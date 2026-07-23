Вся осыпь на земле: 3 причины, почему кабачки скидывают плоды и как срочно спасти кусты

Желтые кончики молодых завязей и их внезапное размягчение часто принимают за нехватку удобрений. На деле же кабачки сигнализируют о стрессе, который вызван капризами погоды или мелкими недочетами в обустройстве огорода. Если плоды начали гнить, едва появившись на свет, стоит присмотреться к режиму влажности и работе насекомых в зарослях.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодой кабачок с цветком

Проблема "пустых" цветков в сырую погоду

Когда идут дожди, пчелы и шмели предпочитают оставаться в укрытиях. Пыльца внутри крупных цветов кабачка становится тяжелой и липкой от высокой влажности, поэтому ветер не может перенести ее на женские бутоны. В результате завязь остается неоплодотворенной. Растение быстро понимает, что тратить ресурсы на развитие пустого плода нет смысла, и избавляется от него через пожелтение и сброс.

"В дождливое лето или при затяжных туманах лучше взять процесс под личный контроль. Достаточно сорвать мужской цветок на длинном тонком стебле, оборвать лепестки и аккуратно коснуться пыльниками центра женского цветка, у основания которого уже виден крошечный плод. Это простая процедура, гарантирующая результат при плохой погоде", — объяснил агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Хороший дренаж вокруг куста также помогает снизить общую влажность воздуха под листьями. Если почва слишком долго остается сырой, стоит оценить имеющийся вариант отвода лишней воды с участка, чтобы корни не задыхались.

Молодая кожица кабачка крайне чувствительна к возбудителям гнилей, которые живут в поверхностном слое грунта. Если плод лежит прямо на сырой земле или прелой траве, он быстро подгнивает с носика. Чтобы этого избежать, под каждый подрастающий плод нужно положить сухую подложку. Подойдет кусок старой доски, крупный фанерный обрывок или слой сухого сена.

Чистота на грядке играет не последнюю роль в сохранении здоровья растений. Лишние старые листья, которые лежат на земле, лучше вовремя удалять, чтобы куст проветривался. Такой процесс гигиены снижает риск размножения плесени под густой кроной растения.

"Кабачок — это насос, который качает воду. Но если эта вода застаивается у самого основания плода, начинаются бактериальные проблемы. Я всегда советую приподнимать завязи над землей. Даже обычный сухой лист лопуха, подложенный под кабачок, может спасти его от загнивания в типичный подмосковный ливень", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Водный дисбаланс и мульчирование

Резкие скачки от засухи к избытку влаги провоцируют разрыв тканей внутри плода. Если дачник неделю не поливал огород, а потом вылил под куст три ведра воды, растение испытает стресс. Питание распределяется неравномерно, и самые слабые завязи отмирают первыми. Важное условие — поддерживать землю в слегка влажном состоянии без образования корки.

Причина сброса завязи Простое решение Отсутствие насекомых Ручное опыление утром Контакт с сырой почвой Подложка из дощечки или мульчи Перепады влажности Регулярный полив под корень

Защитить почву от пересыхания и сорняков помогает плотное укрытие. Это проверенное решение позволяет реже браться за лейку и сохраняет структуру грунта рыхлой. Главное — следить, чтобы мульча не касалась стебля растения слишком плотно, оставляя место для циркуляции воздуха.

"Когда земля вокруг кабачка голая, она моментально перегревается и теряет воду. Растение сбрасывает плоды просто ради спасения собственной жизни. Тот самый секрет стабильного урожая кроется в толстом слое органики, который гасит температурные качели", — подчеркнул эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Тщательный осмотр кустов раз в три дня позволит заметить поврежденную завязь на ранней стадии. Ее нужно немедленно удалить, чтобы гниль не перекинулась на здоровые части растения. Правильный уход без лишней суеты — залог того, что кабачков хватит и на икру, и на подарки соседям.

Ответы на популярные вопросы о кабачках

Почему кабачки цветут, а завязей нет?

Скорее всего, на кустах преобладают мужские цветки (пустоцветы). Это случается из-за слишком свежих семян, тени или избытка азотных удобрений. Также в сильную жару пыльца становится стерильной.

Нужно ли обрывать нижние листья у кабачков?

Да, если они касаются земли, пожелтели или мешают свету проникать к центру куста. Это улучшает проветривание и снижает риск грибковых заболеваний.

Как правильно поливать кабачки в жару?

Полив должен быть только под корень, теплой водой. Попадание капель на листья и цветы в солнечный день может вызвать ожоги, а вечером — спровоцировать развитие мучнистой росы.

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