Если спатифиллум начал сохнуть, не спешите выбрасывать: вот что действительно спасает растение дома

Спатифиллум, известный как "женское счастье", украшает интерьеры многих квартир. Растение требует соблюдения микроклимата. Ошибки в уходе приводят к усыханию краев листьев, появлению пятен или гниению корней. Исправление этих нарушений возвращает цветку декоративный вид.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Спатифиллум в горшке

Основные причины недомогания

Черные кончики листьев — свидетельство дефицита влажности. Опрыскивания дают кратковременный эффект.

Лучше использовать увлажнитель воздуха или поддон с керамзитом, исключая прямой контакт дна горшка с водой. Зимой черный край листа указывает на сквозняки. Решение — перенос растения вглубь комнаты.

"Сухость воздуха — главный враг. Опрыскивание только провоцирует болезнь, если вода попадает в пазухи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Сергей Михеев.

Методы лечения и пересадки

Темные пятна с желтым контуром — признаки грибковой инфекции. Растение изолируют. Пораженные листья срезают стерильным ножом, захватывая здоровую ткань. Инструмент дезинфицируют после каждого действия.

Причина Первая помощь Грибок Обработка фунгицидами, обрезка Вредители Инсектициды или акарициды

Если лист покрыт черным налетом, проводят осмотр на наличие вредителей. Щитовку или тлю истребляют профильными препаратами, после чего смывают налет мыльным раствором.

Для борьбы с клещом используют акарициды, проводя три обработки с интервалом. Пренебрежение качеством земляной смеси ведет к гибели корней. Почва должна быть рыхлой, с добавлением коры или перлита, чтобы исключить застой влаги.

"При массовом увядании всегда проверяйте субстрат. Часто корни задыхаются в тяжелой земле", — отметил в беседе с Pravda.Ru Игорь Лыткин.

Пожелтение всех листьев сразу призывает к пересадке в новый горшок. Важно отказаться от полива "по расписанию". Влага вносится лишь после просыхания верхнего слоя грунта. Растение нуждается в правильном месте для стабильного развития.

"Используйте только качественные фунгициды. Профилактика в сентябре спасет цветок от осенней гнили", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать холодную воду для полива?

Холодная вода вызывает стресс и гниение корней. Используйте воду комнатной температуры.

Почему цветок "плачет"?

Это процесс гуттации. Растение избавляется от лишней влаги при чрезмерном поливе.

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