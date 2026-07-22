Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дождь положил урожай на землю: в Орловской области комбайны рискуют оставить зерно в поле
Власти Махачкалы заменят малые маршрутки крупными автобусами НЕФАЗ и СИМАЗ в рамках реформы
Министерство образования Псковской области назвало самые востребованные специальности 2026 года
Покупаю вместо импортной голубики: ягоды Кировской области оказались полезнее и заметно дешевле
Майкоп получил девять новых отечественных автобусов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Гнев жителей Ижевска: за внешним блеском благоустройства скрывались пугающие бытовые условия
Татарстан зафиксировал рост консолидированного бюджета на 11% по итогам первого полугодия 2026 года
Организм не аккумулятор: ученые и врачи объяснили, почему отдых без движения опаснее, чем кажется
Цена комфорта: что делает квартиру по-настоящему ликвидной в глазах современного покупателя

Гармония с природой и техникой: как превратить каторгу на даче в легкое и приятное хобби

Садоводство

Тяжелый ручной труд на даче постепенно уходит в прошлое, уступая место технологичным решениям, которые берегут здоровье владельца и экономят часы свободного времени. Правильно подобранный арсенал устройств — от мощных дровоколов до ювелирных аккумуляторных секаторов — позволяет не просто поддерживать порядок на участке, но и превратить обслуживание территории в легкое хобби. 

садовая техника
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
садовая техника

Дровоколы и измельчители: утилизация без усилий

Заготовка дров традиционно считается одной из самых изнурительных работ. Современный дровокол, оснащенный гидравлическим приводом, заменяет часы махания тяжелым колуном. Электрические модели способны развивать усилие более 5 тонн, легко справляясь с поленьями диаметром до 30 см. Это не только ускоряет процесс, но и минимизирует риск травм, неизбежных при ручной рубке.

"При использовании дровокола важно следить за чистотой гидравлической системы и не превышать допустимые параметры длины бревна, указанные производителем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Не менее полезен в хозяйстве садовый измельчитель. После сезонной обрезки он превращает горы веток в полезную щепу. Полученную массу можно отправить в малинник в качестве мульчи или использовать для оформления дорожек. Это избавляет от необходимости сжигать мусор или вывозить его с участка.

Газон и заросли: как выбрать косилку и триммер

Для создания идеальной лужайки под линейку, как в классическом французском саду, необходима четырехколесная газонокосилка. Она обеспечивает ровный срез и собирает траву в контейнер. Однако там, где колеса не пройдут — у заборов, вокруг деревьев или на склонах — незаменим триммер. Модели с верхним расположением двигателя и мощностью от 1200 Вт позволяют косить даже густую поросль.

"Если на участке много препятствий и декоративных элементов, выбирайте триммер с наплечным ремнем — это перенесет вес устройства с рук на спину, и вы меньше устанете", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

При выборе косилки важно учитывать тип покрытия. Если ваша теплица или грядки расположены плотно, стоит присмотреться к моделям с функцией мульчирования — это исключит необходимость постоянной очистки травосборника.

Транспортировка и полив: автоматизируем базу

Перемещение тяжестей — главная причина болей в пояснице. Прочная садовая тачка с грузоподъемностью до 200 кг позволяет перевозить землю, удобрения и урожай без надрыва. Важно выбирать модели с литыми колесами на подшипниках, которые не боятся проколов и легко едут по мягкому грунту. А чтобы не таскать тяжелые ведра, стоит установить погружной насос. Специальные модели для бочек позволяют использовать накопленную дождевую воду для мягкого полива.

Инструмент Главная решаемая проблема
Дровокол Исключает опасный маховый физический труд
Измельчитель Утилизация веток и производство мульчи на месте
Триммер Борьба с сорняками в труднодоступных местах
Насос для полива Отказ от ручного переноса ведер с водой
Аккумуляторный секатор Защита кистей рук при массовой обрезке веток

Грамотная организация логистики на участке помогает сохранить силы для более творческих задач, таких как декор из старых горшков или планирование новых цветников.

Ручные помощники: обрезка и защита растений

Для детальной работы в саду сегодня используются аккумуляторные секаторы. Они справляются с ветками до 35 мм толщиной одним нажатием кнопки, что критически важно при большом объеме работ весной или осенью. А для профилактики болезней и борьбы с вредителями, такими как колорадский жук, незаменим ранцевый опрыскиватель. Он обеспечивает мелкодисперсное распыление, которое плотно покрывает лист и экономит дорогостоящие препараты.

"При выборе опрыскивателя ищите модели с телескопической удочкой — это позволит обрабатывать верхушки деревьев без использования лестницы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Чистоту и плодородие почвы поможет поддержать садовый компостер. Пластиковые баки объемом более 1000 литров эстетично выглядят и ускоряют переработку отходов в гумус, что особенно важно для получения крупных клубней картофеля или сладких корнеплодов.

Ответы на популярные вопросы о садовой технике

Нужно ли покупать аккумуляторную технику или лучше сетевая?

Аккумуляторные устройства дают полную свободу передвижения, но ограничены временем работы заряда. Сетевая техника дешевле и легче, но требует наличия удлинителя, который может мешаться под ногами.

Как часто нужно обслуживать дровоколы и измельчители?

Раз в сезон необходимо проверять уровень масла в гидравлике и затачивать ножи измельчителя. Тупые лезвия перегружают двигатель и снижают качество переработки.

Подходит ли обычный насос для полива из грязного пруда?

Нет, для этих целей нужен дренажный насос или модель со встроенным фильтром грубой очистки, иначе песок и ил быстро выведут механизм из строя.

Можно ли использовать секатор для веток толще указанного лимита?

Это категорически запрещено. Механизм может заклинить, а лезвия — деформироваться. Для толстых сучьев лучше использовать садовую пилу или сучкорез с длинными ручками.

Читайте также

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, специалист по уходу за садом Павел Корнеев, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Недвижимость
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Аграрный сектор
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Популярное
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут

Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.

Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Последние материалы
Тишина в администрации Шебекино: внезапный уход главы округа предопределил смену курса власти
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Санкции добили кубинские отели: крупные турсети оставляют остров местному менеджменту
Сладкий наркотик: что на самом деле происходит с организмом в первые дни отказа от сахара
Стол прослужит в разы дольше: простые решения, которые заменили скатерти в стильных интерьерах
Деньги пришли неожиданно: региональные власти Саратова изменили правила поддержки детей
Совсем забыли про людей в Курске: просчет застройщика оставил целый район в полной темноте
Ситуация с вирусом вышла из-под контроля: вынудила власти ограничить массовые события до сентября
Город задыхался в барьерах: масштабная перестройка Якутска изменит жизнь тысяч людей
Уютный вечер на кухне: эти нежные тефтели в ароматном соусе, согреют лучше любого пледа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.