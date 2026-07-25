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Не всякая прохлада дружит с урожаем: репчатый лук до весны дожиает только в верном месте

Садоводство

Сохранность репчатого лука зависит от качества просушки и своевременной выбраковки поврежденных экземпляров. Правильный температурный режим и циркуляция воздуха позволяют острым сортам лежать до следующего сезона без потери плотности и вкусовых качеств.

Лук в корзине
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лук в корзине

Подготовка лука к длительному хранению

Работу начинают в поле. Сигналом к действию служит полегание ботвы и подсыхание шейки растения. Если шейка остается толстой и сочной, такая луковица долго не пролежит — ее нужно использовать первой. Собранный урожай требует тщательной просушки в течение двух-четырех недель под навесом или в проветриваемом помещении.

"Лук нельзя мыть перед закладкой. Лишняя влага проникает под чешуи и создает идеальную среду для гнили. Достаточно аккуратно очистить головки от земли руками и укоротить сухие корни", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

После сушки проводят ревизию. На зиму оставляют только твердые плоды с сомкнутой сухой шейкой и целой шелухой. Экземпляры с механическими повреждениями, мягкими участками или пробивающимися корнями немедленно изолируют от основной массы. Качественная подготовка севка и репки начинается еще с момента выбора времени уборки.

Температурный режим и влажность

Оптимальные условия для лежких сортов — температура около 0 градусов и влажность 65–70%. В таких условиях жизненные процессы в луковице замедляются. Сладкие и салатные виды хранятся значительно хуже, поэтому их стараются употребить в первую очередь. Часто хранение чеснока и лука организуют схожим образом, но раздельно.

Тип помещения Условия хранения
Отапливаемая квартира +18...+22 градусов, риск усыхания через 3-4 месяца
Погреб или балкон 0...+3 градусов, сохранение качества до 9 месяцев

Квартирные условия позволяют держать небольшой запас под кроватью или в кладовке. Главное — держаться подальше от батарей и кухонной плиты. Резкие перепады тепла провоцируют выход из состояния покоя и быстрый рост пера.

"Совместное нахождение в одном ящике лука и картофеля — фатальная ошибка. Картошка дышит и выделяет влагу, которая губительна для луковой шелухи", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Способы размещения в квартире и погребе

Сетки, плетеные корзины и деревянные решетчатые ящики обеспечивают необходимый приток воздуха. Полиэтиленовые пакеты без отверстий использовать нельзя — конденсат приведет к гниению всего объема за считанные дни. Если урожай велик, его дробят на мелкие партии по 3–5 килограммов.

На лоджии важно исключить контакт тары с бетонным полом и холодными внешними стенами. Промерзший лук при оттаивании превращается в мягкую массу и восстановить его невозможно. Своевременный уход за корнеплодами и их правильное распределение по полкам кладовой гарантируют успех.

"Для сохранения остатков очищенного лука используйте плотные контейнеры в холодильнике. Это убережет другие продукты от специфического запаха в течение недели", — объяснила специально для Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Причины порчи урожая

Прорастание свидетельствует о перегреве или избытке влаги. Если луковица остается твердой, она пригодна в пищу, но для подвала уже потеряна. Мягкая шейка и серый налет — признаки бактериальных или грибковых поражений, развившихся еще во время вегетации. Иногда для предотвращения болезней помогает подкормка солью на ранних стадиях роста.

Усыхание случается при слишком сухом воздухе в городской квартире. Для горячих блюд такой овощ все еще годится, если нет признаков гнили. Периодический осмотр раз в месяц позволяет вовремя убрать сомнительные головки и спасти остальной урожай. Также важно учитывать, что уборка картофеля и моркови требует иных условий подготовки грунта и тары.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли замораживать лук?

Да, предварительно нарезав его на кубики или кольца. После разморозки он станет мягким, поэтому подходит только для жарки, супов или рагу. Для салатов такой продукт использовать не стоит.

Сколько хранится разрезанная луковица?

В холодильнике под пленкой или в контейнере она сохраняет свежесть от 7 до 10 дней. При появлении слизи или неприятного запаха продукт утилизируют.

Как спасти лук, который начал мокнуть?

Необходимо немедленно перебрать весь запас, просушить уцелевшие головки в теплом месте и организовать более интенсивную вентиляцию. Отсыревшие чешуи — серьезный сигнал к смене условий.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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