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Сульфат калия или стакан золы: чем подкормить смородину для закладки почек на следующий год

Садоводство

После сбора ягод смородина часто уходит на второй план. Дачники облегченно вздыхают и забывают о кустах до следующей весны. Это ошибка. Именно сейчас растение закладывает цветочные почки на будущий сезон. Если оставить куст без поддержки, он потратит все ресурсы на выживание зимой, а летом выдаст лишь горсть мелких ягод. Чтобы урожай радовал, нужно помочь растению восстановиться через простые и логичные действия.

Черная смородина
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черная смородина

Санитарная чистка и формирование

Лишние ветки только тянут соки. Сразу после сбора урожая стоит взять секатор и вырезать все сухое, поломанное и больное. Внутри куста не должно быть густых зарослей. Свет и воздух обязаны проникать к самому центру. У черной смородины удаляют ветви старше пяти лет — они почти не плодоносят. У красной и белой критический возраст наступает позже, примерно через восемь лет.

"Обрезка — это не просто наведение красоты, а способ перенаправить энергию растения. Когда мы убираем старье, куст бросает все силы на вызревание молодых побегов, которые и дадут основной сбор в следующем году", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

На каждом кусте достаточно оставить пять самых сильных молодых побегов. Остальную поросль у земли можно смело убирать. Макушки новых стеблей полезно укоротить на несколько сантиметров. Такой подход стимулирует рост боковых веточек, на которых завяжется ягода.

Меню для укрепления корней

Сейчас смородине категорически не нужен азот. Он заставит ветки расти с удвоенной силой, они не успеют одеревенеть и просто вымерзнут в первые морозы. Фокус внимания смещается на фосфор и калий. Эти элементы отвечают за прочность древесины и развитие корневой системы.

Вариант подкормки Состав на 10 литров воды
Минеральный комплекс 15 г сульфата калия и 25 г суперфосфата
Органический метод 1 стакан древесной золы (настоять сутки)

Хорошим решением станет использование готовых смесей с пометкой Осень. Главное — завершить все манипуляции с питанием за месяц до наступления холодов. Это позволит кусту войти в состояние покоя вовремя. Тщательно продуманный процесс подкормки гарантирует стабильность урожая.

Борьба с невидимым противником

После плодоношения на листьях часто проступают следы болезней. Ржавчина или пятнистость не просто портят вид, они забирают питание. Вредители вроде почкового клеща или тли тоже не дремлют. Если почки выглядят неестественно раздутыми, их нужно собрать вручную и уничтожить.

"Грибковые инфекции после сбора урожая атакуют ослабленные кусты с невероятной скоростью. Если заметили бурый налет или пятна, не ждите осени, работайте препаратами меди немедленно", — подчеркнула фитопатолог Наталья Дроздова.

Тот самый секрет заключается в профилактике: обработка 1-процентным раствором бордоской жидкости защитит сад от большинства проблем. Это простое решение избавит от хлопот следующей весной.

Водный баланс и защита почвы

Смородина любит воду, особенно черная. Даже при отсутствии ягод почва под кустами не должна превращаться в сухарь. Полив раз в полторы недели поможет растению поддерживать жизнь в тканях. Для одного взрослого куста требуется около четырех ведер воды.

"Многие пренебрегают поливом после уборки ягод, считая это пустой тратой времени. Но сухая почва — это прямой путь к вымерзанию корней даже при небольших минусовых температурах", — объяснил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Сразу после полива землю лучше засыпать слоем мульчи в 10 сантиметров. Подойдет компост или сухая трава. Это удержит влагу и станет мягким утеплителем для корневой системы. Подобный вариант ухода значительно упрощает жизнь садовода. Грамотный подход к деталям создает необходимый материал для будущего успеха.

Ответы на популярные вопросы о смородине

Нужно ли обрезать красную смородину так же сильно, как черную?

Нет, красная смородина плодоносит на более старых ветвях. Ее омолаживают постепенно, не удаляя побеги до восьмилетнего возраста, если они здоровы.

Почему нельзя использовать навоз в августе?

В навозе много азота. Это вызовет бурный рост молодых побегов, которые не успеют подготовиться к морозам и погибнут, ослабив весь куст.

Что делать, если на кусте остались единичные сухие ягоды?

Их нужно обязательно обобрать и сжечь. В таких ягодах часто зимуют личинки вредителей и споры грибков.

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Экспертная проверка: специалист по уходу за садом Павел Корнеев, фитопатолог Наталья Дроздова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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