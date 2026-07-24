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Ошибки при создании компоста: от неприятного запаха до гниения

Садоводство

Считается, что внесение компоста автоматически решает проблему плодородия, но результат зависит от степени разложения материала. Незрелый компост может вызвать азотный голод у растений и занести в почву семена сорняков, поэтому перед использованием важно проверить структуру и запах субстрата.

Компост
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Li, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компост

Как работает процесс разложения

Компостирование — это превращение органических остатков в гумус под воздействием микроорганизмов. Чтобы этот процесс шел быстро и без гниения, в системе должны быть сбалансированы углерод (сухие материалы) и азот (зеленые отходы), а также обеспечен доступ воздуха.

Почвовед Игорь Лыткин отмечает, что при избытке "зеленой" массы без достаточного перемешивания почва в компостере спрессовывается, доступ кислорода прекращается, и вместо разложения начинается анаэробное гниение с выделением неприятного запаха.

Порядок подготовки зрелого компоста

Создание органического материала для улучшения структуры почвы и питания растений с соблюдением баланса компонентов.

Шаг 1. Выбор места и подготовка основания

Выберите участок с хорошим дренажем, чтобы вода не застаивалась в нижней части кучи. Установите закрытый или открытый компостер так, чтобы доступ к нему оставался удобным в любой сезон.

Шаг 2. Формирование слоев

Соблюдайте пропорцию: две части сухих материалов (солома, сухие листья, измельченная древесина) на одну часть зеленых (остатки овощей, фруктов, свежая трава). Добавьте слой земли или зрелого компоста для заселения биоты.

Шаг 3. Регулирование влажности и воздуха

Поддерживайте влажность материала на уровне выжатой губки (примерно 50% от объема). Регулярно перемешивайте массу для аэрации — притока кислорода, необходимого для работы бактерий.

Шаг 4. Контроль чистоты состава

Исключите из закладки мясо, жиры и молочные продукты. Эти компоненты замедляют разложение, привлекают грызунов и провоцируют появление патогенов.

Шаг 5. Проверка готовности

Оцените результат через 3-6 месяцев. Готовый материал имеет темно-коричневый цвет, рассыпчатую структуру и запах лесной земли; исходные компоненты (листья, стебли) должны полностью исчезнуть.

Сезонные особенности ухода

Работа с компостером меняется в зависимости от температуры воздуха и влажности:

  • Весной приоритет отдается внесению азотистых ("зеленых") материалов для запуска активности бактерий.
  • Летом основной задачей становится полив кучи, чтобы предотвратить пересыхание и остановку процессов разложения.
  • Осенью рекомендуется добавить больше углеродистых (сухих) материалов и укрыть компостер от избыточных осадков, которые могут вымыть питательные вещества.

Наиболее вероятной причиной неудачного компостирования является нарушение баланса "углерод-азот" или застой воды. Прежде чем вносить материал в грядки, подтвердите его зрелость по запаху и цвету. Первым действием при обнаружении гнили должно быть добавление сухих материалов и тщательное перемешивание.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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