Если спатифиллум начал сохнуть, не спешите выбрасывать: вот что действительно спасает растение дома

Спатифиллум, известный как "женское счастье", украшает интерьеры многих квартир. Растение требует соблюдения микроклимата. Ошибки в уходе приводят к усыханию краев листьев, появлению пятен или гниению корней. Исправление этих нарушений возвращает цветку декоративный вид.
Черные кончики листьев — свидетельство дефицита влажности. Опрыскивания дают кратковременный эффект.
Лучше использовать увлажнитель воздуха или поддон с керамзитом, исключая прямой контакт дна горшка с водой. Зимой черный край листа указывает на сквозняки. Решение — перенос растения вглубь комнаты.
"Сухость воздуха — главный враг. Опрыскивание только провоцирует болезнь, если вода попадает в пазухи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Сергей Михеев.
Темные пятна с желтым контуром — признаки грибковой инфекции. Растение изолируют. Пораженные листья срезают стерильным ножом, захватывая здоровую ткань. Инструмент дезинфицируют после каждого действия.
|Причина
|Первая помощь
|Грибок
|Обработка фунгицидами, обрезка
|Вредители
|Инсектициды или акарициды
Если лист покрыт черным налетом, проводят осмотр на наличие вредителей. Щитовку или тлю истребляют профильными препаратами, после чего смывают налет мыльным раствором.
Для борьбы с клещом используют акарициды, проводя три обработки с интервалом. Пренебрежение качеством земляной смеси ведет к гибели корней. Почва должна быть рыхлой, с добавлением коры или перлита, чтобы исключить застой влаги.
"При массовом увядании всегда проверяйте субстрат. Часто корни задыхаются в тяжелой земле", — отметил в беседе с Pravda.Ru Игорь Лыткин.
Пожелтение всех листьев сразу призывает к пересадке в новый горшок. Важно отказаться от полива "по расписанию". Влага вносится лишь после просыхания верхнего слоя грунта. Растение нуждается в правильном месте для стабильного развития.
"Используйте только качественные фунгициды. Профилактика в сентябре спасет цветок от осенней гнили", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Наталья Дроздова.
Холодная вода вызывает стресс и гниение корней. Используйте воду комнатной температуры.
Это процесс гуттации. Растение избавляется от лишней влаги при чрезмерном поливе.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.