Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю

Зеленые помидоры на кустах в конце июля — зрелище привычное, но тревожное. Часто плоды замирают в одной поре из-за нехватки солнечной энергии или перепадов температуры. Процесс созревания томата подчиняется биологическому ритму, который легко подтолкнуть простыми действиями без использования агрессивной химии.

Световой режим и температура

Плоды краснеют благодаря ликопину. Этот пигмент капризен — он вырабатывается только в узком температурном коридоре. Если на улице жара выше 32 градусов или ночной холод ниже 15 градусов, томаты впадают в спячку. В таких условиях важно вовремя притенять теплицы или, наоборот, набрасывать укрывной материал на грядки. Доступ света к самим кистям — обязательное условие. Лишняя зелень не только потребляет ценные ресурсы, но и создает тень, которая тормозит развитие плодов. Куст должен проветриваться, чтобы лишняя влага не провоцировала гнили.

"Корневая система томата работает как насос. В конце июля этот насос нужно немного притормозить. Если вы продолжаете заливать грядки водой, растение думает, что впереди еще вечность, и продолжает растить ботву вместо того, чтобы отдавать сахар плодам", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Три способа ускорить созревание

Тот самый секрет опытных огородников заключается в создании контролируемого стресса. Когда растение чувствует угрозу завершения цикла, оно экстренно перераспределяет соки.

Метод Результат Прищипка верхушки Остановка роста куста и перенаправление питания в помидоры. Ограничение полива Повышение концентрации сахаров в кожице и мякоти. Сквозной надрез стебля Стимуляция быстрого оттока продуктов фотосинтеза к кистям.

На практике хорошо работает обычный надрез стебля острым лезвием на высоте 10—15 см от земли. Вертикальная щель длиной в пару сантиметров не убьет куст, но подаст сигнал о необходимости дорастить урожай. При этом важно убрать все новые цветоносы, которые забирают силы. Для поддержания порядка на участке важно вовремя устранять такие лишние детали роста.

"Верхушку сносим без жалости. В конце июля любые новые цветы — это просто нахлебники. Они не успеют стать помидорами до заморозков, но будут тянуть из корней азот и микроэлементы, которые сейчас нужнее крупным зеленым плодам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Йод и калий против медлительности

Внекорневые подкормки работают быстрее корневых. Лист впитывает полезные вещества почти мгновенно. Раствор из сульфата калия и йода — это классический прием для финального рывка. Калий отвечает за сладость и плотность, а йод выступает в роли антисептика и закрепителя цвета. На 10 литров воды достаточно пары чайных ложек удобрения и 10—12 капель йодной настойки. Опрыскивание проводят по листу в штиль, желательно рано утром. После такой стимуляции даже в пасмурные недели помидоры начинают буреть прямо на глазах. Правильный вариант обработки поможет сохранить здоровый вид посадок до конца сезона.

"Йодная сетка на плодах не нужна, достаточно легкого распыления. Это не магическое зелье, а просто катализатор. Он ускоряет внутренний обмен веществ. Главное — не переборщить с дозировкой, чтобы не обжечь листовую пластину", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Факторы внешней среды могут тормозить созревание, но своевременное вмешательство человека всегда дает результат. Если смотреть на вещи проще, то огороднику нужно лишь создать для растения иллюзию конца сезона.

Ответы на популярные вопросы о томатах

Можно ли обрывать все листья сразу?

Нет, листва кормит плод. Нужно убирать только те листья, которые касаются земли или закрывают кисти от прямых лучей солнца.

Поможет ли обычная водка для покраснения?

Существует народный метод инъекций спирта в плодоножку, но он трудозатратен и часто ведет к загниванию тканей. Опрыскивание калием безопаснее.

Нужно ли снимать плоды бурыми?

Это разумное решение. Когда помидор начал менять цвет, он уже может дойти на подоконнике. Это освободит ресурсы куста для оставшихся зеленых завязей.

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