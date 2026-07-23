Бочка перестанет пахнуть болотом: 4 народных средства помогут дольше сохранить воду чистой

Зеленая вода в садовой бочке — результат активности микроскопических водорослей. Солнце и тепло превращают емкость в инкубатор для тины и слизи. Решить проблему можно без агрессивной химии. Достаточно лишить живые организмы кормовой базы и солнечного света.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дачная бочка с дождевой водой

Защита от света и перегрева

Водорослям необходим фотосинтез. Плотная крышка — самый надежный барьер. Если лишить воду света, размножение микроорганизмов прекратится. Важно следить за температурой. Если старая бочка стоит на солнце, вода быстро закисает. Перенесите емкости в тень построек или за кустарники. Сквозняк также помогает. Движение воздуха охлаждает стенки и замедляет рост бактерий. Чистая емкость гарантирует здоровье корням.

"Многие игнорируют обычную крышку, а это 70% успеха в чистоте. Без ультрафиолета жизнь в воде замирает", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Природные фильтры и сорбенты

Роголистник — эффективный речной санитар. Пучок этого растения активно вытягивает из воды растворенную органику. Водорослям просто нечего есть. Раз в две недели старое растение нужно выбрасывать на компост и закладывать свежее. Ячменная солома работает иначе. При контакте с водой она выделяет малые дозы соединений, подавляющих тину. Солому набивают в сетчатый мешок или чулок и опускают на дно. Такого фильтра хватает на один сезон.

Метод Принцип действия Марганцовка Окисляет органику, обеззараживает среду Бриллиантовый зеленый Блокирует развитие патогенной флоры

"На 200 литров достаточно 10 капель зеленки. Главное — не переборщить, иначе придется поливать грядки изумрудной водой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Почему яды под запретом

Медный купорос часто называют спасением от цветения. Он действительно убивает все живое в емкости. Однако медь — тяжелый металл. Она не вымывается из земли и проникает в овощи. Регулярный полив огорода такой водой превращает грунт в токсичную свалку. Для дезинфекции лучше использовать аптечные препараты. Несколько кристаллов марганцовки очистят воду, не превращая ее в отраву. После выпадения осадка она пригодна для любых нужд.

"Медь в бочке — это мина замедленного действия для почвы. Используйте только те методы, которые безопасны для микрофлоры грядок", — подчеркнул специально для Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать хлорку для очистки?

Нет. Хлор убивает полезные почвенные бактерии и может вызвать ожоги корней растений. Это слишком агрессивный метод для частного сада.

Как часто нужно полностью менять воду?

Если бочка закрыта и в ней есть природный сорбент, воду можно не менять весь месяц. Она будет оставаться прозрачной и свежей.

Поможет ли обычный древесный уголь?

Да. Горсть углей в мешочке работает как угольный фильтр. Он поглощает лишние запахи и очищает воду от примесей органики.

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