Томаты в июле жалеть нельзя: лишняя зелень лишит куст урожая и откроет путь болезням

Июль — время, когда томаты требуют решительных действий, а не жалости. Оставлять куст в "диком" состоянии — значит кормить фитофтору, а не семью. Правильная обрезка ускорит налив плодов и защитит посадки от грибковых инфекций.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой мужчина обрезает помидоры в теплице, женщина убирает урожай

Почему нужно убрать нижние листья

Нижний ярус выполняет свою роль, пока куст набирает массу. Когда кисти начинают наливаться, солнце туда попадает редко. Листья оказываются в тени, стареют и работают вполсилы. Хуже того, они собирают капли влаги, создавая идеальный плацдарм для болезней растений. Срезайте их без сожаления, особенно в теплице.

"Старые листья внизу при созревании плодов превращаются из доноров в паразитов. Они забирают питание, но отдачи для урожая нет", — пояснил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Верхушка: точка роста или лишний рот?

Индетерминантные сорта в июле одержимы идеей захватить небо. Если ваше растение ушло в "жирование", а кисти замерли — верхушку пора ограничивать. Лист на макушке — мощный двигатель роста, но он тратит драгоценные углеводы на зелень, а не на помидоры. В конце июля удаление верхнего листа переключает растение в режим плодоношения.

Как кормить плоды правильно

Каждую кисть кормит лист, расположенный непосредственно под ней. Срежете его рано — получите безвкусные "пластмассовые" томаты. Ждите, пока плоды внизу наберут 80% размера. Тогда убирайте зелень до такой кисти. Это откроет доступ воздуха и простимулирует созревание верхних ярусов.

Что убираем Что оставляем Старые нижние листья ниже налившейся кисти Верхушечные молодые листья Жирующие побеги на перегруженных кустах Лист непосредственно над кистью

"Полное оголение куста — ошибка. Всегда оставляйте пару листьев над наливающимися плодами, чтобы питание продолжало поступать в зеленеющие томаты", — подчеркнула консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Золотые правила садовода

Не делайте из обрезки стресс. Удаляйте по 2-3 листа за один обход. Делайте это исключительно в солнечные дни, когда ранки подсыхают быстро. Умный огород — это не тяжелый физический труд, а вовремя принятое решение.

"В условиях Урала или средней полосы промедление с обрезкой — прямой путь к потере урожая. Дождитесь, пока плод нальется, и освобождайте куст от лишнего груза", — резюмировала специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о томатах

Можно ли проводить обрезку в дождь?

Нет, влажная среда провоцирует развитие спор грибков в свежих ранах.

Все ли сорта томатов нужно сильно обрезать?

Индетерминантные требуют формирования, а детерминантные — более бережного подхода.

Как понять, что куст начал "жировать"?

Листва становится темно-зеленой, крупной, а завязи опадают при активном разрастании пасынков.

Нужно ли убирать листья в жару?

Умеренно. Полное удаление приведет к солнечным ожогам плодов.

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