л воды на 1 кв. м). После подсыхания верхнего слоя вносят удобрения:

Удобрение Норма на 1 кв. м
Мочевина 30 г
Суперфосфат 45 г
Сульфат калия 15-20 г

Что посеять вторым урожаем

Зелень и салаты

Летний посев подходит для укропа, шпината, щавеля и различных видов салата. Укроп можно сеять "конвейером" каждые 15-20 дней на солнечных местах. Шпинат, высеянный в августе, способен перезимовать с листьями.

Для тех, кто ищет необычные культуры, подходят кервель (с анисовым ароматом), кресс-салат (созревает за две недели) и цикорные салаты — эндивий и эскариол. Последние отличаются засухоустойчивостью и долго хранятся в подвалах при температуре +1-5 градусов.

Корнеплоды

Август считается оптимальным временем для редиса: из-за короткого светового дня он не зацветает раньше времени. Рекомендуют ранние сорта с периодом вегетации до 60 дней, такие как "Вюрцбургский" или "Красный великан". Также в этот период сеют дайкон, редьку, репу и турнепс.

Бобовые и многолетники

Быстро созревают горох, фасоль и бобы. Фасоль особенно эффективно растет в августе благодаря прогретой почве. Многолетний лук (батун, шнитт-лук) и корневая петрушка, высеянные летом, дадут урожай на следующий год.

Рекомендации по уходу и хранению

Из-за летнего зноя семена следует заделывать глубже, чем весной. Чтобы избежать образования корки, которая мешает всходам, не рекомендуется поливать сухую землю сразу после посева — почва должна быть влажной заранее.

Для защиты молодых растений от солнца и пересыхания рекомендуется притенять грядки. От вредителей (блошек и совки) помогают укрытия из пленки или опушивание листьев золой и пылью.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли сеять овощи в августе?

Да, многие культуры (редис, укроп, шпинат) при летнем посеве не уходят в стрелку и остаются нежными благодаря сокращению светового дня.

Как подготовить землю после раннего картофеля?

На освободившиеся грядки можно высаживать морковь, свеклу или редис. Перед этим почву нужно очистить от остатков растений и увлажнить на глубину до 15 см.

Что делать с многолетним луком в ноябре?

После того как всходы сформируют розетки листьев, их необходимо замульчировать слоем торфа или компоста (5-7 см) для успешной зимовки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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