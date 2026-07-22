Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Странный всплеск в автосалонах: спрос на премиальные машины изменил структуру продаж в РФ
Тишина на кухне: как вынести гудящий двигатель за пределы квартиры и забыть о шуме вытяжки
То, что годами считалось нормой, быстро выходит из моды: шторку в ванной заменяет другое решение
Старый космический таран не прошел бесследно для Млечного пути: диск повело и гало вспыхнуло
Стерильная чистота уничтожает детство: идеальный интерьер обернулся скрытой угрозой для развития
Рыбный ужин по-новому: столовая ложка привычного продукта сделает массу невероятно нежной
500 рублей только начало: одна ошибка с тонировкой способна закончиться арестом
Древнейшая пещера Австралии поразила ученых: найдены следы манипуляций с огнем возрастом в 25 тысяч лет
Природная одаренность оказалась фикцией: мозг способен менять структуру под давлением новых нагрузок

Пустая грядка ещё успеет удивить: после лука и чеснока можно собрать второй урожай до морозов

Садоводство

Сбор лука и чеснока в середине лета освобождает грядки, которые не должны пустовать до зимы. Рациональное использование земли позволяет получить свежий урожай зелени и корнеплодов даже в условиях сокращающегося светового дня. Основная задача садовода — восстановить плодородие почвы и выбрать скороспелые виды.

Урожай лука на грядке
Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай лука на грядке

Ограничения севооборота и защита почвы

Луковичные культуры истощают специфический набор питательных веществ и накапливают в земле возбудителей фузариоза и пероноспороза. Возвращать родственные виды на то же место допустимо только через три года. Это касается всех типов лука, чеснока и декоративных луковичных цветов. Ошибка в планировании приведет к поражению новых посадок нематодой или луковой мухой.

"Повторный посев требует обязательной дезинфекции участка, так как лук и чеснок оставляют после себя патогенную микрофлору. Использование сидератов или быстрая смена семейств растений снижает инфекционный фон", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Для восстановления баланса полезно внести биологические препараты или компост. Сорная растительность на пустых грядках быстро захватывает территорию, поэтому важно сразу засеять свободную площадь полезными культурами. Это сохраняет структуру грунта и предотвращает его выветривание.

Зеленый конвейер и осенние корнеплоды

Во второй половине лета световой день укорачивается, что идеально подходит для редиса, дайкона и шпината. Эти растения не уходят в стрелку и наращивают сочную массу. Редис сортов Французский завтрак или 18 дней дает результат максимально быстро. Дайкон и черная редька успевают сформировать полноценные плоды для зимнего хранения.

Культура Рекомендуемые сорта
Салат и шпинат Лолло Росса, Матадор, Исполинский
Корнеплоды Дайкон Саша, свёкла Детройт, редис 18 дней
Капустные Пекинская капуста Ника, кольраби

Посадка свёклы в июле позволяет собрать нежные пучковые овощи в октябре. Они отличаются повышенным содержанием сахаров по сравнению с весенними посевами. Однако важно учитывать соседство культур, так как некоторые растения могут подавлять друг друга выделениями корневой системы.

"Для быстрого старта семян в прогретой почве используйте стимуляторы роста. Полив раствором гумата обеспечит дружные всходы даже в засушливый период", — отметил в интервью для Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Технология подготовки грунта без перекопки

Глубокая перекопка в середине лета вредна. Она поднимает семена сорняков и иссушает нижние слои почвы. Достаточно рыхления плоскорезом на 5–7 см. Это сохраняет ходы червей и полезных микроорганизмов. Внесение золы восполняет дефицит калия, который активно потребляли лук и чеснок.

Правильный уход за корнеплодами на этапе всходов включает умеренный полив и мульчирование. Тонкий слой органики удержит влагу и защитит молодые корни от перегрева. Если планируется длительное хранение свёклы или дайкона, следует контролировать влажность почвы вплоть до заморозков.

"Органическое вещество в верхнем слое работает как губка. Не оставляйте землю голой, используйте скошенную траву между рядами редиса и салата", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о повторных посевах

Можно ли сажать укроп после чеснока?

Да, укроп отлично растет на месте чеснока. Летние посевы дают более ароматную зелень и долго не образуют зонтики.

Нужно ли удобрять грядку перед вторым посевом?

Обязательно добавьте компост или древесную золу. Лук и чеснок забирают много питания, почву необходимо подпитать для развития новых растений.

Успеет ли созреть свёкла при посадке в июле?

Для крупного размера времени мало, но для получения деликатесной пучковой продукции июля вполне достаточно.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Глаза просто отказываются верить: в Кузбассе 95-й бензин продают за 10 рублей
Кемеровская область
Глаза просто отказываются верить: в Кузбассе 95-й бензин продают за 10 рублей
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Шоу-бизнес
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Новости Украины
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Последние материалы
То, что годами считалось нормой, быстро выходит из моды: шторку в ванной заменяет другое решение
Старый космический таран не прошел бесследно для Млечного пути: диск повело и гало вспыхнуло
Стерильная чистота уничтожает детство: идеальный интерьер обернулся скрытой угрозой для развития
Рыбный ужин по-новому: столовая ложка привычного продукта сделает массу невероятно нежной
500 рублей только начало: одна ошибка с тонировкой способна закончиться арестом
Древнейшая пещера Австралии поразила ученых: найдены следы манипуляций с огнем возрастом в 25 тысяч лет
Природная одаренность оказалась фикцией: мозг способен менять структуру под давлением новых нагрузок
Волосы скажут спасибо: простой состав с кофе помогает скрыть седину и реже ходить в салон
Архитектурный шок в Калининграде: викторианский стиль старой психбольницы заставил власти сменить тактику
В деревнях станет легче дышать: Северная Осетия обеспечила приток новых кадров в медицину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.