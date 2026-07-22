Пустая грядка ещё успеет удивить: после лука и чеснока можно собрать второй урожай до морозов

Сбор лука и чеснока в середине лета освобождает грядки, которые не должны пустовать до зимы. Рациональное использование земли позволяет получить свежий урожай зелени и корнеплодов даже в условиях сокращающегося светового дня. Основная задача садовода — восстановить плодородие почвы и выбрать скороспелые виды.

Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урожай лука на грядке

Ограничения севооборота и защита почвы

Луковичные культуры истощают специфический набор питательных веществ и накапливают в земле возбудителей фузариоза и пероноспороза. Возвращать родственные виды на то же место допустимо только через три года. Это касается всех типов лука, чеснока и декоративных луковичных цветов. Ошибка в планировании приведет к поражению новых посадок нематодой или луковой мухой.

"Повторный посев требует обязательной дезинфекции участка, так как лук и чеснок оставляют после себя патогенную микрофлору. Использование сидератов или быстрая смена семейств растений снижает инфекционный фон", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Для восстановления баланса полезно внести биологические препараты или компост. Сорная растительность на пустых грядках быстро захватывает территорию, поэтому важно сразу засеять свободную площадь полезными культурами. Это сохраняет структуру грунта и предотвращает его выветривание.

Зеленый конвейер и осенние корнеплоды

Во второй половине лета световой день укорачивается, что идеально подходит для редиса, дайкона и шпината. Эти растения не уходят в стрелку и наращивают сочную массу. Редис сортов Французский завтрак или 18 дней дает результат максимально быстро. Дайкон и черная редька успевают сформировать полноценные плоды для зимнего хранения.

Культура Рекомендуемые сорта Салат и шпинат Лолло Росса, Матадор, Исполинский Корнеплоды Дайкон Саша, свёкла Детройт, редис 18 дней Капустные Пекинская капуста Ника, кольраби

Посадка свёклы в июле позволяет собрать нежные пучковые овощи в октябре. Они отличаются повышенным содержанием сахаров по сравнению с весенними посевами. Однако важно учитывать соседство культур, так как некоторые растения могут подавлять друг друга выделениями корневой системы.

"Для быстрого старта семян в прогретой почве используйте стимуляторы роста. Полив раствором гумата обеспечит дружные всходы даже в засушливый период", — отметил в интервью для Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Технология подготовки грунта без перекопки

Глубокая перекопка в середине лета вредна. Она поднимает семена сорняков и иссушает нижние слои почвы. Достаточно рыхления плоскорезом на 5–7 см. Это сохраняет ходы червей и полезных микроорганизмов. Внесение золы восполняет дефицит калия, который активно потребляли лук и чеснок.

Правильный уход за корнеплодами на этапе всходов включает умеренный полив и мульчирование. Тонкий слой органики удержит влагу и защитит молодые корни от перегрева. Если планируется длительное хранение свёклы или дайкона, следует контролировать влажность почвы вплоть до заморозков.

"Органическое вещество в верхнем слое работает как губка. Не оставляйте землю голой, используйте скошенную траву между рядами редиса и салата", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о повторных посевах

Можно ли сажать укроп после чеснока?

Да, укроп отлично растет на месте чеснока. Летние посевы дают более ароматную зелень и долго не образуют зонтики.

Нужно ли удобрять грядку перед вторым посевом?

Обязательно добавьте компост или древесную золу. Лук и чеснок забирают много питания, почву необходимо подпитать для развития новых растений.

Успеет ли созреть свёкла при посадке в июле?

Для крупного размера времени мало, но для получения деликатесной пучковой продукции июля вполне достаточно.

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