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Картон вместо гербицидов: неожиданный прием, который меняет правила борьбы с сорняками

Садоводство

Еженедельная схватка с лопатой ради удаления сорной травы изматывает любого садовода, превращая созидательный процесс в каторжный труд. Время пересмотреть стратегию: вместо борьбы с последствиями предлагается изменить саму среду обитания на цветниках.

Сорняки между плиткой
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова is licensed under publiс domain
Сорняки между плиткой

Метод картонного барьера

Бесконечная прополка - признак неверного подхода к земледелию. Обычный упаковочный картон, оставшийся после распаковки техники, заменяет гербициды. Листы плотно укладывают на поверхность, перекрывая доступ солнечного света. Без фотосинтеза любая поросль погибает, возвращая питательные вещества в грунт.

"Картон работает как биологический щит. Это идеальный способ покончить с огородным рабством и прекратить ежегодную войну с сорняками", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Как оживить почву и забыть про тяпку

Природное мульчирование поверхности преображает структуру слоя земли. Дождевые черви превращают разлагающийся материал в биогумус. Почвы под слоем целлюлозы остаются рыхлыми и влажными.

"Использование картона — это переход к севообороту с умом. Мы не просто закрываем дыры, мы кормим почвенный биоценоз", — объяснила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Характеристика Результат
Тяпка и ручная прополка Травмирование корней и рост новых сорняков
Укладка картона Подавление роста и создание органического гумуса

"Не нужно искать натуральные гербициды в аптеке. Техника простого укрытия снимает все вопросы с сорняками на пару лет минимум", — подчеркнул специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с сорняками

Можно ли укрывать картон поверх пырея?

Да, но сначала срежьте верхушки максимально коротко. Картон сработает как лишитель света.

Почему для грядок метод не подходит?

Овощные посадки требуют постоянного рыхления. Картон будет препятствовать уходу за культурой.

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Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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