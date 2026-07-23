Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баррель перешел психологическую черту: почему нефть за $100 стала тревожным сигналом
Диеты больше не работают? Этот 25-минутный комплекс запускает настоящее жиросжигание
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Годы строгих запретов оказались напрасными: наука раскрыла правду о женском фитнесе
Российские туристы в негодовании: экологическое ЧП на турецком берегу вынудило менять графики купания
Одна шайба вместо лишних переживаний: Lada Azimut получила три новых режима движения
Не мельтешат крыльями: в птичьем клине открылась странная аэродинамическая выгода
Британец дома: 7 неожиданных фактов о породе, которую считают живым плюшевым медведем
Искусство радовать близких: рецепт тающей во рту шоколадной колбаски с секретным ингредиентом

Пока одни сыплют золу, другие замачивают хлеб: томаты продолжат наливать плоды до конца сезона

Садоводство

Вторая половина лета требует от садовода смены стратегии питания растений. Вместо азотных составов, провоцирующих рост зеленой массы, на первый план выходят методы стимуляции почвенной микрофлоры. Хлебный настой позволяет кустам эффективнее усваивать накопленные в грунте ресурсы и продлевает сроки плодоношения.

Спелые томаты
Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спелые томаты

Технология приготовления подкормки

Для создания питательного раствора используют сухари или черствый хлеб. Оптимальная пропорция: 500–700 граммов сырья на 10 литров теплой воды. Корки укладывают в емкость, заливают жидкостью и фиксируют грузом, чтобы исключить контакт с воздухом и всплывание хлебной массы. Процесс брожения в теплом месте занимает от 5 до 7 суток.

"Главный риск здесь — плесень. Если на поверхности появилась серая или зеленая пушистая корка, такой раствор использовать нельзя. Патогенные грибы в закрытом грунте теплицы распространяются мгновенно, сводя на нет все правила защиты томатов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Готовый концентрат необходимо процедить через марлю или мелкое сито. Перед поливом жидкость разбавляют чистой водой в соотношении 1:5. Это позволяет избежать критического закисления почвы и делает концентрацию продуктов брожения безопасной для нежных всасывающих корней.

Режим внесения настоя

Полив проводят строго по влажной земле. Прямое воздействие дрожжевых сред на сухие корни может вызвать осмотический шок. Под каждый взрослый куст вносят от 0,5 до 1 литра разведенного настоя. Важно следить, чтобы капли не попадали на нижний ярус зелени, который и без того подвержен болезням из-за ошибок при обрезке листьев.

Срок проведения Цель процедуры
Середина июля Поддержка массового налива плодов
Конец июля Предотвращение осыпания верхних завязей
Начало августа Стимуляция созревания оставшегося урожая

"Хлебный настой работает как биологический детонатор. Он заставляет почвенных бактерий работать в три смены, перерабатывая органику. Но помните: дрожжи выедают калий. Если не добавить золу, можно получить растрескивание помидоров из-за дисбаланса питания", — подчеркнул специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Принцип действия дрожжевой среды

Дрожжевые грибки, попадая в грунт, выделяют вещества, ускоряющие разложение гумуса. Это превращает инертные минералы в доступные для растения формы. В результате томаты быстрее набирают массу, а их иммунитет позволяет успешно противостоять фитофторозу в периоды, когда аптечные растворы уже не справляются в одиночку.

Следует избегать чрезмерного увлечения методом. Настой не содержит фосфора в нужном объеме, поэтому на истощенных субстратах он должен идти в связке с минеральными добавками. Грамотное чередование помогает ускорить созревание без потери вкусовых качеств.

"Для ленивого огородника это идеальный инструмент. Мы не копаем лишний раз, не таскаем навоз, а просто используем кухонные отходы для оживления земли. Биология почвы делает всю тяжелую работу за нас", — отметил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о хлебной подкормке

Можно ли использовать свежий хлеб вместо сухарей?

Да, это допустимо, но сухари обеспечивают более стабильное брожение и меньше закисают. Свежий мякиш может превратиться в клейкую массу, которую сложнее процеживать.

Как часто можно поливать томаты этим раствором?

Оптимальный интервал составляет 10–14 дней. Более частое применение приведет к избыточному закислению грунта и привлечению плодовых мушек.

Подходит ли настой для других культур?

Метод отлично работает на огурцах и перцах, однако для корнеплодов (морковь, картофель) его лучше не использовать, так как это может ухудшить лежкость урожая.

Читайте также

Экспертная проверка: фитопатолог Наталья Дроздова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
От чесночных кружочков до сырных лодочек: лучшие рецепты кабачков, которые удивят даже гурманов
Еда и рецепты
От чесночных кружочков до сырных лодочек: лучшие рецепты кабачков, которые удивят даже гурманов
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Последние материалы
Годы строгих запретов оказались напрасными: наука раскрыла правду о женском фитнесе
Российские туристы в негодовании: экологическое ЧП на турецком берегу вынудило менять графики купания
Одна шайба вместо лишних переживаний: Lada Azimut получила три новых режима движения
Не мельтешат крыльями: в птичьем клине открылась странная аэродинамическая выгода
Пока одни сыплют золу, другие замачивают хлеб: томаты продолжат наливать плоды до конца сезона
Британец дома: 7 неожиданных фактов о породе, которую считают живым плюшевым медведем
Искусство радовать близких: рецепт тающей во рту шоколадной колбаски с секретным ингредиентом
В Ярославской области выбрали молодежных министров по социальным, экономическим и культурным сферам
Казань: Финал творческого конкурса чтецов имени Сергея Махотина пройдет 30 августа в парке «Елмай»
Глава Астрахани Игорь Редькин проинспектировал строительство спортплощадки в поселке Морской
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.