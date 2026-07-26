Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотрудники LIGO нашли способ бороться с температурными искажениями зеркал
Белоруссия планирует собрать 11 миллионов тонн зерна для обеспечения продовольственной безопасности
Разработка из Южной Кореи позволит гибко управлять световыми импульсами
Кошки-мышки и пряничные станции в глубинке: чем интерактивные музеи России привлекают туристов
Фарш без мякиша удивил всех: неожиданный ингредиент придал котлетам невероятную мягкость
В Китае нашли окаменелость существа возрастом 518 млн лет с прообразами клыков пауков
Исследование BMC Pediatrics выявило связь грудного молока с риском астмы и дерматитов
В Московском районе Минска планируют трудоустроить свыше 6700 человек в студотряды
Римские военные лагеря II века найдены в приграничной зоне Иордании и Саудовской Аравии

Второй сбор до холодов: лучшие преемники чеснока для защиты и восстановления почвы

Садоводство

Вынутая из земли головка чеснока оставляет после себя не просто пустое место, а идеально подготовленную площадку для продолжения сезона. Почва на этом участке уже прошла естественную дезинфекцию фитонцидами, избавилась от многих вредителей и сохранила рыхлую структуру. Вместо того чтобы позволить сорнякам захватить освободившееся пространство, стоит запустить второй цикл посадок.

Урожай лука и чеснока
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай лука и чеснока

Почему пустая грядка — это ошибка

Земля не терпит пустоты. Как только убирается основная культура, запускаются процессы разрушения верхнего слоя. Прямое солнце пересушивает гумус, а ветер уносит полезные компоненты, накопленные за весну. Без корней полезных растений в почве начинают хозяйничать патогенные микроорганизмы.

"Оставлять землю голой в середине лета — значит собственноручно портить ее структуру. Сорняки вырастут мгновенно, а полезная микрофлора погибнет под ультрафиолетом. Подсадка второй волны овощей — это лучший способ сохранить биологическую активность грунта", — объяснил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Зелень и редис: спринтерский забег

Укроп, салат, шпинат и кинза после чеснока чувствуют себя по-королевски. Эти культуры не требуют глубоких удобрений и растут на остаточных ресурсах. Главное — обеспечить своевременный полив, чтобы листья не грубели на жаре. В рыхлой почве всходы появляются быстрее обычного, а специфический запах чеснока, оставшийся в земле, отпугивает часть вредителей. Редис во второй половине лета удается даже лучше, чем весной. Световой день начинает сокращаться, что исключает риск стрелкования. Через 20–25 дней можно собирать хрустящие корнеплоды. Перед посевом достаточно добавить немного золы, чтобы восполнить баланс микроэлементов. Это простое решение позволяет получить свежие витамины к столу без лишних усилий.

Капуста и клубника: работа на результат

Пекинская капуста любит прохладу, которая наступает во второй половине августа. Если посадить скороспелые гибриды сразу после чеснока, кочаны успеют налиться до серьезных заморозков. Чесночный предшественник минимизирует риск появления килы — опасного грибкового заболевания крестоцветных.

"Для клубники грядка из-под чеснока — это настоящий санаторий. Обеззараженная почва помогает молодым розеткам укорениться без атак почвенных вредителей. Однако важно помнить, что чеснок забирает много азота, поэтому при пересадке ягодника стоит внести комплексную подкормку", — подчеркнула специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Тот самый секрет успешного урожая кроется в подготовке. Перед новыми посадками грядку нужно лишь слегка разровнять граблями. Глубокая перекопка не требуется — это только разрушит сложившиеся каналы, по которым к корням поступает воздух и влага.

Правила севооборота и ухода

Существуют строгие запреты. Нельзя сажать лук на место чеснока. У них общие болезни, которые за короткий срок уничтожат неокрепшие сеянцы. Также нет смысла высаживать томаты — они просто не успеют созреть до фитофтороза.

Что сажаем Почему это выгодно
Зелень и салат Быстрый рост, минимум ухода, отсутствие сорняков.
Редис и дайкон Короткий день способствует формированию крупного плода.
Клубника (усы) Идеальная дезинфекция почвы от нематоды и грибка.

Повторные грядки требуют регулярного рыхления. После поливов на поверхности образуется корка, которая перекрывает доступ кислорода. Мульчирование скошенной травой поможет избежать этой проблемы и сохранит влагу внутри. Отработанный процесс посадки сидератов тоже актуален, если нет желания возиться с овощами. Горчица или фацелия за месяц нарастят зеленую массу, которую осенью можно заделать в почву.

"При повторном посеве редиса я всегда заправляю почву золой. Это дает необходимый калий для формирования плотного корнеплода. Чеснок — отличный сосед и предшественник, он оставляет за собой биологически чистый полигон для работы", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о посадках после чеснока

Нужно ли перекапывать землю перед вторым посевом?

Нет, достаточно неглубокого рыхления на 5–7 сантиметров. Глубокое вмешательство нарушает структуру и высушивает нижние слои.

Чем подкормить грядку для пекинской капусты?

Чеснок активно потребляет азот. Чтобы кочаны завязались, внесите небольшую дозу мочевины или настоя коровяка непосредственно перед высадкой рассады.

Можно ли сажать после чеснока сидераты?

Это оптимальный вариант для тех, кто хочет дать земле отдых. Горчица дополнительно обеззаразит грунт и станет отличным удобрением к весне.

Читайте также:

Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Шоу-бизнес
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Еда и рецепты
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Власти Чебоксар отклонили предложение сделать Казанскую набережную пешеходной
Чувашия
Власти Чебоксар отклонили предложение сделать Казанскую набережную пешеходной
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Последние материалы
Кошки-мышки и пряничные станции в глубинке: чем интерактивные музеи России привлекают туристов
Фарш без мякиша удивил всех: неожиданный ингредиент придал котлетам невероятную мягкость
В Китае нашли окаменелость существа возрастом 518 млн лет с прообразами клыков пауков
Исследование BMC Pediatrics выявило связь грудного молока с риском астмы и дерматитов
В Московском районе Минска планируют трудоустроить свыше 6700 человек в студотряды
Римские военные лагеря II века найдены в приграничной зоне Иордании и Саудовской Аравии
Вам неправильно посчитали стаж: новая ловушка оставляет пенсионеров без накоплений
Второй сбор до холодов: лучшие преемники чеснока для защиты и восстановления почвы
В жару все делают одну и ту же ошибку: как кондиционеры превращаются в источник болезни
Физики определили механизм вращения распылителя при засасывании воды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.