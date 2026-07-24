Как ухаживать за свёклой в августе для сохранения урожая до весны

Как ухаживать за свёклой в августе и подготовить урожай к хранению

В августе рост ботвы завершается, корнеплоды набирают массу и сахар. Главная задача — не переувлажнить почву, исключить азот, обеспечить калием и фосфором, защитить от болезней и вовремя убрать урожай. Ошибки в этот период делают корнеплоды водянистыми, неплотными и нележащими.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свёкла на грядке

Когда выполнять: на протяжении августа, ориентируясь на погоду, состояние почвы и фазу развития растения. Полив прекращают за 20 дней до уборки, подкормки — за 3-4 недели, обработки химикатами — за 2-3 недели.

Шаг 1. Переведите полив в режим ограниченного увлажнения До середины месяца, если нет дождей, поливайте раз в 5-7 дней по 10-15 л на 1 м². После полива мульчируйте почву, чтобы удержать влагу и защитить корнеплоды от перегрева. В сырую погоду мульчу убирайте — переувлажнение провоцирует гниль. Прекратите полив за 20 дней до уборки (примерно с 15 августа), при частых дождьях — раньше. Контроль: корнеплоды быстро набирают массу, становятся плотными и яркими — режим верный.

Шаг 2. Внесите калийно-фосфорные подкормки, исключите азот Азот (мочевина, навоз, куриный помет) в августе не вносить — он задерживает созревание и снижает лежкость. Основной элемент — калий: даёт плотную кожицу и сахаристость. Фосфор ускоряет отток питательных веществ из ботвы в корнеплод. Подкормите за 3-4 недели до уборки, не позднее 15 августа. Варианты под корень: сульфат калия (15-20 г/10 л, 3-5 л/м²), зольный настой (1 стакан/10 л, 0,5-1 л/растение), калимагнезия (20 г/10 л, 4-5 л/10 м² — на лёгких почвах), монофосфат калия (10 г/10 л, 4-5 л/м²). Внекорнево: калийная селитра (5 г/10 л) для быстрого усвоения, борная кислота (2 г/10 л) — профилактика пустот.

Шаг 3. Защитите посадки от болезней и вредителей Главные болезни августа: церкоспороз (круглые светлые пятна с красной каймой) — обработка 1% бордоской смесью, ХОМ или Абига-Пик за 2-3 недели до уборки; мучнистая роса (белый налёт) — коллоидная сера (30 г/10 л) или Фитоспорин-М; корнеед/фомоз — профилактика калием и бором, севооборот, удаление больных растений. Вредители: свёкловичная минирующая муха (личинки в листьях) — биопрепараты (Фитоверм), при сильном поражении инсектициды (Актара, Искра) за 2-3 недели до уборки; тля — мыльный раствор, табачный настой или Фитоверм. Химикаты прекращают за 2-3 недели до сбора. Профилактика: ликвидация застоя воды, удаление пораженных листьев, прополка, соблюдение севооборота.

Шаг 4. Определите спелость и соберите урожай вовремя Собирайте до устойчивых заморозков. Признаки зрелости: диаметр выступающей части 5-10 см (по сорту), нижние листья пожелтели и подсохли, кожица плотная, ровная, сухая, без трещин, насыщенного цвета, корнеплод выступил над почвой на 1/3-½ высоты. Сроки: ранние и среднеранние — конец июля/первая половина августа; среднеспелые — конец августа — сентябрь; поздние — конец сентября — октябрь. Уборка: подкопайте вилами, извлеките за ботву, очистите руки от земли, обрежьте ботву, оставив "хвостик" 1-2 см. Сортируйте: на хранение — только целые, плотные, без повреждений и пятен.