Тихая экспансия на участки: обилие грызунов на мусорках спровоцировало опасное соседство

Рост загородного строительства и теплые зимы увеличили вероятность случайных контактов людей с пресмыкающимися. Появление змей вблизи поселков часто связано с обилием грызунов на мусорных площадках и освоением лесных массивов под дачи. Несмотря на пугающий вид, обыкновенная гадюка избегает конфликтов и нападает только в целях самообороны, когда человек случайно наступает на нее или преграждает путь к отступлению. Активность змей заставляет дачников проявлять повышенную бдительность при работе на участках.

Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Гадюка

Правила безопасности и тактика защиты

Для предотвращения укусов в лесу следует носить высокую обувь и плотные брюки, а перед привалом внимательно осматривать валежник и старые пни. Эффективным способом отпугивания является сильное топанье: змеи чувствительны к вибрации почвы и обычно уползают за несколько метров до приближения человека. Как отмечает ИА RuNews24.ru со ссылкой на ассистента кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Александра Врублевского, змея всегда предупреждает о своем присутствии шипением.

"При встрече с гадюкой нельзя делать резких движений или пытаться отогнать ее палкой. Самое верное решение — медленно отступить назад, не поворачиваясь к ней спиной", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Опасные заблуждения и первая помощь

Один из самых коварных мифов касается "безопасности" убитых особей. На самом деле нервная система змеи сохраняет автономность долгое время после гибели. "Даже мёртвая змея сохраняет рефлекторную способность сжимать челюсти", — подчеркнул Врублевский. Также стоит опасаться молодых змей: они не контролируют дозировку яда и при укусе впрыскивают весь имеющийся запас, что делает их атаку крайне токсичной.

При поражении конечности категорически запрещено накладывать жгут, прижигать рану или употреблять алкоголь. Необходимо обеспечить пострадавшему покой, обильное питье и как можно быстрее доставить его в больницу. Медики напоминают, что максимальная эффективность сыворотки сохраняется в первые два часа после инцидента, а при укусах в область шеи или головы медицинская помощь требуется незамедлительно из-за риска быстрого отека дыхательных путей.

Ответы на популярные вопросы о гадюках

Может ли гадюка прыгнуть на человека сверху?

Нет, это исключено. Физиология гадюки позволяет ей делать бросок максимум на треть длины своего туловища, поэтому она не способна совершать прыжки на большие расстояния или в высоту.

Нужно ли отсасывать яд из раны?

Современная медицина не рекомендует этого делать. Процедура может быть опасна для оказывающего помощь при наличии микротрещин во рту, а реальная эффективность удаления токсина таким способом крайне низка.

Правда ли, что гадюки нападают первыми?

Змея кусает только для самозащиты. Большинство инцидентов происходит из-за того, что человек ее не заметил и наступил, либо пытался поймать ради интереса или фото.

Почему змей стало больше на дачных участках?

Основными факторами являются завалы строительного мусора, досок и дров, которые служат укрытием, а также обилие мышей и лягушек — основной кормовой базы пресмыкающихся.

Читайте также