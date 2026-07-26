Органика и минералы под корень: точный рецепт питания для крыжовника после сбора урожая

Крыжовник часто называют северным виноградом, но после отдачи урожая кусты выглядят истощенными. Листья могут преждевременно желтеть, а ветки теряют упругость. Ошибка — оставлять растение без внимания до весны. Именно в конце сезона закладывается фундамент будущего плодоношения. Без качественной подкормки в следующем году ягоды измельчают, а сам куст станет легкой добычей для болезней.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Крыжовник

Чем кормить кустарник после сбора ягод

Для восстановления сил растению требуется комплекс из органики и минералов. Основа рациона — перепревший навоз. Это не просто еда, а структура, которая делает землю рыхлой и живой. Под один взрослый куст вносят около 10 кг такой добавки. Органические слои удерживают влагу и защищают корни от перегрева.

"Навоз должен быть именно перепревшим, темного цвета и без запаха аммиака. Свежая органика просто сожжет нежные всасывающие корни, и вместо урожая вы получите сухой гербарий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Одной органики мало. Чтобы ветви вызрели и подготовились к холодам, нужен фосфор и калий. Традиционный набор включает 80 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Азотный компонент — аммиачную селитру в объеме 40 г — добавляют осторожно. Избыток азота в конце лета провоцирует рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть и вымерзнут зимой.

Элемент подкормки Дозировка под куст Перепревший навоз (компост) 10 кг Суперфосфат 80 г Аммиачная селитра 40 г Хлористый калий 20 г

При распределении сухих смесей важно заделывать их во влажный вариант почвы. Гранулы, оставленные на поверхности, бесполезны — они должны попасть в зону деятельности микроорганизмов.

График внесения удобрений

Крыжовнику требуется два основных подхода за сезон. Первый цикл проводят сразу после цветения. Это помогает сформировать завязь и налить ягоду соком. В этот период превалируют водорастворимые составы, которые растение усваивает мгновенно.

"Многие забывают про полив во время внесения удобрений. Любой материал, даже самый натуральный, работает только во влажной среде. Если земля сухая, концентрация солей в почвенном растворе зашкаливает", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Второй этап начинается, когда последние плоды собраны. Это критический момент. Куст начинает закладывать цветочные почки на будущий год. Если питания не хватит, почек будет мало, и садовод столкнется с периодичностью плодоношения — когда обильный урожай бывает раз в два года.

Тот самый секрет: нюансы применения органики

Важный нюанс заключается в технике внесения. Нельзя просто вывалить ведро навоза к стволу. Корневая шейка крыжовника чувствительна к прению. Органическую массу распределяют по периферии кроны, где находятся самые активные всасывающие корешки. Именно там добавки приносят максимальную пользу.

После внесения удобрений приствольный круг желательно замульчировать. Слой соломы или скошенной травы предотвратит испарение влаги и создаст среду для почвенных обитателей. Это естественный процесс, который в природном земледелии заменяет утомительное рыхление.

"Если на листьях видны бурые пятна или налет, подкормку нужно совмещать с защитными мерами. Больное растение плохо усваивает питание", — добавила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Правильный уход позволяет собирать до 13 кг ягод с одного куста. При этом растения остаются здоровыми десятилетиями. Главное — понимать биологические ритмы кустарника и не заставлять его голодать в ответственные периоды развития.

Ответы на популярные вопросы о крыжовнике

Можно ли использовать куриный помет вместо навоза

Можно, но его нужно разводить водой в пропорции минимум 1 к 20. Концентрация питательных веществ в помете гораздо выше, поэтому неосторожное применение приведет к гибели растения.

Нужно ли обрезать крыжовник летом после сбора урожая

Летом удаляют только больные, засохшие веточки или те, что лежат на земле. Основную формирующую обрезку лучше проводить ранней весной до распускания почек или поздней осенью.

Как понять, что удобрения не хватает

Основной признак — мелкий лист и слабый прирост новых побегов. Если за лето ветки выросли меньше чем на 10–15 см, почве требуется серьезное улучшение состава.

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