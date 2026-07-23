Денежное дерево погибает от любви: 7 ошибок ухода, которые превращают крассулу в сухой куст

Толстянка, или денежное дерево, — настоящий спартанец среди комнатных растений. Она годами копит влагу в мясистых листьях-монетках, терпит засуху и палящее солнце, но мгновенно сдается перед избытком хозяйской любви. Погубить этот африканский суккулент заботой гораздо проще, чем холодным равнодушием. Чтобы превратить хилый кустик в мощное дерево с толстым стволом, нужно усвоить биологический ритм растения и перестать мешать ему лишней водой и вниманием.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Толстянка, денежное дерево

Свет и воздух: создаем климат пустыни

Крассула обожает яркий свет. Летом ее можно смело выставлять на южные подоконники. Солнце закаляет ствол и делает крону компактной. Если на листьях появилась красная кайма — это не ожог, а здоровый загар.

В тени же дерево страдает: побеги вытягиваются, слабеют и обламываются под собственной тяжестью. Важно помнить про гармонию в доме и регулярно поворачивать горшок, чтобы крона не клонилась в одну сторону.

"Главная ошибка дачников, переносящих цветы в дом, — опрыскивание. Толстянке это противопоказано. Повышенная влажность провоцирует грибок. Сухой воздух — ее естественная среда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для суккулента денежное дерево режим полива критичен. Земля в горшке должна просыхать полностью. Проверить это можно деревянной палочкой или старым дедовским способом: сжать нижний лист.

Если он тугой — воды достаточно. Если стал мягким, как вялое яблоко, — пора поить. Используйте только отстоянную воду на пару градусов теплее комнатной, чтобы не вызвать температурный шок у корней.

Признак растения Диагноз и решение Листья водянистые и опадают Типичный залив. Срочно сушить грунт. Побеги тонкие и длинные Дефицит света. Переставить на солнце.

Грунт и подкормки: меньше значит лучше

Крассула не нуждается в жирном черноземе. Идеальный субстрат — смесь универсального грунта и разрыхлителей (крупный песок, гравий, цеолит) в пропорции 1:1. Это гарантирует, что очистка воздуха в комнате будет идти через здоровое растение с работающими корнями. Подкармливать дерево нужно раз в месяц, используя половинную дозу удобрения для кактусов.

"Не сажайте толстянку в глубокие горшки. У нее поверхностные корни. В глубокой таре нижний слой земли закисает, убивая всю систему. Выбирайте широкие плошки", — объяснил эксперт по почвам Игорь Лыткин.

При пересадке или обрезке важно соблюдать сухой режим. Ранки должны затянуться два-три дня на воздухе. Срезы полезно присыпать корицей — это отличный антисептик. Если планируете отпуск, не используйте сложные системы, фитильный полив для крассулы — верная смерть. Она спокойно дождется вашего возвращения и через две недели засухи.

"Белые точки на листьях — не болезнь, а излишки солей. А вот ватные комочки — это мучнистый червец. Спирт и системные инсектициды решают проблему быстро", — отметила фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о толстянке

Почему дерево сбрасывает зеленые листья?

Обычно это стресс от ледяного воздуха из кондиционера или резкая смена условий. Переставьте горшок подальше от сквозняка.

Как заставить ствол толстеть?

Имитируйте ветер. Легкое ежедневное покачивание растения за ствол заставляет его древеснеть и расти вширь, а не в длину.

Можно ли поливать холодной водой в жару?

Нет. Это вызывает отмирание мелких корешков. Растение перестанет всасывать влагу даже из мокрой земли.

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