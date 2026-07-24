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Закрывать теплицу на ночь или нет: простая цифра на градуснике решит ваш спор

Садоводство

Многие огородники по привычке запирают теплицу наглухо с первыми сумерками, даже не глядя на термометр. На деле такая перестраховка часто приводит к потере урожая из-за избыточной влажности и болезней. Решение о том, оставить ли двери открытыми, должно зависеть от биологических потребностей конкретных культур и ночного минимума температуры. Использование теплицы без учета этих факторов превращает ее из помощника в инкубатор для грибковых инфекций.

Парник
Фото: unsplash.com by Tanya Barrow is licensed under Free to use under the Unsplash License
Парник

Ориентиры на градуснике

Для большинства тепличных растений критической отметкой считается порог в шестнадцать градусов. Если метеослужбы обещают более холодную ночь, створки лучше закрыть, чтобы сохранить накопленное за день тепло. В противном случае развитие завязей замедляется, а питание корней ухудшается. Огурцы и перцы реагируют на похолодание особенно остро — при пятнадцати градусах их рост практически замирает.

"Оставлять теплицу открытой в холодную сырую погоду — значит добровольно приглашать болезни. Корневая система в остывшей земле перестает нормально качать воду, что на фоне высокой влажности заставляет растения буквально гнить заживо", — подчеркнул специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

При стабильно теплой погоде, когда ночью столбик термометра не падает ниже восемнадцати градусов, теплицу можно и нужно оставлять открытой. Это предотвращает появление обильного конденсата на крыше и стенах, который становится главной деталью в механизме заражения грибком. Свободное движение воздуха подсушивает листву и стебли.

Разные подходы для томатов и огурцов

Томаты физиологически нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха. Для них повышенная влажность губительна, так как пыльца в тяжелом сыром воздухе слипается, и плоды просто не завязываются. Даже небольшое снижение ночной температуры помидоры переносят легче, чем ночевку в "бане-душегубке". Поэтому для них всегда оставляют открытыми хотя бы верхние форточки.

Культура Реакция на ночное проветривание
Томаты Любят сквозняк, сухой воздух предотвращает фитофтороз.
Огурцы Боятся сквозняков, предпочитают высокую влажность и застойное тепло.

Огурцы — полная противоположность томатам. Влага в воздухе помогает им наращивать зеленую массу и плоды. Сквозняки они воспринимают как стресс, из-за которого листья начинают желтеть. Единственный верный вариант для огуречной теплицы — закрывать ее полностью, если ночью температура опускается до семнадцати градусов.

"Теплица должна работать как термос, а не как холодильник. Если вы открыли ее настежь в ветреную ночь, то уничтожили весь дневной запас энергии почвы", — отметил почвовед Игорь Лыткин.

Секреты совместных посадок

Тот самый секрет успешного выращивания разных культур в одном пространстве заключается в грамотном распределении воздушных потоков. Если огурцы и помидоры растут вместе, огородники идут на компромисс. Дверь закрывают, но одну-две верхние форточки оставляют приоткрытыми на пару сантиметров. Этого достаточно для отвода пара, но недостаточно для резкого выдувания тепла.

Тщательная планировка грядок тоже дает преимущество. Томаты стоит сажать у самого входа и под форточками, где воздух всегда свежее. Огурцы же лучше прятать в самый дальний, глухой угол теплицы. Любое защитное решение, например, легкая перегородка из полиэтилена внутри, поможет создать две разные климатические зоны.

"Многие пренебрегают укрывным материалом внутри теплицы, а зря. Наброшенный на дуги спанбонд в холодную ночь защищает огурцы лучше, чем просто запертая дверь", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Разумный баланс между теплом и вентиляцией — это не застывшая схема, а ежедневная правка курса по погоде. Главное помнить: избыточная сырость убивает растения медленно через грибок, а резкий холод может погубить их за одну ночь. Внимательное наблюдение за конденсатом на листьях в ранние утренние часы подскажет, нужно ли увеличивать проветривание в следующую ночь.

Ответы на популярные вопросы о режиме проветривания

Нужно ли закрывать теплицу во время затяжного дождя?

Если на улице тепло, выше восемнадцати градусов, форточки лучше оставить открытыми. Дождь резко повышает влажность, и внутри теплицы без вентиляции мгновенно образуется сырость, провоцирующая гнили.

Когда лучше всего открывать теплицу утром?

Оптимальное время — как только солнце заглянуло на участок и температура снаружи начала расти. Раннее открытие позволяет быстро выгнать скопившуюся за ночь влагу, пока она не превратилась в крупные капли на листьях.

Влияет ли материал теплицы на режим вентиляции?

Стеклянные и пленочные теплицы остывают быстрее, чем современные из поликарбоната. В них режим сохранения тепла ночью должен быть строже, а закрывать их стоит на час раньше, чем поликарбонатные постройки.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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