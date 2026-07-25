Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NASA может пересмотреть место высадки миссии Artemis на Луне из-за рисков для экипажа
Тюменский НПЗ загорелся в результате падения беспилотного аппарата
Туристический поток из России в Грузию сокращается на фоне скандала в Кахетии
Тело больше не заклинит: восьминедельный эксперимент в бассейне избавил от мучений навсегда
Спецслужбы в Тюмени потребовали освободить открытые площадки после введения плана Ковер
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Власти Кировской области присвоят госнаграды сотрудникам, погибшим на рабочем месте при атаке
Илон Маск вывел на орбиту 20 спутников Starlink нового поколения на корабле Starship
Стоимость топлива в США выросла на треть на фоне обострения отношений с Тегераном

За бесценок из супермаркета: 3 шага, которые вернут к жизни самое замученное растение

Садоводство

Полки цветочных магазинов заставлены растениями, которые потеряли первоначальный лоск. Горшки с подсохшими листьями или облетевшими цветами часто уценивают до минимума, предлагая забрать их почти даром. Для опытного садовода такая покупка становится не тратой денег, а стартом увлекательного процесса восстановления. Главное — вовремя заметить потенциал в слабом ростке и не допустить типичных промахов при реанимации.

Пересадка монстеры
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пересадка монстеры

Диагностика и скрытые угрозы

Первым делом стоит внимательно осмотреть корневую систему. На практике видно, что большая часть проблем с магазинными "задохликами" связана с переливом в торговом зале. Если корни выглядят темными и слизкими на ощупь, растение срочно освобождают от старого субстрата. Поврежденные участки срезают до здоровой ткани. Без этой процедуры любые попытки подкормить цветок только ускорят гибель.

"Часто новички совершают роковую ошибку — сразу пересаживают измученное растение в огромный горшок на вырост. Это путь к закисанию грунта. Используйте емкость строго по размеру корневого кома", — объяснил специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Причиной увядания могут быть и вредители. Клещ или щитовка обожают ослабленные экземпляры. Карантин в отдельной комнате на две недели обязателен. Это продиктовано логикой безопасности для остальной домашней коллекции. В глаза бросается налет или паутинка — значит, пора принимать меры.

Метод радикального обновления

Если растение сильно вытянулось, а ствол оголился, возвращать ему декоративный вид годами бессмысленно. Проще запустить процесс омоложения через черенкование. Лианы, монстеры и филодендроны отлично адаптируются к такому подходу. Здоровый черенок с парой узлов станет основой для крепкого куста.

Признак проблемы Умное решение
Желтые нижние листья Проверка на застой влаги и нехватку азота
Мелкая листва на макушке Переукоренение черенка
Плесень на поверхности Замена верхнего слоя грунта на рыхлый материал

На деле же выходит, что старый пень после обрезки тоже может пойти в рост. Если корневая система сохранена, спящие почки проснутся через пару недель. Так из одного уцененного горшка получается сразу несколько экземпляров.

Тот самый секрет успешного укоренения

Важный нюанс заключается в качестве воды и времени ожидания. Черенки ставят в чистую воду с добавлением таблетки активированного угля. Как только корни достигли трех сантиметров, растение переводят в легкий субстрат. Передерживать в воде нельзя. Водные корни хрупкие, они плохо приживаются в земле, если стали слишком длинными.

"С дезориентацией биоритмов у купленных цветов справиться легко — обеспечьте им покой и мягкий свет. Не заливайте их удобрениями в первые дни, дайте тканям окрепнуть", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Система природного земледелия учит нас не бороться с растением, а помогать ему. Правильный вариант реабилитации — это создание условий, близких к природным. Рыхлый грунт, отсутствие сквозняков и внимание к деталям творят чудеса.

"Если цветок сбросил все листья, это еще не финал. Проверьте состояние стебля — если он упругий и зеленый внутри, шансы на спасение велики. Это биологическая деталь, которую часто игнорируют", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о комнатных растениях

Нужно ли сразу пересаживать цветок после покупки?

Нет, лучше подождать неделю. Растение должно привыкнуть к температуре и влажности вашего дома. Исключение — если грунт пахнет гнилью или кишит насекомыми.

Как понять, что корням не хватает места?

Если вода пробегает сквозь горшок за секунды, а из дренажных отверстий торчат кончики корней — пора менять емкость на чуть более просторную.

Можно ли использовать землю из леса?

Это рискованное решение. В такой почве много личинок вредителей и патогенных грибков. Для домашних цветов безопаснее использовать готовые стерильные смеси.

Читайте также:

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Санкции оказались красивыми только на словах: Финляндия снова потянулась к российским товарам
Экономика и бизнес
Санкции оказались красивыми только на словах: Финляндия снова потянулась к российским товарам
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Прогнозы и статистика
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Популярное
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Последние материалы
Тюменский НПЗ загорелся в результате падения беспилотного аппарата
Туристический поток из России в Грузию сокращается на фоне скандала в Кахетии
Тело больше не заклинит: восьминедельный эксперимент в бассейне избавил от мучений навсегда
Спецслужбы в Тюмени потребовали освободить открытые площадки после введения плана Ковер
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Власти Кировской области присвоят госнаграды сотрудникам, погибшим на рабочем месте при атаке
Илон Маск вывел на орбиту 20 спутников Starlink нового поколения на корабле Starship
Стоимость топлива в США выросла на треть на фоне обострения отношений с Тегераном
Технологии Toyota по цене Лады: обновленный кроссовер выставили на продажу в КНР
В голове совсем не укладывается: выбор ведущего на свадьбе Иды Галич в Осетии разозлил коллегу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.