Пока одни вывозят ванну на свалку, другие охотятся за ней на Авито: на даче она оказывается нужнее бочки

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Садоводство

Старая чугунная ванна весом до 170 килограммов часто становится обременением после ремонта. Дачники превращают этот металлолом в ресурс для сада. Чаша заменяет дорогостоящие резервуары, помогает создать автономную систему полива или становится основой для компактного водоема.

Высокая грядка из старой чугунной ванны
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Высокая грядка из старой чугунной ванны

Высокая грядка без лишних затрат

Использование ванны в качестве контейнера избавляет садовода от необходимости наклоняться при прополке. Металл долго держит тепло, что ускоряет развитие корневой системы. Для эффективного выращивания сливное отверстие оставляют открытым. Это предотвращает застой влаги и гниение корней. Чтобы грунт не вымывался, дно закрывают мелкой пластиковой сеткой.

"В замкнутом объеме почва истощается быстрее. При посадке в металлическую чашу обязательно используйте сидераты или биогумус. Это восстановит плодородие без полной замены грунта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Снаружи поверхность стоит очистить от ржавчины и покрыть краской для наружных работ. Это превращает утилитарный предмет в элемент садового дизайна. В такую емкость удобно высаживать пряные травы или землянику. Высота бортов защищает посадки от некоторых видов ползающих вредителей.

Декоративный водоем в полутени

Маленький пруд создает на участке особый микроклимат. Для этого слив герметизируют силиконом. Саму конструкцию можно вкопать в землю или оставить на поверхности, задекорировав борта камнем. Место выбирают так, чтобы солнце освещало воду не более 6 часов в сутки. В противном случае вода начнет цвести и издавать неприятный запах.

"Малый объем воды нестабилен. Без фильтрации заводить рыб в такой емкости рискованно. Летом чаша перегревается, а зимой полностью промерзает, что губительно для живых организмов", — подчеркнул специально для Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Для безопасности мелких животных внутри устраивают пологий выход. Достаточно закрепить шероховатую доску или насыпать камни горкой. Это позволит ежам или ящерицам выбраться, если они случайно упадут в воду. При регулярном обслуживании такой водоем дополняет органическое земледелие, привлекая полезных насекомых.

Резервуар для прогрева поливной воды

Полив ледяной водой из скважины вызывает у растений температурный шок. Ванна вмещает около 200 литров, чего достаточно для небольшой теплицы. За день на солнце вода прогревается до оптимальной температуры. Однако открытая емкость быстро становится инкубатором для комаров. Сверху резервуар необходимо закрывать крышкой или мелкоячеистой сеткой.

"Нагрузка от наполненной ванны достигает 400 килограммов. Устанавливайте ее только на твердое основание — бетонную плиту или плотно утрамбованный щебень. Шаткие кирпичи под таким весом уйдут в грунт", — отметил в разговору с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Такой накопитель эффективнее, чем автоматизация дачи через водопровод напрямую. Вода успевает отстояться, из нее улетучивается хлор. Черпать жидкость из широкой чаши удобнее, чем из узкой бочки. Раз в неделю емкость следует полностью опорожнять и протирать стенки от налета.

Сравнение вариантов использования

Параметр Применение
Грядка Слив открыт, дренаж на дне, плодородный грунт
Пруд Полная герметизация, установка в полутени, декор бортов
Резервуар Жесткое основание, наличие крышки, регулярная чистка

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать ванну с трещиной?

Для создания пруда или хранения воды такая чаша не подойдет. Для высокой грядки небольшие трещины не критичны, так как они обеспечат дополнительный отток лишней влаги.

Как предотвратить ржавление металла?

Внутреннюю поверхность под грунтом можно покрыть битумной мастикой. Снаружи используют грунт-эмаль по ржавчине в два слоя.

Нужно ли сливать воду на зиму?

Да, лед может расшириться и расколоть даже чугунный корпус. Осенью емкости для воды и пруды необходимо полностью осушать.

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Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, садовник-практик Сергей Михеев, почвовед Игорь Лыткин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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