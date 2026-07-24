Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владельцев дач предупредили: привычка собирать соседские яблоки может дорого обойтись в 2026 году
Дипломы больше не работают: новые требования к кандидатам обнулили шансы многих соискателей
Стало известно, как Анджелина Джоли отреагировала на отказ дочери от фамилии Питта: неожиданный ответ актрисы
Домашняя смесь против седины: натуральный рецепт, который одновременно окрашивает и восстанавливает волосы
Кардиологи раскрыли главный секрет сердца: внутри него работает собственный центр управления
Звёзды отказываются от плотного грима: летний макияж вышел на новый уровень естественности
Платье-комбинация снова в игре: летние сочетания, которые сделают ваш образ дороже
Больше никакой музыки на радио: жёсткий шаг в Латвии заставил композитора Паулса отреагировать
Пластик пожелтел не от грязи: эксперты назвали настоящую причину и безопасный способ очистки

Освободилась грядка после чеснока? Посадите эти культуры сейчас — урожай приятно удивит уже осенью

Садоводство

После уборки чеснока грядка — не повод для отдыха, а шанс получить второй урожай. Чеснок оздоравливает почву фитонцидами, защищая её от грибков и вредителей, и оставляет рыхлой, готовой к новым посадкам. Пустая грядка быстро зарастает сорняками и теряет плодородие.

Чеснок на грядке
Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок на грядке

Зеленый конвейер: быстрый старт

Самый простой сценарий — посев пряных трав. Укроп, кинза, салат и рукола обожают освободившиеся после чеснока площади. Эти культуры выстреливают за считанные дни. На чесночной грядке почти стерильно, поэтому молодая зелень не тратит силы на борьбу с конкурентами.

Главное — соблюдать дистанцию. Плотно набитая грядка превращается в коммунальную квартиру: растения вытягиваются, бледнеют и теряют вкус. Умеренный полив обеспечит сочность, а избыток влаги вызовет гниение корней.

"Не бросайте землю пустой. После уборки основных культур грунт быстро теряет структуру. Используйте горох или другие сидераты, если не планируете сажать овощи — это в разы эффективнее любого отдыха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Редис и корнеплоды: осенний хруст

Августовский редис на порядок вкуснее весеннего. Световой день сокращается, жара спадает — идеальные условия, чтобы растение не уходило в стрелку, а наращивало массу. Перед посевом почву "заряжают" золой для восполнения калия.

Забудьте про азотный навоз. Перекормленный азотом редис превращается в красивую, но бесполезную ботву с ватной сердцевиной. Правильная тактика — минимум удобрений и рыхлая земля. Это гарантирует плотный и острый плод уже через три недели.

Культура Преимущество после чеснока
Зелень и салаты Отсутствие сорняков и быстрый рост за 20-30 дней.
Редис Защита от почвенных вредителей, компактность.
Пекинская капуста Защита от насекомых фитонцидами чеснока.
Клубника Профилактика нематоды и грибковых инфекций.

Пекинская капуста: овощной бонус

Для тех, кто ценит вес урожая, подойдет ультраранняя пекинка. В конце лета активность вредителей падает, и капуста успевает сформировать кочан без химических атак. Поскольку чеснок "выпил" часть азота, грядке требуется легкая корректировка. Слабый органический настой решит проблему рыхлых кочанов. Пекинка любит прохладные ночи — они делают её лист сахарным.

"Осенняя вегетация всегда чище весенней. Фитонцидный фон чеснока — это естественный щит. Если правильно выстроить микроклимат, пекинская капуста станет главным трофеем сезона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Клубника: инвестиция в будущее

Чесночная делянка — элитный роддом для клубничных усов. Пересадка в июле-августе дает розеткам время на мощное укоренение. Фитонциды чеснока здесь работают как антибиотик, подавляя гнили и пугая нематоду.

В лунки кладут только фосфор и калий. Азот сейчас — враг, он заставит куст буйствовать, что приведет к вымерзанию зимой. Укрывайте посадки, используя скошенную траву для сохранения влаги и тепла.

Запреты и правила севооборота

Главная ошибка — посадка лука или повторного чеснока. Это биологическое самоубийство для грядки. Родственные культуры накапливают общие болезни. Паслёновые также под запретом из-за короткого периода вегетации — они просто замерзнут, не успев завязать плоды.

Чтобы не возиться с прополкой, используйте картон или мульчу в междурядьях. Это сэкономит время и сохранит влагу для нежных всходов.

"Злоупотребление подкормками в конце лета чревато. Растениям нужны стимулы для плодоношения, а не для роста. Применяйте дрожжевые настои только при теплой погоде, иначе они не сработают", — отметил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Помните о защите от грибков. Если лето затяжное и влажное, фитофтора может угрожать даже повторным посевам. Держите почву закрытой, а полив — прикорневым. Природное земледелие не требует героизма, оно требует понимания ритмов почвенной жизни.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли сажать после чеснока огурцы?

Для полноценного урожая огурцам не хватит времени и тепла. Но если у вас есть семена ультраскороспелых сортов и теплица, можно попробовать получить "огурцы-корнишоны" к сентябрю.

Нужно ли перекапывать грядку?

Нет. После чеснока земля остается рыхлой. Достаточно слегка пройтись плоскорезом на глубину 5 см, чтобы не разрушить каналы, созданные червями и корнями.

Что делать, если нет семян для посадки?

Засейте грядку горчицей. Это идеальный сидеральный "пластырь". Она обеззаразит почву еще эффективнее и уйдет под зиму прекрасной мульчей.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, агрохимик Роман Едигаров
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Еда и рецепты
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Звёзды отказываются от плотного грима: летний макияж вышел на новый уровень естественности
Освободилась грядка после чеснока? Посадите эти культуры сейчас — урожай приятно удивит уже осенью
Платье-комбинация снова в игре: летние сочетания, которые сделают ваш образ дороже
Больше никакой музыки на радио: жёсткий шаг в Латвии заставил композитора Паулса отреагировать
Пластик пожелтел не от грязи: эксперты назвали настоящую причину и безопасный способ очистки
Врачи Кемерова оказали экстренную помощь 5 тысячам детей после присасывания клещей
Сотрудники рязанской компании получили долги по зарплате после проверки прокуратуры
Четыре школы в Пензенской области обязали установить наружное освещение
Поднебесная без пафоса: прямой рейс Москва — Ухань открыл россиянам другой Китай
Жир уходит, а тело становится подтянутым: самые эффективные позы йоги для стройности и тонуса мышц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.