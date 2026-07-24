Живое серебро и тихий шелест: 8 злаков, которые сделают ваш сад дорогим

Декоративные злаки превращают обычный участок в стильное пространство с обложки журнала, избавляя владельца от изнурительного ухода. Эти растения добавляют саду объем, динамику и ту самую "дикую" эстетику, которая подчеркивает современную архитектуру. В отличие от капризных цветов, травы сохраняют форму до самой зимы, не боятся засухи и эффектно зонируют территорию, создавая живые ширмы без ощущения глухих стен.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain декоративные злаки

Почему злаки захватили современные сады

Эпоха выверенных до миллиметра газонов и трудозатратных клумб уходит в прошлое. Современный садовод ценит естественность и "красивое старение" ландшафта. Злаки идеально решают задачу структурирования пространства: когда большинство многолетников уже отцвели, травы продолжают держать силуэт и объем.

"Злаки — это прежде всего про движение. Даже при слабом ветре они создают приятный шум и динамику, оживляя статичные посадки. К тому же, это отличный способ скрыть недостатки рельефа или инженерные коммуникации", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Семена или саженцы: что выбрать для быстрого результата

Выращивание трав из семян — процесс долгий и не всегда предсказуемый. Для сада лучше приобретать готовые саженцы в контейнерах объемом 1-3 литра. У таких растений уже сформирована мощная корневая система, что гарантирует приживаемость. Если вы планируете оформить входную группу или террасу, где эффект нужен "здесь и сейчас", выбирайте более крупные экземпляры. Контейнерные растения можно высаживать весь сезон, главное — обеспечить им регулярный полив в первые две недели.

Лучшие виды злаков для участка

Для создания вертикальных акцентов идеально подходит вейник остроцветковый. Он просыпается рано и быстро достигает двухметровой высоты, не разваливаясь после ливней. Если же требуется роскошный "солист", стоит обратить внимание на мискантус китайский с его эффектными метелками-плюмажами, которые осенью становятся серебристыми или бордовыми. Для переднего плана и бордюров часто используют пеннисетум, чьи пушистые соцветия напоминают лисьи хвосты.

"При посадке мискантуса или пеннисетума важно помнить о дренаже. Эти растения не выносят застоя воды в корнях, особенно в весенний период, когда почва только оттаивает", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Для полутенистых уголков находкой станет хаконехлоя большая. Ее листья ниспадают каскадом, создавая эффект зеленого водопада. А если хочется ярких красок, выручит императа цилиндрическая 'Red Baron' - к осени ее листва приобретает насыщенный рубиновый цвет. Не стоит забывать и про малые формы: овсяница сизая образует аккуратные голубые кочки, которые отлично смотрятся на фоне гравия, где также может прижиться ароматный тимьян.

Как вписать травы в ландшафт

Злаки — универсальные "солдаты" дизайна. Они органично смотрятся в миксбордерах рядом с эхинацеей или шалфеем. Вдоль дорожек из плитки или натурального камня травы создают мягкий кант, сглаживая строгие линии. Если на участке планируется современный каменный ковер, злаки станут для него идеальным текстурным дополнением.

Злак / Растение Лучшее применение Вейник остроцветковый Живые ширмы и задний план цветника Овсяница сизая Альпийские горки и бордюры Хаконехлоя Теневые уголки и кашпо на террасе Мискантус Одиночная посадка на газоне

Часто злаки используют для заполнения пустот. Например, после уборки чеснока или других ранних культур свободную грядку можно быстро превратить в декоративный элемент, высадив быстрорастущие травы или сидераты.

Уход без лишних хлопот

Главная ошибка новичков — попытка обрезать злаки под корень осенью. Сухие метелки в инее — лучшее украшение зимнего сада. Обрезку проводят только весной, до начала вегетации. Холоднорастущие виды, такие как щучка дернистая, нужно срезать сразу после схода снега, иначе новые листья перемешаются со старыми, и куст будет выглядеть неряшливо.

"Не стремитесь перекармливать злаки. Избыток азота в почве приведет к тому, что куртины потеряют плотность и просто "развалятся" в разные стороны. Им достаточно умеренно плодородного грунта и хорошей освещенности", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о злаках

Нужно ли укрывать злаки на зиму?

Большинство популярных видов зимостойки. Однако теплолюбивые пеннисетумы и молодую императу в первую зиму лучше мульчировать сухими листьями. Мискантусы также благодарны за зимнее укрытие прикорневой зоны в северных регионах.

Как часто нужно делить кусты?

В среднем деление проводят раз в 3-5 лет. Это необходимо, если центр куста начал лысеть или растение слишком сильно разрослось, вытесняя соседей. Оптимальное время для этой процедуры — весна.

Можно ли сажать злаки в тени?

Большинство трав светолюбивы и в глубокой тени теряют окраску. Исключение составляют хаконехлоя большая и осока Морроу — они прекрасно себя чувствуют на теневых участках и сохраняют декоративность.

Будут ли злаки расти в обычных садовых горшках?

Да, это отличный вариант для оформления патио. Важно лишь выбирать контейнеры с дренажными отверстиями и следить, чтобы почва в них не пересыхала полностью в летнюю жару.

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