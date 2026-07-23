Огурцы теряют завязь даже на хорошей грядке: подкормка часто оказывается не главным решением

Июльские скачки температуры и затяжные дожди провоцируют сброс завязей у огурцов. Растения реагируют на стресс остановкой развития плодов. Решить проблему помогает не только корректировка питания, но и создание стабильного микроклимата в теплице и на открытых грядках.

Фото: commons.wikimedia.org by Marrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурцы

Контроль температурного режима

Когда столбик термометра поднимается выше 35 градусов или опускается ниже 10, жизненные процессы внутри огуречной плети замирают. В такую жару пыльца становится стерильной, а холод блокирует способность корней забирать влагу. Чтобы продлить плодоношение огурцов, парники необходимо проветривать и притенять сетками. Влажность почвы обязана быть равномерной. Резкие перепады от засухи к избытку воды приводят к тому, что плоды начинают горчить.

"Никакая подкормка не спасет урожай, если корни задыхаются в плотном грунте или мерзнут. Сначала наладим климат, а потом достанем лейку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Разница между сортами диктует свои правила. Пчелоопыляемым растениям требуется открытый доступ для насекомых. Если теплица заперта, завязи просто высохнут и опадут. Современные гибриды справляются без опылителей, но даже они в тени или тесноте перестают наливать зеленцы. Своевременное формирование куста огурца помогает перераспределить ресурсы растения в пользу плодов, а не листвы.

Роль калия в формировании плодов

Для хруста и плотности огурцу необходим калий. Он отвечает за водный обмен и перемещение питательных веществ от листьев к завязям. Если плоды становятся похожими на груши — с тонким основанием и раздутым концом — это явный сигнал о дефиците элемента. Правильная подкормка огурцов от искривления требует строгого дозирования. В середине лета избыток азота лишь нарастит зеленую массу, отодвинув сбор урожая.

Признак дефицита Необходимое решение Плоды в форме крючка или груши Внесение калийных составов Бледные, желтеющие листья Корневая добавка азота (минимально) Обилие пустоцвета в июле Регулировка влажности и освещения

Для тепличных культур и огурцов в контейнерах нормы внесения выше, чем на открытой плодородной грядке. При стабильном росте можно использовать рецепты для огуречной грядки на основе сульфата калия или монофосфата. Важно помнить: калиевая селитра содержит азот, поэтому ее используют только при явном замедлении роста самих плетей.

"Часто дачники льют удобрения в сухую землю. Это выжигает корни. Любой раствор вносится только после обильного полива чистой водой", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ошибки при внесении удобрений

Слепое следование советам про обязательные 15 граммов на ведро приводит к засолению грунта. Ориентироваться нужно на состояние растений и плодородие участка. На богатом гумусом черноземе избыточные подкормки сделают плоды невкусными. В июле акцент смещается с роста стеблей на качество урожая. Если плети мощные и темно-зеленые, азот полностью исключают. Используют только калий и фосфор в дозах, указанных на упаковке конкретного препарата.

"При температуре почвы ниже 15 градусов огурцы перестают усваивать питание. Лить в это время калий под корень бесполезно, лучше провести опрыскивание по листу", — отметила агроном-консультант Ольга Семёнова специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы об урожае огурцов

Почему огурцы в теплице засыхают маленькими?

Основная причина заключается в перегреве. При температуре воздуха выше 35 градусов растение переходит в режим выживания и сбрасывает лишнюю нагрузку в виде завязей.

Можно ли использовать золу вместо покупных удобрений?

Зола является источником калия и кальция, однако ее состав нестабилен. Она защелачивает почву, что не всегда полезно для огурцов. Раствор золы лучше использовать на кислых грунтах.

Как поливать огурцы в холодную погоду?

Объем воды сокращают, чтобы избежать развития корневых гнилей. Вода обязательно должна быть теплой, прогретой на солнце или в баке, иначе растение получит температурный шок.

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