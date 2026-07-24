Дыхание природы в деталях: яркие бордюры и аккуратные клумбы, которые меняются вместе с вами

Старые автомобильные шины, которые годами пылятся за гаражом, могут стать основой для эффектного ландшафтного дизайна, если подойти к делу с умом. Вместо того чтобы загромождать участок мусором, дачники создают из резины многоуровневые альпийские горки и яркие подвесные кашпо, которые по декоративности не уступают покупным вазонам.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain бордюры из покрышек

Как правильно подготовить резину к работе

Прежде чем приступать к покраске, шины необходимо привести в порядок. Резину тщательно моют, выбивая землю и камни из протектора, после чего дают ей полностью просохнуть. Чтобы краска держалась годами и не облезала после первой зимы, рекомендуется пройтись по наружной поверхности наждачной бумагой или жесткой щеткой по металлу — это снимет верхний засаленный слой и обеспечит лучшую адгезию.

"Работать с шинами нужно строго в плотных перчатках. Внутри корда может находиться металлическая проволока, которая при разрезании становится острой как бритва. Безопасность — первое, о чем стоит подумать перед началом творчества", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Для создания цветников подходят любые покрышки, но опытные садоводы советуют комбинировать легковые и небольшие грузовые шины. Разница в диаметре позволяет создавать объемные композиции. После очистки и шлифовки материал готов к художественной трансформации с помощью акриловых или фасадных красок.

Подвесные "подковы": технология создания

Один из самых изящных вариантов — создание кашпо в форме подков. Для этого шину разрезают по бокам, удаляя внутреннюю часть и оставляя только прочную дугу. Получившиеся полукольца — отличная планировка огорода, где декоративные элементы гармонично соседствуют с грядками. Готовые формы окрашивают в сочные оттенки: бирюзовый, лимонный или глубокий глянцевый черный.

Крепятся такие "подковы" к деревянным стойкам или заборам. Внутренняя полость заполняется слоем дренажа и плодородным грунтом. Идеальными жильцами здесь станут ампельные растения: петунии, лобелия или алиссум, которые со временем полностью скроют каркас под каскадом цветов.

"В закрытых емкостях из резины земля пересыхает быстрее, чем в открытом грунте. Чтобы петунии не завяли, обязательно добавляйте в почвосмесь гидрогель. Это особенно важно, если полив травы и цветников на участке происходит не ежедневно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Классические ярусные горки из колец

Если возиться с резкой металла не хочется, можно использовать шины целиком, укладывая их по принципу пирамиды. В основание идет самое крупное кольцо, на него — шины поменьше. Это позволяет создать устойчивую вертикальную конструкцию, которая одновременно служит и декоративным акцентом, и функциональной подпорной стенкой. Между ярусами можно вставить натуральные камни, чтобы имитировать природный рельеф.

Заполнение таких "карманов" требует особого подбора культур. Лучше всего приживаются засухоустойчивые многолетники: очитки, молодило или почвопокровные флоксы. Они быстро разрастаются, превращая резиновую гору в цветущий холм. Главное — помнить, что на дно каждой шины нужно уложить щебень для отвода лишней влаги.

Тип конструкции Рекомендуемые растения Подвесная "подкова" Петуния, лобелия, бархатцы, алиссум Ярусная горка Очитки, молодило, гвоздика-травянка, флоксы Низкий бордюр Хосты, гейхеры, низкорослые астры

Важным моментом является подготовка грунта. Со временем земля в шинах может истощаться, особенно если вы выращиваете требовательные культуры. Регулярная подкормка поможет сохранить яркость цветения в течение всего сезона.

Где разместить самодельные цветники

Местоположение зависит от выбранной формы. "Подковы" идеально смотрятся вдоль садовых тропинок или как обрамление входной группы дома. Ярусные композиции лучше выносить на открытые солнечные участки. Это предотвратит застой воды и обеспечит пышный рост цветов. Если же вы планируете высаживать такие декоративные элементы в тени, стоит обратить внимание на теневыносливые виды — например, посадка гейхеры станет отличным решением для украшения северных сторон построек.

"При выборе места для альпийской горки из шин избегайте низин. Даже при наличии дренажа резина может удерживать холодную влагу весной, что приведет к выпреванию корней. Выбирайте возвышенности или делайте искусственную насыпь", — констатировала агроном-консультант Ольга Семёнова.

Цветовую палитру цветников лучше подбирать под общий стиль участка. Если забор или наличники на окнах выполнены в определенном цвете, повторите его на резине. Это создаст ощущение продуманного ландшафтного проекта, а не случайного набора предметов. К тому же такая "мобильная" клумба легко обновляется: достаточно просто перекрасить шины в следующем сезоне.

Ответы на популярные вопросы о клумбах из шин

Можно ли сажать в шины съедобную зелень или овощи?

Не рекомендуется. При нагреве на солнце резина может выделять специфические вещества, поэтому такие конструкции лучше оставить исключительно для декоративных цветов и многолетников.

Какая краска лучше всего держится на резине?

Оптимальный выбор — качественная фасадная краска, эластичная акриловая или специальные составы "для резиновых покрытий". Они не трескаются при температурных деформациях колеса.

Нужно ли убирать такие цветники на зиму?

Нет, шины морозоустойчивы и прекрасно зимуют под снегом. Главное — правильно подготовить сами растения: например, зимовка лаванды или других нежных многолетников в шине требует дополнительного укрытия лапником.

Как предотвратить перегрев почвы в черных шинах?

Черный цвет активно поглощает тепло, что может "сварить" корни. Обязательно красьте внешнюю сторону шин в светлые или яркие тона — это значительно снизит температуру внутри импровизированного вазона.

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