Поливать или выливать? Что делать с позеленевшей водой в садовой бочке

Зеленый налет на стенках садовой бочки — сигнал о том, что в емкости закипела жизнь. Для многих дачников это становится поводом вылить воду и тщательно отмыть резервуар, но на деле ситуация редко требует радикальных мер. Изумрудный оттенок лишь подчеркивает, что органика внутри начала развиваться под воздействием солнечного света.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дачная бочка с дождевой водой

Биология цвета и риски

Если в бочке стоит обычная колодезная вода, она зеленеет из-за размножения одноклеточных водорослей. Это естественный процесс, который не вредит растениям. Напротив, такая вода считается "живой", так как она прогрета и лишена избыточной жесткости. Однако стоит насторожиться, если поверхность затянуло плотной сине-зеленой пленкой, а от бочки веет гнилью. В этом случае в резервуаре могут поселиться цианобактерии, выделяющие токсины.

"Водоросли в бочке — это не приговор, а признак того, что вода готова к работе. Главное, чтобы в емкость не попадала мертвая органика или химия. Если вода просто сменила цвет, она вполне пригодна для грядок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

С дождевой водой работать сложнее. Когда она стекает с крыши, то смывает пыль, птичий помет и мелкий мусор. Если бочка стоит открытой, в нее попадают листья, которые начинают гнить. Такая среда становится идеальной для патогенов. Тот самый секрет кроется в фильтрации: даже простая сетка на горловине бочки отсеивает основной мусор и продлевает свежесть запаса.

Состояние воды Решение Светло-зеленая, без запаха Можно поливать любые культуры Мутная, с неприятным запахом Вылить, емкость дезинфицировать

Правила безопасного полива

Основное правило — не лить такую воду на листья и плоды, которые скоро отправятся на стол. Салат, укроп или клубника требуют максимально чистой влаги. А вот для кустарников, деревьев или цветов "цветущая" вода станет дополнительной микробиологической подкормкой. Важно следить за техническим состоянием инвентаря. Иногда причиной проблем становится неправильный вариант хранения леек на солнце.

"Когда вода в бочке зацветает, она меняет свою кислотность. Для декоративных растений это обычно безобидно, но для нежной рассады лучше использовать свежий набор. Следите за осадком: именно там скапливаются все проблемы", — объяснил агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Как сохранить воду чистой

Для предотвращения цветения достаточно убрать два фактора: свет и лишнюю органику. Непрозрачная крышка решает вопрос на 90 процентов. В темноте водоросли не могут размножаться, и вода остается прозрачной неделями. Если же емкость уже позеленела и появился запах, поможет обычный гумат или пара горстей древесного угля. Подобное решение позволяет связать примеси и осадить их на дно.

"Если в бочке плавает тухляк, вы это сразу почувствуете носом. Такую жидкость нельзя лить даже под яблоню. В остальных случаях легкая мутность — это биологическая норма. Главное — вычищать ил со дна хотя бы пару раз за сезон", — отметил садовник-практик Сергей Михеев.

Важный нюанс: если по ряду причин вы решили полностью обновить запас, старую "цветущую" воду лучше вылить на компостную кучу. Бактерии и водоросли ускорят созревание удобрения. После этого бочку стоит промыть с использованием хозяйственного мыла, избегая агрессивной химии, которая может впитаться в стенки пластика. Правильная деталь ухода поможет избежать накопления грибковых спор.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли поливать огурцы зацветшей водой?

Да, если вода теплая и не имеет резкого гнилостного запаха. Огурцы любят прогретую воду, а небольшое количество водорослей им не повредит.

Поможет ли медный купорос от цветения в бочке?

Это плохая идея для огородной бочки. Медь накапливается в почве и вредит растениям. Лучше использовать биопрепараты с сенной палочкой или просто закрыть бочку крышкой.

Как часто нужно мыть емкость для воды?

Достаточно делать это дважды: весной перед началом сезона и осенью перед тем, как убрать бочку на хранение.

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