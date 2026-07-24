Свекла без ржавых колец и грубых волокон: сладкая подкормка даёт невероятный эффект

Июль для свеклы — критический месяц. Пока вы ждете осени, корнеплод начинает формирование. Ошибка большинства огородников — бросить грядку на произвол судьбы после прореживания. Хотите сладкую свеклу без ржавых колец и жестких волокон? Пора подкормить растения "энергетиком".

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свёкла на грядке

Энергия меда для грядок

Мед — не только десерт. Это мощный концентрат природных сахаров, ферментов и микроэлементов. Стимулируя почвенную микрофлору, вы помогаете корням активнее усваивать питание. Даже если почва бедная, такая подкормка станет толчком для налива корнеплода. Это работает эффективнее, чем неправильное компостирование, где азот "горит", сжигая будущее питание растений.

"Использование меда в качестве подкормки — это обоснованный прием. Мед содержит легкоусвояемые углеводы, которые служат энергетическим стимулом, а также богатый комплекс микроэлементов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Правильная подкормка: инструкция

Забудьте о ведрах химии. Для приготовления рабочего раствора достаточно одной столовой ложки меда на 10 литров воды. Растворите сладость в небольшом объеме теплой жидкости, затем доведите до рабочего объема. Поливайте строго под корень по увлажненной земле — лучше после дождя. Не лейте на листья, чтобы не привлекать насекомых — для защиты от вредителей лучше использовать безопасные составы, исключающие агрессивную химию.

Мнения профи

"Свекла в июле нуждается в калии и боре. Мед здесь — лишь вспомогательный фактор для запуска процессов. Помните, что после августа полив нужно ограничивать, иначе корнеплоды станут водянистыми и пострадают при зимнем хранении", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Огородники отмечают, что результат виден уже через пару недель. Ботва становится мощнее и зеленее, а сами корнеплоды перестают "стрессовать", что часто случается при резких перепадах влажности, как, например, у томатов в похолодание.

"Важно не перекормить. Избыток органики в августе так же опасен, как и дефицит. Мед — это лишь микродозы для подстегивания обмена веществ, а не основной рацион", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Метод Результат для свеклы Медовый раствор Высокая плотность и сахаристость Минеральные удобрения Риск нитратного накопления

Ответы на популярные вопросы о свекле

Может мед привлечь муравьев?

Да, если попадает на поверхность почвы или листья. Вносите раствор только под корень, прикрывая мульчей.

Почему в свекле появляются белые кольца?

Это признак стресса, нехватки бора или избыточного азота. Медовая подкормка улучшает метаболизм и помогает усваивать микроэлементы.

Сколько раз за сезон кормить медом?

Достаточно двух поливов в июле. С приходом августа лучше перейти на чистое калийное питание для вызревания.

Можно ли заменить мед сахаром?

Нет. В меде содержатся природные ферменты, которых нет в обычном сахаре-песке. Сахар может вызвать лишь брожение в почве.

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