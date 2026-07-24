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Этот раствор меняет правила игры: вредители бегут, а почва остается живой и плодородной без химии

Садоводство

Июль превращает сад в поле боя: колонии тли оккупируют молодые побеги, а вредители в почве подтачивают корни. Большинство дачников бездумно заливают участок ядохимикатами, совершая ошибку: убивая насекомых, они выжигают микрофлору почвы. Природное земледелие предлагает иной путь: создание среды, невыносимой для вредителей.

борьба с вредителями на даче
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
борьба с вредителями на даче

Рецепт содово-мыльного концентрата

Для создания защитного коктейля потребуется 10 литров теплой воды. В ней растворяют 5 столовых ложек пищевой соды без верха. Основа меняет показатель pH на поверхности листа, делая "обед" для насекомых несъедобным. В состав добавляют 2 столовые ложки натертого дегтярного мыла — отличная защита липы и других культур от налета вредителей.

"Сода работает как антисептик, а деготь сбивает вредителей с толку своим запахом. Это не яд, а барьер", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для усиления эффекта в раствор вливают 2 столовые ложки аптечного шампуня от эктопаразитов, предназначенного для животных. Превышение дозировки чревато ожогами нежной молодой листвы. При борьбе с тлей в смесь дополнительно добавляют 2 столовые ложки растительного масла. Оно создает липкую пленку, удерживающую состав на растении дольше.

Параметр Правило работы
Частота опрыскивания Раз в 5-7 дней
Время нанесения Вечер или раннее утро

Тактика точечной обработки

Раствор наносят на обе стороны листа, стебли и приствольный круг. Игнорирование "изнанки" листа — классическая ошибка дачника, так как именно там прячутся вредители сада. Слизни вынуждают обрабатывать почву под укрывными материалами, камнями и досками.

"Муравьи — главные разносчики колоний. Нужно не просто травить тлю, а перекрывать муравьиные тропы у корней", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

В отверстия муравейников вливают по 0,5 литра жидкости. Деревья и кустарники опрыскивают снизу вверх, делая упор на затененные участки кроны.

"Не проводите обработку в период цветения. Это ставит под удар насекомых-опылителей, что губительно для защиты плодовых деревьев", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы

Сколько можно хранить готовый раствор?

Смесь деградирует в течение суток. Готовьте столько, сколько планируете распылить за один раз. Остатки храните в темном прохладном месте, но не более 24 часов.

Почему сода — это не панацея?

Это инструмент для контроля, а не дезинфекции. Здоровый сад требует комплексного подхода: регулярного полива и использования органического земледелия для поддержания иммунитета культур.

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Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по защите растений Андрей Зорин, агроном-консультант Ольга Семёнова.
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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