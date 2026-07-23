Дыхание природы в интерьере: простые вещи, которые возвращают гармонию и радуют глаз каждый день

Старая яблоня на участке — это не только дрова для мангала, но и ценный материал для декора, способный преобразить интерьер и сад. Вместо того чтобы утилизировать пни и ветки, их можно превратить в авторские предметы мебели, практичные кухонные аксессуары или сказочные садовые тропинки.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain поделки из дерева

Панно и настенный декор: природная мозаика

Создание настенного панно — самый доступный способ интегрировать дерево в интерьер гостиной или веранды. Для этого подходят элементы разного диаметра (от 5 до 20 см), которые после просушивания сохраняют уникальный рисунок годовых колец. Если оставить кору, декор получится подчеркнуто рустикальным, а очищенные и отшлифованные заготовки добавят помещению светлых тонов и скандинавской лаконичности.

"При работе с интерьерным декором крайне важно полностью удалить кору, если дерево было поражено вредителями, иначе личинки продолжат разрушать изделие уже внутри дома", — предупредил в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Для фиксации элементов на стене лучше всего подходят жидкие гвозди. Чтобы подчеркнуть текстуру, готовую композицию покрывают матовым лаком или морилкой. Такой подход позволяет создать как строгие геометрические формы, так и хаотичные "живые" инсталляции, которые смотрятся гораздо выигрышнее готовых пластиковых панелей.

Практичные мелочи для дома и сервировки

Спилы толщиной 2-3 см идеально подходят для изготовления подставок под горячее. В отличие от магазинных аналогов, массив дерева отлично держит тепло и защищает поверхности столов от повреждений. Тщательная шлифовка наждачной бумагой и последующая пропитка льняным маслом делают такие изделия долговечными и безопасными для контакта с посудой. Подобная современная садовая техника, как электролобзик или шлифмашина, значительно ускоряет процесс, но при желании всё можно сделать и вручную.

"Древесина плодовых деревьев обладает высокой плотностью, поэтому подставки из яблони или груши не трескаются от температурных перепадов, если их предварительно правильно высушить в тени", — объяснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Из более массивных срезов получаются оригинальные часы или органайзеры. Для часов достаточно высверлить центральное отверстие под стандартный покупной механизм, а для органайзера — сделать несколько глухих отверстий разного диаметра под карандаши и инструменты. Это помогает держать порядок на рабочем месте и выглядит стильно.

Садовая мебель и малые архитектурные формы

Крупный спил диаметром от 50 см — это готовая столешница для журнального столиков. К нему достаточно прикрепить готовые металлические или деревянные ножки, приобретенные в строительном магазине. Чтобы защитить дерево от влаги и грибка, его покрывают лаком в несколько слоев. Такие предметы интерьера хорошо сочетаются с яркими растениями, например, если рядом расположена посадка гейхеры или декоративных кустарников.

Спилы также служат отличными многоуровневыми подставками для комнатных цветов на подоконниках. Используя заготовки разной высоты, можно создать динамичную композицию, где каждое растение получит достаточно света и пространства для циркуляции воздуха. В саду же такие элементы могут эффектно дополнить клумбы, где растет молочай Бонфайр или другие акцентные многолетники.

Изделие Рекомендуемая обработка Подставки под горячее Льняное масло или пищевой лак Настенное панно Интерьерная морилка и матовый лак Садовые дорожки Трудновымываемый антисептик для почвы Столешницы Полиуретановый лак в 3-4 слоя

Благоустройство участка: дорожки из спилов

Дорожки из деревянных срезов создают эффект лесной тропинки. Для мощения используют "чурки" высотой 10-15 см. Обязательным условием долговечности является снятие коры и подготовка основания: в траншею засыпается песок или мелкий гравий для дренажа. Чтобы дерево не гнило при контакте с землей, нижнюю часть заготовок обрабатывают специальными защитными составами.

"Деревянные дорожки требуют ежегодного осмотра и обновления защитного слоя, иначе высокая влажность быстро превратит их в труху, что особенно критично в тенистых зонах сада", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Такое эко-мощение отлично зонирует пространство, отделяя декоративную часть сада от огорода, где проводится восстановление почвы после лука или других культур. Использование натуральных материалов подчеркивает природную красоту участка и избавляет от необходимости укладывать дорогостоящую плитку.

Ответы на популярные вопросы о поделках из дерева

Как долго нужно сушить спилы перед работой?

В естественных условиях при комнатной температуре спилы должны сохнуть минимум 2-3 месяца. Если начать работу со свежей древесиной, поделка неизбежно пойдет трещинами при высыхании.

Обязательно ли снимать кору с заготовок?

Для изделий, которые будут находиться под открытым небом (дорожки, бордюры), кору снимать обязательно, чтобы под ней не скапливалась влага и не заводились короеды. Для домашнего декора кору можно оставить, если она плотно держится и обработана антисептиком.

Чем лучше обрабатывать спилы для использования на кухне?

Лучшим вариантом будет натуральное льняное масло. Оно проявляет текстуру дерева, при этом абсолютно безопасно для здоровья при контакте с пищей и не имеет резкого запаха.

Что делать, если на срезе уже появилась трещина?

Небольшие трещины можно залить эпоксидной смолой — это добавит изделию декоративности. Если же планируется максимально бюджетный вариант, трещину можно просто зашкурить, оставив как элемент естественного старения.

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