Гармония комфорта: превращаем старые поддоны в стильное крыльцо своими руками

Сделать крыльцо стильным и удобным можно без серьезных вложений в стройматериалы и привлечения профессиональных бригад. Вместо дорогостоящей древесины дачники все чаще используют старые паллеты, которые позволяют собрать широкую площадку в стиле лофт всего за несколько часов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain крыльцо из паллет

Выбор материала: на что смотреть при поиске поддонов

Для обустройства входной группы идеально подходят европаллеты стандартного размера. Они обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес взрослого человека без прогибов. При выборе стоит обращать внимание на целостность углов и отсутствие серого налета, свидетельствующего о начале гниения древесины. Важно помнить, что дерево для уличных конструкций требует подготовки, сравнимой с обработкой древесины для садового декора или мебели.

"Перед началом работ обязательно пройдитесь жесткой щеткой по поверхности, чтобы убрать грязь, и утопите все торчащие гвозди молотком. Если этого не сделать, конструкция быстро придет в негодность из-за попадания влаги в зазоры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Подготовка основания — критический этап. Чтобы дерево не начало гнить от соприкосновения с сырой землей, под паллеты нужно подложить надежную опору. Это могут быть тротуарные блоки, старая плитка или толстые лаги. Правильный фундамент обеспечит естественный дренаж, который так же важен, как и дренаж садовых дорожек при благоустройстве участка.

Сборка площадки без специальных инструментов

Самая востребованная схема — низкая терраса. Два целых паллета укладываются в основание у входной двери, образуя просторную площадку. Еще один поддон можно разрезать пополам, создав удобные широкие ступени. Для соединения модулей достаточно длинных саморезов. Задача заключается не в капитальном строительстве, а в надежной фиксации элементов, чтобы они не смещались при ходьбе.

"Не пытайтесь сразу жестко крепить паллеты к фундаменту дома. Лучше оставить небольшой зазор, чтобы дерево "дышало" при перепадах влажности, иначе конструкцию может повести", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Создание такой площадки напоминает сборку конструктора. Пока основание сохнет после пропитки, можно заняться другими сезонными делами, например, провести обрезку усов у ягодных кустов или проверить состояние грядок.

Финишная отделка и декор в стиле лофт

Чтобы крыльцо выглядело дорогим элементом экстерьера, его необходимо отшлифовать. Это уберет занозы и сделает фактуру дерева более выраженной. Для достижения эффекта лофта дизайнеры рекомендуют использовать темные морилки в сочетании с матовым лаком или укрывистые краски графитового и черного цветов. На темном фоне отлично смотрятся металлические фонари и кашпо с зеленью.

Действие Результат для интерьера Шлифовка поверхности Безопасность и гладкость покрытия Темная морилка Эффект благородного старого дерева Резиновые накладки Защита от скольжения в дождь Мягкие подушки Превращение крыльца в зону отдыха

Финальным штрихом станет освещение. Уличные светодиодные гирлянды с теплым светом моментально преобразят бюджетную постройку. В вечернее время такое крыльцо станет главным украшением дома, особенно если рядом грамотно обустроено дачное хозяйство с элементами ландшафтного дизайна.

"Многие забывают про антискользящие накладки. На гладком покрашенном дереве после дождя очень легко поскользнуться, поэтому на ступени лучше добавить узкие коврики или специальные ленты", — отметила ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Ответы на популярные вопросы о крыльце из паллет

Сколько паллет нужно для стандартного крыльца?

Для создания площадки площадью около 2 квадратных метров со ступенью обычно достаточно 4-5 стандартных поддонов. Часть уйдет на основание, часть — на нарезку деталей для лестницы.

Нужно ли разбирать паллеты перед сборкой?

Нет, основная прелесть метода в использовании готовых модулей. Разбирать стоит только те поддоны, доски от которых понадобятся для зашивки торцевых пустот.

Как долго прослужит такое крыльцо?

При качественной обработке защитной пропиткой и отсутствии прямого контакта с грунтом конструкция из сосновых паллет служит от 3 до 5 лет без потери внешнего вида.

Можно ли ставить паллеты на кирпичи?

Да, кирпичи или бетонные блоки — отличное решение. Главное, чтобы опоры стояли по углам и в центре каждого поддона, предотвращая 'батутный' эффект при ходьбе.

Читайте также