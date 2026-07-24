Холод лезет в огород без стыда: этот раствор ускорит налив томатов в пасмурные недели

Холодные ночи и дефицит солнца превращают созревание плодов в бесконечную историю. Если погода подводит, не нужно пытаться переделать небесную канцелярию. Меняйте стратегию питания растений, чтобы дождаться полноценного урожая.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Помидоры, теплица

Сила древесной золы

Когда лето не балует теплом, томаты страдают от стресса. Не ждите милости от климата. Работать нужно с корнями и обменом веществ внутри культуры.

"Древесная зола — основной источник калия для грядок. Этот элемент запускает транспорт сахаров из листвы прямиком в плоды, ускоряя созревание даже в пасмурные недели", — отметил почвовед Игорь Лыткин.

Как правильно готовить настой

Работать с подкормкой нужно филигранно. Стакан просеянной золы заливают пятью литрами воды. Смесь настаивают сутки. Жидкость вносят исключительно под корень, избегая попадания на зеленую массу. Лучшее время — вечер, после предварительного полива чистой водой.

Способ работы Результат Подкормка зольным настоем Ускорение налива плодов и снижение кислотности грунта Рыхление почвы после полива Приток кислорода к всасывающим корешкам

Рыхление грунта после внесения удобрения — обязательный этап. Воздух должен циркулировать в прикорневой зоне, иначе микробиология почвы "задохнется", а компостные процессы замедлятся.

Контроль влажности в теплице

Затяжные дожди провоцируют фитофтороз. Избыточная влажность — идеальный инкубатор для грибка. Проветривание теплицы решает проблему кардинально. Не держите двери закрытыми "на всякий случай".

"Стабильный воздухообмен важнее ночного тепла. Грибница развивается там, где застаивается сырой воздух. Не создавайте растениям парилку, если хотите сохранить урожай", — подчеркнул специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Поиск скрытых врагов

Томаты плохо наливаются, если соки высасывают паразиты. Белокрылка часто прячется на нижней стороне листьев или на плодоножках. Обычный осмотр куста раз в неделю сэкономит нервы и силы.

"Белокрылка блокирует развитие растения. Она не дает плодам набирать массу. Если видите липкий налет — действуйте немедленно, не ждите осени", — предупредил энтомолог Дмитрий Савельев.

Ответы на популярные вопросы о помидорах

Можно ли сыпать сухую золу под томаты вместо настоя?

Лучше делать настой. Сухая зола работает слишком медленно, а настой усваивается корнями практически мгновенно, что критично в конце сезона.

Почему листья помидоров скручиваются после подкормки?

Возможно, вы превысили дозировку или попали составом на нежные участки листвы. Строго соблюдайте пропорцию: стакан на 5 литров.

Нужно ли вносить золу под все виды растений в теплице?

Нет, культурам, любящим кислую почву, такая добавка навредит. Зола — строго для томатов, огурцов и перцев.

Помогает ли зола от фитофторы?

Она укрепляет иммунитет растения, но не является фунгицидом. Против грибка важна прежде всего сухость и чистота на грядке.

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