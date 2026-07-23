Жимолость собрана, но работа только начинается: две подкормки помогут заложить урожай будущего года

Садоводы совершают ошибку, оставляя жимолость без внимания после уборки урожая. В июле кустарник не уходит на покой, а перераспределяет ресурсы для формирования цветочных почек на следующий сезон. Дефицит питания в этот период приведет к резкому падению плодоношения в будущем году.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Жимолость

Листовая обработка для быстрого старта

Сразу после завершения сбора необходимо поддержать иммунитет кустарника. В это время жимолость требует восстановления сил. Для первого этапа подходит внекорневая подкормка, так как через листовую пластину питательные вещества усваиваются значительно быстрее, чем через корни в сухую погоду.

Для раствора используют 10—15 граммов сульфата калия на 10 литров воды. Опрыскивание помогает веткам окрепнуть и подготавливает почки к закладке. Процедуру проводят строго в вечернее время или при плотной облачности, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях.

"Жимолость прекращает активный рост побегов довольно рано, поэтому листовое питание — самый короткий путь к почкам. Если проигнорировать этот этап, куст просто уйдет в спячку истощенным", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Корневое питание и микроэлементы

Через 14 дней после первого этапа в почву вносят комплексные составы. Важно использовать удобрения с минимальным содержанием азота, чтобы не провоцировать рост ненужной зеленой массы в преддверии холодов. Оптимальным выбором станет борофоска, содержащая калий, фосфор, кальций и бор.

Для одного куста достаточно 30—40 граммов гранул. Удобрение равномерно распределяют в приствольном круге, слегка заделывают тяпкой и проводят обильный полив. Такая поддержка ягодных кустов гарантирует их зимостойкость. Помимо подкормок, стоит помнить про опасность диких видов растений на участке.

"Внесение бора и кальция во второй половине лета критично. Бор отвечает за прочность будущих цветоносов, а кальций укрепляет клеточные стенки древесины, что защищает жимолость от морозобоин", — объяснил специально для Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Типичные ошибки летнего ухода

Многие дачники концентрируются на других культурах, например, пытаясь понять, почему мельчает малина, и забывают о поливе жимолости. Пересохшая почва в июле блокирует усвоение калия, даже если он был внесен в достаточном количестве. В отличие от ухода за малинником, жимолости требуется умеренная влажность грунта без застоя воды.

Тип подкормки Дозировка и метод Внекорневая (сульфат калия) 10—15 г на 10 л, опрыскивание Корневая (борофоска) 30—40 г под куст, заделка в почву

"Главное правило после сбора — не давать почве превратиться в камень. Мульчирование органикой после внесения удобрений сэкономит время на поливах и создаст условия для работы полезных бактерий", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru консультант по сезонным работам Ирина Колесникова.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли обрезать жимолость сразу после сбора ягод?

В июле проводят только санитарную чистку: удаляют сломанные или больные ветви. Основную формирующую обрезку лучше отложить до осени или ранней весны.

Можно ли заменить минеральные удобрения навозом?

В этот период свежий навоз противопоказан. Избыток азота вызовет рост молодых побегов, которые не успеют одревеснеть и погибнут зимой. Используйте только калийно-фосфорные составы.

Как определить, что кусту не хватает калия?

Листья начинают подсыхать по краям, приобретая коричневую окантовку. Это сигнал о немедленной необходимости подкормки.

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